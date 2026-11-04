Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Киевский попрошайка, сиречь «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский выступил на Берлинской конференции по безопасности и в своем выступлении заявил, что нет никакого смысла надеяться больше на Америку. Причем, не только ему, но и другим.

- Возможно, США не выйдут из существующих союзов, но эта Америка будет гораздо больше сосредоточена на себе и будет гораздо меньше думать о том, что без нее другие могут лишиться безопасности. Америки как гаранта мира, какой она была последние 80 лет – ее больше нет, - заявил Зеленский с трибуны. - Это были слова посла США, и это еще один факт о том, каким стал мир. То, что эти слова были сказаны в Персидском заливе, делает их особо красноречивыми. Мало где верили в Америку сильнее. А теперь там думают только о том, как предотвратить новую вспышку масштабной войны.

В этих словах, хоть «просроченный» и постарался сослаться на свидетельство третьего лица, ярко видна вся степень его разочарования тем, кого он считал своим главным союзником своего режима. И даже в том случае, когда он попытался выразить свою признательность и благодарность США, в конце концов, главный приоритет был отдан им своим новым главным европейским союзникам.

- Если бы не Америка, российские удары унесли бы жизни еще тысяч и тысяч украинцев. И еще миллионы стали бы беженцами. Вот почему мы всегда благодарим Америку. И мы это делаем искренне. Даже когда спасибо много раз в одной речи. Просто чтобы быть уверенным, что нас услышат те, кто иногда считает, что мы недостаточно им благодарим, - продолжил «просроченный», но не смог удержаться на выбранной «ноте». - Но мы также знаем, что, если бы не Европа, Украина бы не выжила. Если бы не Германия и другие европейские страны, если бы не Евросоюз. Россияне сожгли бы значительно больше наших городов и сел, если бы не ваша помощь.

Понимаете разницу? Если бы не США, то украинцев попросту погибло бы больше. Но вот Европа ни больше, ни меньше, а спасла Украину. Если бы не Европа, «Украина бы не выжила». Правда, она и сейчас не особо выжила, если говорить честно, но кого волнуют такие мелочи. Зеленский в Берлине, а потому надо благодарить хозяев, благо они пока стараются удовлетворить все его запросы. А немецкому канцлеру Фридриху Мерцу такие слова, да на фоне его катастрофического рейтинга внутри Германии, просто бальзам на больное место.

Но Зеленскому этого издевательства над Трампом показалось мало, и он продолжил.

- Мы уже видели, как после выборов в США, их присутствия может стать меньше. Но что, если Германия и Франция исчезнут из системы безопасности, карты Европы и мира? Что тогда останется от архитектуры безопасности Европы? В той системе безопасности, к которой хочет присоединиться Украина, мы никогда не видели, чтобы сразу несколько ключевых игроков исчезали одновременно. Уверены ли мы, что этого не произойдет в будущем? — попытался он напугать европейцев и поставил окончательный крест на Америке. - Роль Соединенных Штатов в мире может стать еще меньше. Поэтому роль Европы в мире должна стать еще больше.

Что бы делал этот мир без бывшего криворожского паяца, который на посту «просроченного» главаря бандеровского режима в Киеве окончательно возомнил себя вершителем судеб мира? О каких переговорах с ним можно говорить, если он определяет судьбы стран и, возможно, считает, что ему под силу и изменять движение планет.

Перефразируя старый советский анекдот, по логике «просроченного» Трампа теперь можно назвать мелким политическими деятелем эпохи Зеленского. Остается узнать, согласен ли с этим президент США. Как и с тем, что его страну «великий Зе» опустил до какого-то третьеразрядного статуса.

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