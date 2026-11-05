Алименты не менее 2,5 млн руб в месяц: Матвею Сафонову и Даниле Козловскому придется платить детям огромные деньги

Футболисту Матвею Сафонову и актеру Даниле Козловскому придется платить детям огромные деньги. Фото: Иван МАКЕЕВ, Олег ЗОЛОТО

Судебный процесс по иску модели Ольги Зуевой к актеру Данилу Козловскому стартует в декабре 2026 года. Ранее прошло предварительное судебное заседание. 11 декабря начнется рассмотрение дела по существу. Параллельно стороны пытаются рассмотреть вариант мирового соглашения, но не могут договориться о суммах. Зуева завела канал в соцсети, чтобы сообщать новости по этому делу — жалуется, что отец ее дочери стал переводить меньше денег в счет алиментов. Поэтому она и пошла с иском в суд — просит установить размер алиментов в виде 25% от всех доходов отца своего ребенка. Зуева не озвучивает суммы, которые получает на дочь — это и понятно, большинство ее подписчиков за год зарабатывают столько, сколько Козловский хочет перечислять в месяц на свою дочь.

Ольга Зуева выносит на публику выгодную для нее часть спора, сторона Козловского комментариев не дает Фото: Олег ЗОЛОТО.

Ольга Зуева выносит на публику выгодную для нее часть спора, сторона Козловского комментариев не дает. По неофициальной версии дело обстоит так: истица требует 1/4 дохода ответчика в качестве алиментов, приводя в качестве аргумента в том числе и тот факт, что дочь проживает с ней, ей надо платить аренду за квартиру в престижном районе Нью-Йорке, показывает чеки за другие привычные для них с ребенком расходы. Сторона ответчика возражает и просит установить фиксированную сумму алиментов, которые покроют необходимые расходы на ребенка, а аренда квартиры в США к ним не относится — актер готов предоставить для проживания дочери и ее матери комфортабельную квартиру в Москве. Кстати, недавно футболист Матвей Сафонов проиграл бывшей жене суд, где рассматривалась похожая ситуация.

Недавно футболист Матвей Сафонов проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Спросили у экспертов: когда устанавливают алименты для одного из родителей на одного ребенка в размере 1/4 от его доходов, а когда суд может назначить алименты в твердом размере.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Адвокат Валерий Панасюк объяснил KP.RU: «Твердая денежная сумма устанавливается тогда, когда отсутствует фиксированный (регулярный) заработок у одного из родителей. При этом истец может просить избрать в данном случае на одного ребенка 1/4 дохода в счет алиментов. Шансы на взыскание алиментов в твердой сумме при наличии большого регулярного заработка для родителя с кем не проживает ребенок — минимальны. При этом сейчас есть судебная практика, которая говорит о том, что оба родителя должны обеспечивать ребенка равномерно. Размер заработка не влияет на долю алиментов. Если родитель, с кем не проживает его единственный ребенок, получает 100 тыс. руб. в месяц, то он платит 1/4 от дохода. И если он зарабатывает 10 млн. руб. — также платит эту 1/4. Может в этой ситуации учитываться общее финансовое положение ответчика — хотя это отходит на второй план в судебной практике. Речь о том, что у родителя, который зарабатывает эти условные 10 млн. руб. в месяц могут быть кредиты на 150 млн. руб. И тогда, суд может учитывать это обстоятельство».

Часто в семье обеспеченных звезд родители при разводе заключают нотариальное соглашение об уплате алиментов в твердой денежной сумме — так было при разводе Дмитрия и Полины Дибровых, Екатерины Климовой и Игоря Петренко и многих других артистов, телеведущих, певцов. За один месяц они могут заработать 10 млн. руб., а потом три месяца отдыхать. При этом каждый месяц платят «условный» 1 млн. руб. на ребенка.

Часто в семье обеспеченных звезд родители при разводе заключают нотариальное соглашение об уплате алиментов в твердой денежной сумме — так было при разводе Дмитрия и Полины Дибровых Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Когда договориться не удается, тогда идут в суд, который устанавливает размер алиментов. Адвокат Панасюк напоминает: «При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты взыскиваются судом в размере — на одного ребенка 1/4 заработка и (или) иного дохода родителей. На двух детей — 1/3, на трех и более детей в размере 1/2 дохода».

КАК ПОХОЖИ ИСТОРИИ МАТВЕЯ САФОНОВА И ДАНИЛЫ КОЗЛОВСКОГО

Можно найти схожую мотивацию в споре за размер алиментов у знаменитого футболиста Матвея Сафонова и артиста Данилы Козловского. Здесь мы нашли как общие «черты» спора, так и существенные различия.

