Новый конфликт между Козловским и Зуевой: Почему продюсер из Нью-Йорка выбивает деньги на дочь актера в Москве

Акиньшина и Козловский вместе шестой год. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

На 20 октября 2026 года в Савеловском районном суде города Москвы назначено первое судебное заседание по иску Ольги Зуевой, проживающей с дочерью в США, к российскому актеру Даниле Козловскому. Зуева подала иск о взыскании алиментов на содержание 6-летней дочери Оды-Валентины. Иск был подан вскоре после того, как стало известно, что у Козловского и его жены Оксаны Акиньшиной родится ребенок. В суд первый иск от Зуевой поступил в мае 2026 года (за сутки до рождения второго ребенка у Козловского). Сейчас из-за формальностей рассматривается уже второй иск с более поздней датой подачи. На протяжении шести лет претензий от Зуевой в адрес Козловского не звучало.

31 августа в суде встретились адвокаты сторон — для предсудебной «беседы», в ходе которой сверили документы и была назначена дата первого заседания.

Первое заседание суда по иску о взыскании алиментов назначен на 20 октября. Фото: скрин с сайта суда.

31 августа Ольга Зуева сделала публичное заявление и тут же получила в соцсетях сотни поддерживающих комментарий от женщин: «Я не прошу ничего, кроме того, что положено моей дочери по закону РФ. Поэтому вместо обсуждения когда именно я подала иск и по какой причине, предлагаю сосредоточиться на главном. Отец ребенка — заслуженный артист России не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому теперь вопрос решается в суде. Все остальное это попытка отвлечь внимание от сути». Так по какой же причине Ольга Зуева подала иск, если шесть лет до известий о женитьбе и рождении второго ребенка у Козловского ее устраивали устные договоренности о содержании дочери? Сторона Козловского комментарии на данный момент не дает.

ТРИ ПРИЧИНЫ ИСКА ОТ ОЛЬГИ ЗУЕВОЙ

В актерской тусовке знают, что Козловский дочь обожает — переживал, что Зуева отказалась жить в России, поэтому как только была возможность спешил за границу на встречу с ребенком — помогал финансово, но не официально. Козловский и Зуева не регистрировала отношения, соглашений у нотариуса на содержание ребенка не подписывали. Как стало известно KP.RU — между сторонами существовали устные договоренности, и ранее Зуеву устраивали суммы, которые она получала на дочь.

Когда Ольга Зуева узнала, что беременна от Данилы Козловского, они были в отношениях пять лет, проживали в его квартире в Москве. Но рожать актриса и модель Зуева захотела в США, где ранее училась — с 2013 года женщина в Нью-ЙОрке училась на режиссера и сценариста. После родов Ольга сообщила, что с дочкой будет жить в Нью-Йорке. Козловский переезжать в США не захотел, поэтому навещал дочь и ее маму в свободное время от работы в России время — понятно, что не часто.

Оде-Валентине не было и года, когда Данила Козлов

Ольга Зуева с 6-летней дочкой Одой-Валентиной. Фото: социальные сети Ольги Зуевой

ский на съемочной площадке влюбился в Оксану Акиньшину. Сообщил об этом Зуевой, которая естественно была в шоке и осталась обижена, но не теряла надежду на возвращение «блудного отца». Отношения Козловского и Акиньшиной оказались серьезными, привели к созданию семьи и рождению сына. Актер все это время продолжал навещать дочь за границей несколько раз в год, оплачивая расходы на ребенка. Узнав из СМИ о новом статусе Козловского и о скором рождении у него ребенка от Акиньшиной, Зуева наняла адвоката, они успели подать первый иск до даты появления у актера сына. Сейчас рассматривается уже второй иск (это формальность, поэтому дата его подачи август). Говорят, что стороны пытались договориться о размере ежемесячной выплаты, которую можно было бы зафиксировать в алиментном соглашении у нотариуса — но не смогли.

Фиксированная законом сумма алиментов на одного ребенка 1/4 от всех доходов ответчика. Скорее всего, так и будет решено в суде. У звезд кино и театра, доходы каждый месяц разные — зависит от того есть (и сколько) съемки, спектакли или нет в конкретном платежном периоде. Поэтому алименты могут быть как 500 тыс. руб. так и 5 млн. руб.

Есть нюанс, на двух детей взыскивается 1/3 от всех доходов, то есть по 1/6 на каждого ребенка. Мама второго ребенка (Акиньшина) может сейчас подать встречный иск на установления алиментов на их с Козловским сына. В этом случае дочь Зуевой получит меньший процент от доходов отца. Жена имеет право подавать на алименты на детей, которые воспитываются в браке. По этой «схеме» снижали размер алиментов футболисты Аршавин и Тарасов. Такая возможность есть, но навряд ли Козловский и Акиньшина ей воспользуются — не станут идти «на принцип».

Очевидно, что между Зуевой и Козловским возник конфликт, который они не смогли разрешить, он и привел к иску. Первая причина. Возможно, что женщина запросила от Козловского ежемесячно сумму, которая не устроила его — поэтому для актера стало проще решить вопрос в установленном законом порядке.

Почему иск подан у нас? Подача иска по месту жительства отца девочки более выгодна Зуевой, которая с дочерью живет в Нью-Йорке. Если бы мать ребенка подала иск в США, то исполнять решение американского суда в РФ пришлось бы через небыструю процедуру признания. Ей выгоднее получить решение в Москве, тогда приставы сразу начнут удерживать 25% от ежемесячных доходов Козловского, а затем переводить на счет его дочери. В Нью-Йорке Ольга Зуева получила бы на дочь не более 17% дохода отца. Но там алименты платят до достижения ребенком 21 года.

Когда Ольга Зуева строила отношения с Данилой Козловским, тогда гонорары в нашем кинематографе были заметно выше чем теперь, возможно, что поэтому ее ожидания заметно выше тех сумм, что ей предлагает актер. Но мать имеет право и должна получать алименты на содержание ребенка в установленном законом порядке. Поэтому ждем решения суда, которое скорее всего зафиксирует обязанность Козловского перечислять 1/4 дохода на дочь. Кроме того, у Зуевой есть право взыскать алименты за прошедший период (не более чем за три года) в том случае если Козловский не участвовал финансово в содержании дочери или не найдет доказательств, что это делал (что маловероятно).

Сейчас 40-летний Данила Козловский снимается, играет в антрепризе и с женой воспитывает сына Лео. Ольга Зуева открыла в Нью-Йорке свой продюсерский центр, который занимается съемкой рекламы и короткометражек на заказ. Скорее всего, процесс будет быстрым и закончится установлением размера ежемесячных выплат.

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