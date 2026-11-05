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Звезды5 ноября 2026 12:25

Алименты не менее 2,5 млн руб в месяц: Матвею Сафонову и Даниле Козловскому придется платить детям огромные деньги

Адвокат Панасюк: Шансы взыскать алименты как планирует Козловский — минимальны
Ирина ВИКТОРОВА
Футболисту Матвею Сафонову и актеру Даниле Козловскому придется платить детям огромные деньги. Фото: Иван МАКЕЕВ, Олег ЗОЛОТО

Футболисту Матвею Сафонову и актеру Даниле Козловскому придется платить детям огромные деньги. Фото: Иван МАКЕЕВ, Олег ЗОЛОТО

Судебный процесс по иску модели Ольги Зуевой к актеру Данилу Козловскому стартует в декабре 2026 года. Ранее прошло предварительное судебное заседание. 11 декабря начнется рассмотрение дела по существу. Параллельно стороны пытаются рассмотреть вариант мирового соглашения, но не могут договориться о суммах. Зуева завела канал в соцсети, чтобы сообщать новости по этому делу — жалуется, что отец ее дочери стал переводить меньше денег в счет алиментов. Поэтому она и пошла с иском в суд — просит установить размер алиментов в виде 25% от всех доходов отца своего ребенка. Зуева не озвучивает суммы, которые получает на дочь — это и понятно, большинство ее подписчиков за год зарабатывают столько, сколько Козловский хочет перечислять в месяц на свою дочь.

Ольга Зуева выносит на публику выгодную для нее часть спора, сторона Козловского комментариев не дает

Ольга Зуева выносит на публику выгодную для нее часть спора, сторона Козловского комментариев не дает

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Ольга Зуева выносит на публику выгодную для нее часть спора, сторона Козловского комментариев не дает. По неофициальной версии дело обстоит так: истица требует 1/4 дохода ответчика в качестве алиментов, приводя в качестве аргумента в том числе и тот факт, что дочь проживает с ней, ей надо платить аренду за квартиру в престижном районе Нью-Йорке, показывает чеки за другие привычные для них с ребенком расходы. Сторона ответчика возражает и просит установить фиксированную сумму алиментов, которые покроют необходимые расходы на ребенка, а аренда квартиры в США к ним не относится — актер готов предоставить для проживания дочери и ее матери комфортабельную квартиру в Москве. Кстати, недавно футболист Матвей Сафонов проиграл бывшей жене суд, где рассматривалась похожая ситуация.

Недавно футболист Матвей Сафонов проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек

Недавно футболист Матвей Сафонов проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Спросили у экспертов: когда устанавливают алименты для одного из родителей на одного ребенка в размере 1/4 от его доходов, а когда суд может назначить алименты в твердом размере.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Адвокат Валерий Панасюк объяснил KP.RU: «Твердая денежная сумма устанавливается тогда, когда отсутствует фиксированный (регулярный) заработок у одного из родителей. При этом истец может просить избрать в данном случае на одного ребенка 1/4 дохода в счет алиментов. Шансы на взыскание алиментов в твердой сумме при наличии большого регулярного заработка для родителя с кем не проживает ребенок — минимальны. При этом сейчас есть судебная практика, которая говорит о том, что оба родителя должны обеспечивать ребенка равномерно. Размер заработка не влияет на долю алиментов. Если родитель, с кем не проживает его единственный ребенок, получает 100 тыс. руб. в месяц, то он платит 1/4 от дохода. И если он зарабатывает 10 млн. руб. — также платит эту 1/4. Может в этой ситуации учитываться общее финансовое положение ответчика — хотя это отходит на второй план в судебной практике. Речь о том, что у родителя, который зарабатывает эти условные 10 млн. руб. в месяц могут быть кредиты на 150 млн. руб. И тогда, суд может учитывать это обстоятельство».

Часто в семье обеспеченных звезд родители при разводе заключают нотариальное соглашение об уплате алиментов в твердой денежной сумме — так было при разводе Дмитрия и Полины Дибровых, Екатерины Климовой и Игоря Петренко и многих других артистов, телеведущих, певцов. За один месяц они могут заработать 10 млн. руб., а потом три месяца отдыхать. При этом каждый месяц платят «условный» 1 млн. руб. на ребенка.

Часто в семье обеспеченных звезд родители при разводе заключают нотариальное соглашение об уплате алиментов в твердой денежной сумме — так было при разводе Дмитрия и Полины Дибровых

Часто в семье обеспеченных звезд родители при разводе заключают нотариальное соглашение об уплате алиментов в твердой денежной сумме — так было при разводе Дмитрия и Полины Дибровых

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Когда договориться не удается, тогда идут в суд, который устанавливает размер алиментов. Адвокат Панасюк напоминает: «При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты взыскиваются судом в размере — на одного ребенка 1/4 заработка и (или) иного дохода родителей. На двух детей — 1/3, на трех и более детей в размере 1/2 дохода».

