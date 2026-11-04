Восьмилетний Миша Калашников рассказал президенту как он помогает волонтерам, заготавливающим материалы для блиндажей СВО. Фото: Предоставлено "КП" + Сергей Савостьянов/ТАСС

- Мы заготавливаем бревна для военных, чтобы они построили себе блиндажи, и мы спасли как можно больше жизней, - такую недетскую речь произнес перед Владимиром Путиным 8-летний Миша Калашников.

Мальчик встретился с президентом на Красной площади в День народного единства. Миша был среди других детей участников СВО, приглашенных на праздник. История храброго мальчика заинтересовала Владимира Путина.

Восьмилетний Миша Калашников удивил Путина рассказом о своей помощи бойцам СВО Владимир Путин пообщался с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и юными волонтерами на Красной площади. Один из мальчиков рассказал президенту, что помогает взрослым заготавливать брёвна для блиндажей

- Ты работаешь вместе со взрослыми?

- Да. Иногда бабушка с дедушкой приезжают, иногда прабабушка, — поделился Миша.

В волонтерской организации «Бревна 31» семью Калашниковых прекрасно знают. Фото: Предоставлено "КП"

- Ты аккуратней будь. Эта работа требует особого внимания и соблюдения мер безопасности.

Миша обещал прислушаться к совету президента. Но семья Калашниковых в этом вопросе уже опытная. В волонтерской организации «Бревна 31» их прекрасно знают.

- Они давно волонтерят у нас, - рассказала KP.RU руководитель организации Ольга Флигинских (позывной «Медведица», - прим. Авт.). – Они открытые, хорошие люди. Такая настоящая русская семья. Видно, как они любят друг друга. Честно говоря, у нас все семьи такие. Другие к нам не приезжают.

Когда-то организация рождалась из группы в 15 человек, готовых помогать военным.

- Мы рядом с границей, слышимость с самого начала была очень сильная. Конечно, был страх. У меня трое детей. Сначала начали передавать ребятам нашим теплые носочки. Потом появился запрос по дровам для топки. Мы договорились с администрацией, что будем помогать. Начали заготавливать дубовые дрова. Потом сарафанное радио помогло вырасти, - рассказывает Ольга.

Миша Калашников пообещал прислушаться к совету президента и помогать с соблюдениями всех мер безопасности. Фото: Предоставлено "КП"

В лучшие времена волонтеры грузили по 25 машин с бревнами за раз, но сейчас помогать им приезжает уже меньше людей, хоть руки и нужны.

- Сейчас люди уже подустали. У нас сохранился костяк около 50 человек, которые приезжают постоянно. Есть люди, которые просто материально поддерживают, причем даже из других стран. Например, из Японии, - говорит Медведица.

Женщина признается, что таких семей, как Калашниковы, которые ездят целым подрядом, можно пересчитать по пальцам.

- Семей десять максимум, - говорит она. – Детей зимой в лес не привезешь. Зато у нас уже была одна свадьба. Ребята здесь познакомились и влюбились.

«Больше всего любит общаться с военными»

Работают волонтеры только по выходным и в праздники. В том числе и в День народного единства. Среди них и папа Миши. Пока сын общался с президентом, он продолжал рубить деревья для ребят на передовой. Об этом KP.RU рассказала мама мальчика Мария Калашникова.

- Мы сами из Белгорода, но ездим на заготовки бревен в Старооскольский район с апреля 2024 года. Трудимся мы, как и рассказал Мишаня, всей семьей. Его берем с собой с самого первого раза. Прабабушка его тоже нам по возможности помогает, ей в этом году исполнилось 75 лет, - рассказывает Мария.

У каждого на заготовках своя миссия. Миша вместе с мамой чаще всего помогают собирать в кучу ветки, которые срезают с бревен.

- Их нужно все сложить, чтобы потом во время не пожароопасного сезона сжечь. Есть у Мишани и другая обязанность. Часто на уже готовых бревнах мы с помощью красок и трафаретов оставляем военным послания в духе «мы вас ждем», «свои рядом». Мишаня этим занимается. Иногда помогаем на полевой кухне, но больше всего любит общаться с военными. Они к нам часто приезжают. Понятно, что кого-то из них дома ждут свои дети, поэтому они рады пообщаться с ребенком. Он их веселит, задает вопросы. Недавно они на отжимания играли в «Камень, ножницы, бумага». В благодарность ребята на память оставляют Мишане свои шевроны, поэтому у него уже целая коллекция, - говорит мама мальчика.

Когда Миша вместе с мамой ехал на мероприятие в Москву, они даже не думали, что там их ждет встреча с президентом.

- Мы узнали, что Владимир Владимирович там будет, уже в процессе. Поэтому, конечно, не готовились. Миша у нас спортсмен, не особый любитель разговоров, а тут такая ответственность была. Мне кажется, он отлично справился. Миша в восторге. Президент ему очень понравился, - улыбается Мария.

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