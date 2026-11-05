Фото: REUTERS.

270 тысяч человек на улицах к полудню, 70 тысяч полицейских, закрытая Эйфелева башня, столкновения в Лионе и горящий лицей под Тулузой – 5 ноября Францию снова охватили протесты.

По призыву крупнейших профсоюзов по всей стране прошла общенациональная забастовка и серия манифестаций. Профсоюзы заявили о более чем 300 тысячах участников в 73 городах и предупредили: «Это только начало».

Требования все те же — повышение зарплат, госрасходов на социалку и образование.

К профсоюзам присоединились студенты и старшеклассники, продолжающие блокировать десятки учебных заведений.

УЛИЧНЫЕ «БОИ» В ЛИОНЕ

На этот раз эпицентром насилия стал Лион. По оценкам организаторов, там собрались более 25 тысяч человек. В голове колонны сформировалась группа из нескольких сотен радикалов в чёрном — так называемый «Черный блок». Они забрасывали полицию снарядами и петардами, возводили баррикады и громили витрины. Полиция ответила слезоточивым газом. Четыре линии метро в городе пришлось закрыть.

А в коммуне Турнефей недалеко от Тулузы неизвестные в масках подожгли здание лицея, использовав пиротехнику.

Фото: REUTERS.

«ГЛЮКСМАНН НАМ НЕ ТОВАРИЩ»

В столице не обошлось без скандала с участием кандидата в президенты Рафаэля Глюксманна, представляющего «умеренные левые силы» — на самом деле ярого русофоба, играющего на стороне президента Макрона.

Он был вынужден покинуть колонну, так и не пройдя c ней: у площади Республики его не пустили в ряды протестующих враждебно настроенные левые активисты с криками «Глюксманн нам не товарищ» и «Меланшона в президенты».

Фото: REUTERS.

ДОСТУП В ГЛАВНЫЙ МУЗЕЙ ПРЕКРАТИЛИ

Самой заметной «жертвой» дня стала Эйфелева башня. Компания-оператор объявила, что достопримечательность будет недоступна для посетителей «в связи с общенациональной забастовкой». Часть залов Лувра также не работала из-за забастовочного движения.

Для обеспечения порядка власти мобилизовали около 70 тысяч полицейских и жандармов — количество, сопоставимое с пиком протестов против пенсионной реформы. Вероятно, властям придется собрать еще больше полицейских, так как профсоюзы, студенты и левые радикалы собираются и дальше наращивать протест.

«Новый рубеж пройден. Я предупреждаю правительство: чем дольше вы ждёте и бездействуете, тем большую цену заплатите», - заявила лидер профосоюза CGT Софи Бине.

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