КАК ПОХОЖИ ИСТОРИИ МАТВЕЯ САФОНОВА И ДАНИЛЫ КОЗЛОВСКОГО

Можно найти схожую мотивацию в споре за размер алиментов у знаменитого футболиста Матвея Сафонова и артиста Данилы Козловского. Здесь мы нашли как общие «черты» спора, так и существенные различия.

Голкипер сборной РФ и французского ПСЖ Матвей Сафонов сейчас женат во второй раз. Ребенок у него пока один — от первого брака есть 5-летняя дочь Майя Сафонова. Спортсмен развелся с первой женой 5 лет назад, по решению суда выплачивает на дочь 1/4 от всех своих заработков. Когда два года назад начал играть за ПСЖ, тогда же решился на эксперимент — стал платить не всю сумму алиментов. Нарушил закон и решение суда, ожидаемо приставы закрыли выезд из страны. Тогда Сафонов погасил долг по алиментам за три с половиной года в размере более 64 млн. руб.

Матвей Сафонов со своей второй супругой Мариной Кондратюк

Матвей Сафонов со своей второй супругой Мариной Кондратюк

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сафонов попробовал оспорить размер алиментов в суде — хотел начать платить в твердой сумме. Не вышло. В жалобе спортсмен сообщал, что его бывшая жена представила суду расчеты, согласно которым намерена тратить на дочь не менее 2,5 млн. руб. в месяц, что «не только несоразмерно потребностям маленькой девочки, но и превышает официальные доходы» ее матери, которая должна содержать ребенка на равных условиях с отцом. Звезда футбола просил суд установить алименты в твердой сумме 300 тыс. руб. в месяц — это было бы соразмерно доходу матери ребенка. Адвокат Сафонова многократно напоминал о принципе равенства обязанностей родителей.

Также футболист напомнил (и вот тут уже похоже на ситуацию с Козловским), что никогда не уклонялся от родительских обязанностей, и по устной договоренности с бывшей женой каждый месяц перечислял суммы «в разы превышающие фактические потребности малолетнего ребенка». Плюс подарил дочери квартиру за 57 млн. руб.

Матвей Сафонов просил признать неконституционным пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ, согласно которому при отсутствии соглашения об уплате алиментов суд взыскивает в пользу одного ребенка 25% от ежемесячного дохода родителя. По мнению Сафонова: эта норма нарушает Конституцию, так как мешает при отсутствии соглашения об уплате и наличии у плательщика постоянного дохода установить размер алиментов «в твердой сумме соразмерно реальным потребностям несовершеннолетнего». Но доводы звезды о том, что его доход не является стабильным, его заработки кратно превышают доходы матери, сумма не соразмерна потребностям ребенка — не позволили Сафонову снизить размер алиментов.

У Данилы Козловского ситуация похожа — он зарабатывает больше Ольги Зуевой, которая решила жить с их общей дочерью в Нью-Йорке, где открыла свою компанию по производству короткометражек и рекламы, но она не приносит заметного дохода. У Зуевой и Козловского есть общая дочь 6-летняя Ода-Валентина. Актер содержал ребенка — каждый месяц переводил крупную сумму, на которую Ольга и жила с ребенком в США. Осенью прошлого года Козловский узнал, что его жена Оксана Акиньшина ждет ребенка, поэтому снизил на 20% ежемесячные выплаты. Зуева отреагировала остро: «В сентябре 2025 года отец моего ребенка в одностороннем порядке снизил ежемесячные выплаты на 20%». Так как на ее требование вернуть эти 20% Козловский не согласился, поэтому Зуева подала иск — теперь алименты с актера взыщут через суд. Козловский в свою очередь остро отреагировал на подачу иска — снизил выплату еще раз. Это и понятно: платил он сумму с шестью нулями.

Ольга Зуева решила жить с дочерью в Нью-Йорке

Ольга Зуева решила жить с дочерью в Нью-Йорке

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ольга Зуева считает, что должна получать на ребенка ту сумму, к которой они привыкли: «Получила письмо от представителя Козловского с обоснованием размера произведенной выплаты, где в одностороннем порядке было сочтено справедливым делить расходы на ребенка пополам. Только вот не все расходы его сторона считает «разумными». По собственной, разумеется, арифметике. Аренда жилья, мебель для детской и отдых для ребенка в расчет не вошли». Будут просить взыскать с Козловского 1/4 от его ежемесячных доходов. Шансы велики, что именно такие алименты и обяжут платить актера.

Однако на будущее в запасе у звезды кино и театра есть один «ход», которым ранее пользовались футболисты Дмитрий Тарасов и Андрей Аршавин для снижения размеров алиментов. У Козловского и Акиньшиной весной родился сын. Несмотря на то, что пара в браке, Оксана может подать иск о взыскании алиментов на своего ребенка с Козловского. На двух детей взыскивается 1/3 от всех доходов, то есть по 1/6 на каждого ребенка. И если жена Козловского решится на такой шаг, то со временем суд может снизить алименты на дочь Зуевой с 1/4 до 1/6 от всех доходов отца ребенка. А пока ждем решения суда. Данила Козловский напоминает: «Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня. Пожалуйста, разделяйте заботу отца о дочери и разногласия между ее родителями...»

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