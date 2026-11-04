Президент во время общения с молодыми волонтерами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Восьмилетний Миша из Белгородской области на встрече с Владимиром Путиным в День народного единства рассказал, что вместе со взрослыми заготавливает брёвна для блиндажей на СВО. Разговор прошёл на Красной площади после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Восьмилетний Миша Калашников удивил Путина рассказом о своей помощи бойцам СВО Владимир Путин пообщался с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и юными волонтерами на Красной площади. Один из мальчиков рассказал президенту, что помогает взрослым заготавливать брёвна для блиндажей

Мальчик не стал скромничать и честно объяснил: работает наравне со старшими, без скидок на возраст.

«Ты будь аккуратнее. Такая работа требует особого внимания и соблюдения мер безопасности», — по-отечески ответил Мише Владимир Путин.

Разговор Владимира Путина с юными волонтерами прошёл на Красной площади после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Встреча собралась представительная: дети участников специальной военной операции, подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтёры, участники молодёжных движений и юные добровольцы. Пришли и главы традиционных религиозных конфессий России.

Стоит отметить, что после официальной церемонии глава государства кратко побеседовал с юными участниками торжества. Всего на Красной площади собрались около 30 детишек, которые прибыли в Москву из разных уголков страны, включая исторические регионы РФ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В конце встречи Владимир Путин пожелал всем собравшимся успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего. Мероприятие проходило в присутствии журналистов, которые и сняли на видео беседу президента с детьми героев специальной военной операции.

До этого российский лидер Владимир Путин обратился к россиянам накануне Дня народного единства. Президент указал, что праздник посвящён великому подвигу народа, который в трудные для страны времена поднялся на защиту Родины, одолел врага и укрепил государство.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Не обошёл стороной Путин и свершения предков. По его словам, именно их сплочённость и беззаветная любовь к Отечеству идеалам служат достойным примером для всех поколений граждан России.

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