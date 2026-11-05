«Они из команды Булановой?»: в сети обсуждают подтанцовку Филиппа Киркорова

В центре внимания оказался танцор Александр Круглов

В соцсетях обсуждают необычную подтанцовку Филиппа Киркорова, поводом стала видеонарезка с концерта артиста, которую опубликовал один из зрителей. В центре внимания оказался танцор Александр Круглов: публика разглядела его движения и яркие сценические костюмы, подобранные в стилистике образов самого поп-короля. В итоге некоторые пользователи вспомнили знаменитую «энергосберегающую» подтанцовку Татьяны Булановой, которая в свое время стала отдельным интернет-мемом.

Танцора из команды Филиппа Киркорова сравнили с подтанцовкой Булановой

Танцора из команды Филиппа Киркорова сравнили с подтанцовкой Булановой

Зрителей особенно позабавила манера исполнения хореографии. В комментариях стали гадать, не переманил ли Киркоров к себе участников команды Булановой, а некоторые даже нашли сходство с их знаменитой неторопливой пластикой. «Они из команды Булановой?»; «Они, как на утреннике, подглядывают друг у друга движения»; «Господи, он Булановских приютил? Вот это Человек!»; «А в ушах… Один день прожитый без тебя»; «Никогда не обращала внимания на движения подтанцовки. Что это за фонарики ручками мужчин и какие-то нелепые движения, выглядит весело», - пишут под видео.

Зрителей особенно позабавила манера исполнения хореографии

Напомним, танцоры Татьяны Булановой прославились летом 2025 года после выступления певицы на фестивале в Лужниках. Внимание зрителей привлекла их нарочито спокойная хореография: вместо сложных связок артисты двигались неторопливо и словно берегли силы. Пользователи окрестили эту манеру «энергосберегающим танцем», а ролики с выступлениями быстро разошлись по соцсетям.

В составе команды тогда выступали Дмитрий Берегуля и супруги Максим и Алена Алалыкины. Они сотрудничали с Булановой более двух десятилетий и самостоятельно занимались постановкой танцев. Необычная манера выступлений сделала их узнаваемыми далеко за пределами концертной аудитории певицы. Однако в 2025 году коллектив распался. Сначала о прекращении сотрудничества объявил Берегуля, сославшись на проблемы со здоровьем. Позже ушли Максим и Алена Алалыкины. Буланова болезненно отреагировала на их решение и назвала произошедшее предательством. Певица также говорила, что с супругами у нее сложились более напряженные отношения, чем с Берегулей. Теперь артистка выступает с другими танцорами.

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