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Политика5 ноября 2026 13:22

Виктор Бут: Выборы в Конгресс США выиграли колеблющиеся избиратели

Депутат Госдумы - в «Русском дозоре Бута и Гамова»
Александр ГАМОВ
В США состоялись выборы в Сенат

В США состоялись выборы в Сенат

Фото: REUTERS.

В среду, 4 ноября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышел специальный выпуск программы «Русский дозор Бута и Гамова», посвященный выборам в США.

Как всегда на нашем сайте - наиболее примечательные фрагменты…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Виктор, результаты американских выборов полностью совпали с нашими с вами прогнозами, звучавшими в «Русских дозорах». Как вы думаете, почему?

Виктор Бут, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Во-первых, Александр, мы неоднократно говорили, что в основном американцы в этих промежуточных выборах, как их еще любят их называть… (Потому что в Америке каждые два года происходят какие-то выборы, или президентские, или - в Сенат.)

Так вот - американцы голосуют, прежде всего, руководствуясь одним простым критерием, как они говорят в США: «это экономика, дурачок» - It's the economy, stupid.

А.Гамов:

- Что это означает?

В.Бут:

- Это когда цена на бензин, цена на продукты питания не растет, есть улучшение с оплатой труда, когда - значительные изменения, например, в борьбе с преступностью, с незаконными мигрантами… Тогда выходят и голосуют за ту программу, которая им нравится.

Тем более, что Америка расколота, как правило. Условно говоря, чуть меньше половины всегда будут голосовать за демократов, чуть меньше половины всегда - за республиканцев, а результат выборов определяют так называемые колеблющиеся избиратели. Эти избиратели смотрят и говорят: да, в прошлый раз мы голосовали за Трампа, потому что он нам обещал: раз, два, три, четыре. (Перечисляют.)

Первое из его обещаний - прекратить всякие внешние войны, которые могут длиться десятилетиями и стоить американским налогоплательщикам огромных денег.

Во-вторых, они смотрят, что происходит в их кошельке, насколько им хватает денег. Большинство американцев, наверное, как люди и везде в мире, живут от зарплаты до зарплаты. Естественно, любая инфляция для них очень чувствительна. Представьте, что за год цена на топливо в США увеличилась почти в два с половиной раза.

Продукты (цены) выросли, как минимум, на 30-50 % в разных категориях. Электричество тоже поднялось.

Естественно, простым семьям жить очень трудно.

Когда они делали свой выбор, они думали: Трамп зря ввязался в войну с Ираном. Мы с вами про это говорили, что Трампу, его политической карьере участие в конфликте вместе с Израилем, потому что именно израильское лобби заставило Трампа пойти на этот конфликт, будет стоить очень дорого. Сейчас это только начало.

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Бут

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Бут

Фото: Иван МАКЕЕВ.

А.Гамов:

- Мне кажется, Виктор, что у нас все равно с вами тон какой-то слишком спокойный, интонация - спокойная. Давайте какой-то тревожности добавим, потому что фактура же, видите, какая. Какие-то неожиданные моменты, на ваш взгляд, Виктор, были? Например, Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова, друг «Комсомольской правды», он заметил некоторые неожиданные моменты. Я сегодня с утра с ним разговаривал. Мы сейчас послушаем, что Вячеслав Алексеевич думает по поводу неожиданных вещей. А потом сделаем более тревожный тон и интонацию.

"В. Никонов:

- Выборы прошли так, как, собственно, показывали опросыобщественного мнения, что само по себе неожиданно. Потому что во все последние избирательные циклы американские опросы общественного мнения не совпадали с реальным голосованием. Но на сей раз демократы одержали очень внушительную победу…»

(см. полный текст)"

А.Гамов:

- Виктор, вы согласны с позицией Вячеслава Никонова? Вообще - на что Трамп надеялся?

В.Бут:

- Трамп надеялся на то, что он, во-первых, сам очень активно последние почти полтора месяца ездил в этой избирательной кампании, устраивал огромные ралли, собирал большую толпу.

А.Гамов:

- 28 митингов провел.

В.Бут:

- Представляете, по многим штатам. где он собирал толпу и призывал: голосуйте, как будто бы я в этом бюллетене! Но его не было в бюллетене. И американцы, честно говоря, немножечко устали. Многие, разочаровавшись в этой необъяснимой для многих американцев позиции США по поддержке Израиля.

Много было скандалов. Все видели, что произошло с войной с Ираном. Принуждение Ирана к подписанию некоего соглашения на их условиях оказалось ошибочным.

Война пошла не по плану. Иранцы не только выдержали удар и потерю верховного руководства как страны, так и армии… Но и эффективно сразу после этого начали отвечать, и эти ответы были очень болезненными.

Они нанесли значительный ущерб американским базам. Фактически американцы в результате этой агрессии против Ирана потеряли свое присутствие на Ближнем Востоке. Какие-то базы они самовольно покинули, какие-то иранцы их заставили своими ударами покинуть.

Плюс понесли очень существенный материальный ущерб. Мы помним, что иранцы разрушили много дорогостоящего оборудования, в том числе радаров…

А.Гамов:

- Хорошо, что у нас сейчас тональность немножко «встревоженная». Я не поленился, прочитал речь Трампа. Он 42 минуты говорил. «У нас была война с Ираном, мы победили», - сказал Трамп. «Мы выиграли за один день войну в Венесуэле. У нас есть Гренландия».

Когда Трамп провел эти предвыборные митинги, он сказал: «Я устал». Как это понять? Ему же президентом работать еще два года. Почему он устал? Потому что потерял две палаты? Чем ему помочь?

В.Бут:

- Давайте исходить из того, что выборы в Конгресс - это внутреннее дело США. Мы с вами обсуждаем последствия тех решений, которые Трамп принимал во время двух лет своего президентского срока.

В принципе, почти два года назад он как раз был избран на таких же выборах.

Что в этих выборах нужно отметить? Наверное, впервые такие традиционно красные республиканские штаты, как Техас, выбрали сенатора-демократа. В этой борьбе это наиболее больные уколы.

Сегодня специально посмотрел мнения. Например, губернатор штата Флорида Десантис открыто критиковал, говорил, что мы потеряли доверие нашей базы,потому что они разочаровались в том, что происходит. Мы не могли решить вопрос, который волнует больше всего американцев. А это внутренние проблемы с ценой на газ, на дизель. От этого зависит инфляция. Инфляция, как я уже говорил, в США выросла, цены на продукты поднялись. И это заставило колеблющихся избирателей прийти и проголосовать за демократов…

(Продолжение следует.)