Юбилей на передовой науки: ведущий исследователь долголетия отмечает 50-летие

Алексей Москалев Фото: Личный Архив.

Сегодня свой 50-летний юбилей отмечает Алексей Москалев - ученый, который знает о старении и долголетии если не все, то точно больше многих из нас. Человек, для которого возраст - это не приговор, а увлекательная научная задача. Профессор, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Москалев возглавляет Институт биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского. «Главный российский идеолог долголетия» - так представила ученого на одной из конференций вице-премьер Татьяна Голикова.

Пятьдесят лет цифра красивая и для исследователя старения и долголетия - почти символическая. Это тот самый рубеж, когда жизненный опыт уже накоплен, а научный поиск еще в самом расцвете.

Редакция «Комсомолки» и сайта KP.RU часто обращается к профессору Москалеву - за интервью, комментариями, разъяснениями. Алексей умеет говорить о сложных биологических процессах просто, доступно, но в то же время ярко и увлекательно.

В этот день мы хотим пожелать юбиляру главного: чтобы его собственные биологические часы отставали от цифр в паспорте. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, грантов, прорывных открытий и талантливых учеников. Пусть впереди будет еще много лет активной работы, интересных гипотез и подтвержденных теорий!

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