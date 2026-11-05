Владимир Путин поздравил главного редактора "Комсомольской правды" Олесю Носову

5 ноября празднует свой день рождения главный редактор и генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда» Олеся Носова

5 ноября празднует свой день рождения главный редактор и генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда» Олеся Носова. Много подарков поступает сегодня, но самый дорогой пришел с самого утра. От президента России Владимира Путина пришла телеграмма. В ней он написал теплые и проникновенные слова о «Комсомолке» и ее руководителе, и пожелал вдохновения, успехов и реализации намеченным планов.

Главному редактору и генеральному директору медиахолдинга «Комсомольская правда» Олесе Носовой пришла телеграмма от президента России Владимира Путина

Весь коллектив «КП» присоединяется к этим поздравлениям и желает еще здоровья и долгой работы на благо медиахолдинга.

С днем рождения!