Виктор Бут: Выборы в Конгресс США выиграли колеблющиеся избиратели

В США состоялись выборы в Сенат Фото: REUTERS.

В среду, 4 ноября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышел специальный выпуск программы «Русский дозор Бута и Гамова», посвященный выборам в США.

Как всегда на нашем сайте - наиболее примечательные фрагменты…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Виктор, результаты американских выборов полностью совпали с нашими с вами прогнозами, звучавшими в «Русских дозорах». Как вы думаете, почему?

Виктор Бут, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Во-первых, Александр, мы неоднократно говорили, что в основном американцы в этих промежуточных выборах, как их еще любят их называть… (Потому что в Америке каждые два года происходят какие-то выборы, или президентские, или - в Сенат.)

Так вот - американцы голосуют, прежде всего, руководствуясь одним простым критерием, как они говорят в США: «это экономика, дурачок» - It's the economy, stupid.

А.Гамов:

- Что это означает?

В.Бут:

- Это когда цена на бензин, цена на продукты питания не растет, есть улучшение с оплатой труда, когда - значительные изменения, например, в борьбе с преступностью, с незаконными мигрантами… Тогда выходят и голосуют за ту программу, которая им нравится.

Тем более, что Америка расколота, как правило. Условно говоря, чуть меньше половины всегда будут голосовать за демократов, чуть меньше половины всегда - за республиканцев, а результат выборов определяют так называемые колеблющиеся избиратели. Эти избиратели смотрят и говорят: да, в прошлый раз мы голосовали за Трампа, потому что он нам обещал: раз, два, три, четыре. (Перечисляют.)

Первое из его обещаний - прекратить всякие внешние войны, которые могут длиться десятилетиями и стоить американским налогоплательщикам огромных денег.

Во-вторых, они смотрят, что происходит в их кошельке, насколько им хватает денег. Большинство американцев, наверное, как люди и везде в мире, живут от зарплаты до зарплаты. Естественно, любая инфляция для них очень чувствительна. Представьте, что за год цена на топливо в США увеличилась почти в два с половиной раза.

Продукты (цены) выросли, как минимум, на 30-50 % в разных категориях. Электричество тоже поднялось.

Естественно, простым семьям жить очень трудно.

Когда они делали свой выбор, они думали: Трамп зря ввязался в войну с Ираном. Мы с вами про это говорили, что Трампу, его политической карьере участие в конфликте вместе с Израилем, потому что именно израильское лобби заставило Трампа пойти на этот конфликт, будет стоить очень дорого. Сейчас это только начало.

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

А.Гамов:

- Мне кажется, Виктор, что у нас все равно с вами тон какой-то слишком спокойный, интонация - спокойная. Давайте какой-то тревожности добавим, потому что фактура же, видите, какая. Какие-то неожиданные моменты, на ваш взгляд, Виктор, были? Например, Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова, друг «Комсомольской правды», он заметил некоторые неожиданные моменты. Я сегодня с утра с ним разговаривал. Мы сейчас послушаем, что Вячеслав Алексеевич думает по поводу неожиданных вещей. А потом сделаем более тревожный тон и интонацию.

"В. Никонов:

- Выборы прошли так, как, собственно, показывали опросыобщественного мнения, что само по себе неожиданно. Потому что во все последние избирательные циклы американские опросы общественного мнения не совпадали с реальным голосованием. Но на сей раз демократы одержали очень внушительную победу…»

(см. полный текст)"

А.Гамов:

- Виктор, вы согласны с позицией Вячеслава Никонова? Вообще - на что Трамп надеялся?

В.Бут:

- Трамп надеялся на то, что он, во-первых, сам очень активно последние почти полтора месяца ездил в этой избирательной кампании, устраивал огромные ралли, собирал большую толпу.

А.Гамов:

- 28 митингов провел.

В.Бут:

- Представляете, по многим штатам. где он собирал толпу и призывал: голосуйте, как будто бы я в этом бюллетене! Но его не было в бюллетене. И американцы, честно говоря, немножечко устали. Многие, разочаровавшись в этой необъяснимой для многих американцев позиции США по поддержке Израиля.

Много было скандалов. Все видели, что произошло с войной с Ираном. Принуждение Ирана к подписанию некоего соглашения на их условиях оказалось ошибочным.

Война пошла не по плану. Иранцы не только выдержали удар и потерю верховного руководства как страны, так и армии… Но и эффективно сразу после этого начали отвечать, и эти ответы были очень болезненными.

Они нанесли значительный ущерб американским базам. Фактически американцы в результате этой агрессии против Ирана потеряли свое присутствие на Ближнем Востоке. Какие-то базы они самовольно покинули, какие-то иранцы их заставили своими ударами покинуть.

Плюс понесли очень существенный материальный ущерб. Мы помним, что иранцы разрушили много дорогостоящего оборудования, в том числе радаров…

А.Гамов:

- Хорошо, что у нас сейчас тональность немножко «встревоженная». Я не поленился, прочитал речь Трампа. Он 42 минуты говорил. «У нас была война с Ираном, мы победили», - сказал Трамп. «Мы выиграли за один день войну в Венесуэле. У нас есть Гренландия».

Когда Трамп провел эти предвыборные митинги, он сказал: «Я устал». Как это понять? Ему же президентом работать еще два года. Почему он устал? Потому что потерял две палаты? Чем ему помочь?

В.Бут:

- Давайте исходить из того, что выборы в Конгресс - это внутреннее дело США. Мы с вами обсуждаем последствия тех решений, которые Трамп принимал во время двух лет своего президентского срока.

В принципе, почти два года назад он как раз был избран на таких же выборах.

Что в этих выборах нужно отметить? Наверное, впервые такие традиционно красные республиканские штаты, как Техас, выбрали сенатора-демократа. В этой борьбе это наиболее больные уколы.

Сегодня специально посмотрел мнения. Например, губернатор штата Флорида Десантис открыто критиковал, говорил, что мы потеряли доверие нашей базы,потому что они разочаровались в том, что происходит. Мы не могли решить вопрос, который волнует больше всего американцев. А это внутренние проблемы с ценой на газ, на дизель. От этого зависит инфляция. Инфляция, как я уже говорил, в США выросла, цены на продукты поднялись. И это заставило колеблющихся избирателей прийти и проголосовать за демократов…

(Продолжение следует.)