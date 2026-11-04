Полина Гагарина готовится к съемкам в новогодних Огоньках. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Как стало известно сайту KP.RU в Москве на этой неделе начнут снимать главный «огонек» телеэфира в новогоднюю ночь. На Мосфильме в обстановке секретности будут записывать эфир главной ночи года — с 8 по 18 ноября 2026 года. Эфир — на телеканале «Россия» в ночь с 31 декабря на 1 января.

КАК И КОГДА ПРОЙДУТ СЪЕМКИ НОВОГОДНЕГО ОГОНЬКА 2027

Рассказываем как пройдут съемки. За день по графику записывают концертные номера звезд эстрады и поздравления их для телезрителей с новым годом — с 10 утра до 10 вечера. В среднем за день — шесть или семь артистов. Бывает, что больше или меньше. Студия будет с праздничными декорациями (елки и т.п.), на сцене — оркестр, звезды поют, затем занимают столики в зале — аплодируют следующему выступающему, радуются и поздравляют с новым 2027-м годом. За столиками также— почетные гости. Ведущих новогодней ночи записывают за один день — подводки к номерам пишут отдельно. А потом все это многочасовое действо динамично монтируют: подводка ведущих, концертный номер, поздравления звезд и почетных гостей.

Почему так рано снимают «огонек»? Все просто — с середины ноября и до конца праздников у звезд самый насыщенный в году график праздничных выступлений, корпоративов, съемок, сборных концертов, итоговых премий. Поэтому сейчас самое комфортное время — без спешки и нервов все отснять, а затем смонтировать.

Главный новогодний концерт выйдет в эфире телеканала «Россия» в ночь с 31 декабря на 1 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

КАКИЕ ЗВЕЗДЫ СНИМУТСЯ В НОВОГОДНЕМ ОГОНЬКЕ 2027: СПИСОК АРТИСТОВ

Мы узнали, кто из звезд эстрады собирается на съемки в «огоньке»: в новогоднюю ночь мы увидим и услышим любимых, заслуженных, народных артистов — Николая Баскова, Сергея Лазарева, Стаса Михайлова, Олега Газманова, Валерию, Владимира Преснякова, Полину Гагарину, Григория Лепса, Льва Лещенко, Филиппа Киркорова, Пелагею, Игоря Николаева, Николая Расторгуева, Алсу и других артистов. В съемках примут участие не только уже именитые артисты с накопленной популярностью, но и молодые таланты из «Синей птицы».

Как показывают рейтинги телесмотрения: именно этот «Новогодний голубой огонек», который стартует в эфире в первые минуты Нового года собирает самую большую аудиторию в главную праздничную ночь у экранов ТВ. В то же время, накануне 31-го декабря ежегодно появляются «диванные критики», которые ради цитируемости и просмотров в соцсетях сообщают как «всем надоели одни и те же звезды в новогоднюю ночь». А телезрителям нравится — они в ночь с 31-го на 1-е выбирают смотреть и слушать любимых артистов.

Кроме того, у зрителя всегда есть альтернатива. На телеканалах на выбор будут: ретро-дискотека, ночь киномузыки, романсы, юмор и т.д. К примеру, ТНТ подготовили для новогодней ночи свой комедийно-музыкальный шедевр — фэнтези-сказку «Очень сказочные дела» 18+. По сюжету фанат трех богатырей Емеля (Тимур Батрутдинов) случайно срывает операцию по поимке Кощея Бедросовича (Филиппа Киркорова), который похищает царскую дочь. Решает все исправить, отправляется с гусляром (Андреем Гайдуляном) в Кощееву изнанку, на пути встречает Бабу-ягу (Марину Федункив), Соловья-Разбойника (Павло Деревянко), русалку (Яну Кошкину) и многих других персонажей. Будет кино и песни, в ролях полно звезд — Марина Кравец, Михаил Галустян, Николай Басков, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч, Прохор Шаляпин, Дима Билан, Алексей Воробьев, Аида Гарифуллина, Люся Чеботина, Марго и многие другие.

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