Голкипер сборной РФ и французского ПСЖ Матвей Сафонов сейчас женат во второй раз. Ребенок у него пока один — от первого брака есть 5-летняя дочь Майя Сафонова. Спортсмен развелся с первой женой 5 лет назад, по решению суда выплачивает на дочь 1/4 от всех своих заработков. Когда два года назад начал играть за ПСЖ, тогда же решился на эксперимент — стал платить не всю сумму алиментов. Нарушил закон и решение суда, ожидаемо приставы закрыли выезд из страны. Тогда Сафонов погасил долг по алиментам за три с половиной года в размере более 64 млн. руб.

Матвей Сафонов со своей второй супругой Мариной Кондратюк Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сафонов попробовал оспорить размер алиментов в суде — хотел начать платить в твердой сумме. Не вышло. В жалобе спортсмен сообщал, что его бывшая жена представила суду расчеты, согласно которым намерена тратить на дочь не менее 2,5 млн. руб. в месяц, что «не только несоразмерно потребностям маленькой девочки, но и превышает официальные доходы» ее матери, которая должна содержать ребенка на равных условиях с отцом. Звезда футбола просил суд установить алименты в твердой сумме 300 тыс. руб. в месяц — это было бы соразмерно доходу матери ребенка. Адвокат Сафонова многократно напоминал о принципе равенства обязанностей родителей.

Также футболист напомнил (и вот тут уже похоже на ситуацию с Козловским), что никогда не уклонялся от родительских обязанностей, и по устной договоренности с бывшей женой каждый месяц перечислял суммы «в разы превышающие фактические потребности малолетнего ребенка». Плюс подарил дочери квартиру за 57 млн. руб.

Матвей Сафонов просил признать неконституционным пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ, согласно которому при отсутствии соглашения об уплате алиментов суд взыскивает в пользу одного ребенка 25% от ежемесячного дохода родителя. По мнению Сафонова: эта норма нарушает Конституцию, так как мешает при отсутствии соглашения об уплате и наличии у плательщика постоянного дохода установить размер алиментов «в твердой сумме соразмерно реальным потребностям несовершеннолетнего». Но доводы звезды о том, что его доход не является стабильным, его заработки кратно превышают доходы матери, сумма не соразмерна потребностям ребенка — не позволили Сафонову снизить размер алиментов.

У Данилы Козловского ситуация похожа — он зарабатывает больше Ольги Зуевой, которая решила жить с их общей дочерью в Нью-Йорке, где открыла свою компанию по производству короткометражек и рекламы, но она не приносит заметного дохода. У Зуевой и Козловского есть общая дочь 6-летняя Ода-Валентина. Актер содержал ребенка — каждый месяц переводил крупную сумму, на которую Ольга и жила с ребенком в США. Осенью прошлого года Козловский узнал, что его жена Оксана Акиньшина ждет ребенка, поэтому снизил на 20% ежемесячные выплаты. Зуева отреагировала остро: «В сентябре 2025 года отец моего ребенка в одностороннем порядке снизил ежемесячные выплаты на 20%». Так как на ее требование вернуть эти 20% Козловский не согласился, поэтому Зуева подала иск — теперь алименты с актера взыщут через суд. Козловский в свою очередь остро отреагировал на подачу иска — снизил выплату еще раз. Это и понятно: платил он сумму с шестью нулями.

Ольга Зуева решила жить с дочерью в Нью-Йорке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ольга Зуева считает, что должна получать на ребенка ту сумму, к которой они привыкли: «Получила письмо от представителя Козловского с обоснованием размера произведенной выплаты, где в одностороннем порядке было сочтено справедливым делить расходы на ребенка пополам. Только вот не все расходы его сторона считает «разумными». По собственной, разумеется, арифметике. Аренда жилья, мебель для детской и отдых для ребенка в расчет не вошли». Будут просить взыскать с Козловского 1/4 от его ежемесячных доходов. Шансы велики, что именно такие алименты и обяжут платить актера.

Однако на будущее в запасе у звезды кино и театра есть один «ход», которым ранее пользовались футболисты Дмитрий Тарасов и Андрей Аршавин для снижения размеров алиментов. У Козловского и Акиньшиной весной родился сын. Несмотря на то, что пара в браке, Оксана может подать иск о взыскании алиментов на своего ребенка с Козловского. На двух детей взыскивается 1/3 от всех доходов, то есть по 1/6 на каждого ребенка. И если жена Козловского решится на такой шаг, то со временем суд может снизить алименты на дочь Зуевой с 1/4 до 1/6 от всех доходов отца ребенка. А пока ждем решения суда. Данила Козловский напоминает: «Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня. Пожалуйста, разделяйте заботу отца о дочери и разногласия между ее родителями...»

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