Фото: Евгения ГУСЕВА.

4 ноября в День народного единства в Москве открылась уникальная выставка «Христианская традиция. Наши дни» — четыре огромных зала, посвященных церковному искусству: и древнему, и современному. 216 художников трудились над 524 экспонатами. Открывали выставку президент России Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл, которому 20 ноября исполняется 80 лет. Организаторы экспозиции и форума «Православная Русь — к Дню народного единства» называют это событие и подарком Патриарху, и подарком Патриарха — всем людям, которые могут прийти и посмотреть на предметы искусства (и иконы) совершенно бесплатно.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Выставка проработает до 8 декабря — и прийти на нее можно в любой день и любым составом: хоть камерно и семейно, хоть целым классом (заказав экскурсию), хоть одному. Есть, о чем поразмышлять и что обсудить. Трогать экспонаты, конечно же, нельзя, но разве детям это запретишь?..

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Потрудиться душой — тоже есть где. Прямо на выставке представлена «действующая» святыня — икона святого благоверного (московского) князя Дмитрия Донского, объединителя русских земель и триумфатора Куликова поля, и преподобной Ефросинии Московской — его супруги, под руководством которой собиралось ополчение против Тамерлана. В счастливом браке они прожили 22 года. После кончины мужа в 38 лет Евдокия Дмитриевна (мирское имя) ушла в Вознесенский женский монастырь, где и приняла монашество под именем Ефросиния. Похоронена в Архангельском соборе Московского Кремля. Люди приходят и прикладываются ко святыне с личном молитвой — а бережные трудники исправно протирают киот.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Возможности современных технологий — даром, что выставка носит в названии уточнение «Наши дни» — не обходят и церковное искусство. В экспозиции под потолком растянута широкая инсталляция, где библейские сюжеты представлены через модные и востребованные нейросети. Персонажи, как водится, красивые — модельного вида. Для удобства есть пуфики, чтобы, как в планетарии, посидеть и поглядеть на потолок, где вифлеемские звезды разыгрывают известные сюжеты.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Ровно такой же синтез современной и древней истории представлен и в экспонатах. В соседних тематических залах — их всего четыре: «История Отечества», «Бог и человек», «Сохраняя наследие» и «Красота, спасающая мир» — находятся и сюжеты давно минувших дней (образы святых, Крещение Руси, преподобные воины Пересвет и Ослябя), и события, которые застали мы и наши деды (события Великой Отечественной и СВО), важнейшие моменты текущего исторического момента. Как, например, восстановление исторических территорий. На картине «Открытие Крымского моста» Олега Путнина президент России бодрой пружинистой походкой идет вдоль берега, ведя за собой и Марата Хуснуллина, и других ответственных за стройку грандиозной артерии.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Вот Богородица покрывает защитой русских советских солдат — все замерли прямо посреди боя: снаряды рвутся за спиной, но никак не ранят бойцов. Они под надежным щитом Веры. А вот простые русские люди совершенно разных сословий и возрастов — сплотились в тесной мозаике под натиском новой власти и на фоне берез и храмов: это знаменитое «Раскулачивание» Ильи Глазунова.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Несмотря на название, представлены на выставке и события Ветхого и Нового завета. Да, это тоже имеет прямое отношение к нашим дням. Во-первых, всё повторяется (и многое еще не сбылось). Во-вторых, все мы вышли из тех времен — и до сих пор не выучили очевидных уроков. В-третьих, неразрывная ментальная и духовная связь с истоками и отличает истинных христиан от фарисеев и книжников. Станковые живописные полотна на евангельские сюжеты дополнены скульптурными образами святых и произведениями, обращенных к их житиям.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В зале «Сохраняя наследие» показано, как проходит работа «за кулисами»: как восстанавливают и спасают древние, особо почитаемые икон в государственных реставрационных мастерских (Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря, шумевшем после передачи рублевской «Троицы» в лоно Церкви, и Государственном научно-исследовательском институте реставрации). Все это тоже част огромной кропотливой работы, которая остается за пределами внимания христиан.

Взгляд сквозь пространство и время — пожалуй, ключевая опция, доступная посетителям выставки «Христианская традиция. Наши дни». Именно так, через путешествие по метавселенным русской истории из зала в зал, можно проследить и, что важнее, почувствовать и связь, и традицию, и духовную нить, крепко опоясывающую Отечество уже много-много лет.

Где: Москва, Манежная площадь, 1 (ЦВЗ «Манеж»)

Когда: 5 ноября — 8 декабря

Время работы: 10.00-20.00

Вход свободный

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