«67», «Мяу» и летучая мышь: что подростки рисуют вместо подписи в паспорте и может ли это испортить им жизнь

Школьники, получающие паспорта, не всегда серьезно относятся к этому документу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Недавно по интернету прокатилась «новость»: мол, парень открыл паспорт младшего брата, который тот только что гордо получил, а там вместо подписи аккуратно выведено 67. Да еще с обводочкой, цифры объемные.

Подпись "67" Фото: социальные сети.

- Когда-то давно на Руси люди не умели писать и читать, поэтому ставили «крестик» вместо подписи. Так что в целом ничего нового, - отреагировала на этот пост Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Но уже вскоре выяснилось, что забавные подписи - это скорее привычное явление.

- Какие 67. В конкурсе «самая отбитая подпись в паспорте» выиграла моя сестра! – пишет еще одна пользовательница соцсети. И демонстрирует страничку, где над словами личная подпись аккуратно выведено BTS (модная кей-поп группа), цветочек, стрелочка, цифры…

- А повторить-то она сможет?

И вот уже на видео девушка старательно выводит «роспись». Правда, получается не без корявостей.

Еще одна мама вспоминает:

- Когда паспорт получала старшая, в графе «личная подпись» было написано просто и без загогулин СОВА. Когда младшая, в этой же графе стояла художественная зарисовка. У меня даже звуки отключились.

- А мой сын какое-то слово придумал, даже не похожее на фамилию. И ни слова против никто не сказал. И я: «А что, а так можно было?»

Графическая подпись

Любовь и Юра Борисов

Кроме цифр 67 в топе любимых подписей подростков:

- слово «Мяу» в разных вариациях,

- цветочек или сердечко в завитке над первыми буквами имени-фамилии,

- название любимой группы, звездочка.

Особым шиком считается нарисовать котика буквально одним росчерком пера. В мои 14 лет особым шиком было расписаться ровно как мама или папа (лучше всего получалось у двоечников, они навык «подделки» подписи отрабатывали годами).

Кстати, развлекаются на подписи в паспорте не только дети, но и взрослые. Лариса рассказывает, что для нее откровением оказалось фото загранпаспорта актера Юры Борисова. У него на месте подписи написано Любовь (артист рассказывал, что при смене общегражданского паспорта планирует расписаться также).

Паспорт Юры Борисова Фото: социальные сети.

- Вдохновилась этой идеей и у себя подписалась также, проблем не было (паспорт получала в 2024 году), надеюсь, всю жизнь меня будет направлять только это чувство.

- У сотрудника на работе была подпись Граф – по первым буквам членов семьи.

- Я очень люблю летучих мышей и придумала подпись в виде мышки с лицом типа «^-^». Подписываюсь так больше 15 лет.

Но судя по комментариям, навстречу поклонникам индивидуального идут не всегда.

- Я хотела в первом паспорте цветочек нарисовать вместо завитушки, так паспортистка начала кричать и сказала, что мой паспорт сожгут.

Летучая мышь в подписи

Что можно, а что нельзя использовать в качестве подписи в паспорте

А теперь серьезно: вид паспортной подписи никак законом не регулируется. Единственное требование – она должна быть собственноручной. Адвокат Елизавета Горбач объясняет: нет законодательного закрепления термина «личная подпись гражданина». И никаких конкретных требований: например, скобочку можно, а квадратик нельзя.

- В Гражданском кодексе РФ говорится, что подпись проставляется в заявлении о выдаче замене паспорта и на второй странице бланка. И подпись графически должна быть идентична. Так что если рисунок слишком сложный, повторить его будет проблематично, и отказ паспортистки будет оправдан, - говорит адвокат. – Но даже при всей свободе подписи, есть запреты. Автограф не должен содержать запрещенные законом символы - нацистская атрибутика, символика экстремистских организаций и тому подобное.

А еще часто детские эксперименты сдаются перед лицом реальности. Как только появляется необходимость подписать десятки документов за один раз, о красивостях забываешь. А впереди, после паспорта в 14 лет, поступление в вуз, первая работа. И в 20 лет во втором паспорте появляется подпись скучная, но удобная.

Паспортисты тоже отжигают

КСТАТИ

Не можешь придумать сам - можно заказать?

Изучая посты с множеством комментариев о вариантах подписей, я сделала открытие. Мама подростка абсолютно серьезно сообщала: «Я заказала для сына разработку подписи и трафареты для ее отработки». И такая услуга существует?

Один из исполнителей нашелся быстро – Дмитрий Леоненко, - основатель проекта «Твоя новая подпись». Он ведет канал в одной из молодежных соцсетей.

- Я вполне понимаю ребят, которые ставят цифры, символы или какие-то необычные закорючки. В 14 лет хочется выделяться, экспериментировать, следовать трендам, иногда таким образом проявлять своеобразный протест против привычных правил. Я не считаю, что за это нужно осуждать. Но есть один момент, о котором подростки зачастую просто не задумываются: подпись, которую они сегодня ставят ради шутки, может остаться с ними на следующие 20–30 лет. Мы ведь не знаем, кем станем в будущем. Сегодня это школьник, получающий первый паспорт, а через 15–20 лет — директор компании, предприниматель, руководитель или человек, который подписывает серьёзные документы и многомиллионные контракты.

Подпись "Мяу"

Я замечаю, что отношение к личной подписи постепенно меняется. Раньше её воспринимали преимущественно как обязательный элемент документов. Сегодня люди всё чаще хотят видеть в ней что-то большее — индивидуальность, эстетику, определённый стиль. Многие родители уже понимают это и обращаются ко мне, чтобы заранее помочь своим детям создать красивую и продуманную подпись. Мне кажется, это хороший подход: ребёнок получает не просто роспись для паспорта, а индивидуальный вариант, который сможет использовать на протяжении взрослой жизни. Самим школьникам это тоже интересно: подпись не создается автоматически, можно менять отдельные элементы, добавлять или убирать росчерки, упрощать конструкцию, пока не получим результат, который действительно понравится заказчику. А отработать подпись позволяют специальные прописи.

Необычная подпись паспортиста

ОФИЦИАЛЬНО

Подпись из паспорта обязательно везде повторять?

Главный аргумент против сложных подписей – «А как ты ее повторишь»? Адвокат Елизавета Горбач уточняет: по закону далеко не везде надо расписываться как в паспорте.

Чаще всего требуют автограф «как в паспорте»:

- в банке при операции по распоряжению средствами (если подпись вызовет подозрения, просто понадобится дополнительная идентификация),

- у нотариуса, в том числе и при оформлении доверенностей.

- в любом госучерждении, осуществляющим регистрацию тех или иных прав (Росреестр, МВД, ЗАГС). Опять же - если сомнения возникнут, то сделка будет приостановлена до идентификации подлинности лица, заключающего ее.

То есть подпись не как в паспорте может затянуть важные сделки. А вот если возникли сомнения в подлинности подписи в документе, то сличать будут не конкретно ее, а закажут почерковедческую экспертизу. Эксперты будут проверять в целом почерк, угол наклона, давления и другие моменты. И совет от юристов: если вы понимаете, что не можете расписаться «как в паспорте» (например, поменялся почерк), обязательно ставьте рядом с подписью в важных документах расшифровку – фамилию и инициалы. Это поможет при возникновении подозрения доказать, что расписывались вы (или же, наоборот, кто-то другой).