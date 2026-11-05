Дождались инопланетян? Китайские ученые сообщили о радиосигнале, полученном 5 лет назад с планеты, пригодной для жизни

Планета, с которой поступил сигнал в 1,6 раз больше Земли. Фото: remotevfx.com/Shutterstock/Fotodom

Большая группа китайских астрономов, астрофизиков и специалистов по искусственному интеллекту сообщила о сигнале, похожим на осмысленный, который уловила параболическая антенна радиотелескопа FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) – крупнейшего в мире, расположенного в естественной карстовой воронке на юго-западе Китая, где его называют «Небесное око».

Сигнал был обнаружен искусственным интеллектом (ИИ) с помощью которого ученые анализировали данные, полученные в 2021 году, когда FAST «прослушивал» 33 звезды, включая К2-155. Сигналили только со стороны К2-155 – звездной системы с тремя планетами - супер-землями, до которых от Земли 238 световых лет. Одна из этих планет – внешняя - потенциально обитаема.

У китайского радиотелескопа FAST самая большая в мире приемная «тарелка» - с 30 футбольных полей. Фото: Ou Dongqu / XinHua / Global Look Press

Радиус К2-155d примерно в 1,6 раза больше земного. Планета находится на комфортном расстоянии от своей звезды – красного карлика, совершая один оборот за 40,7 дня.

Условия на супер-земле таковы, что вода на поверхности может существовать в жидком виде.

«Трансляция» шла устойчиво в узкой полосе на частоте 1148,4167 МГц – не свойственной известным естественным космическим объектам. Ее источник смещался с небольшой постоянной скоростью - будто бы находился на планете, которая вращается вокруг своей звезды.

Сигнал, получивший обозначение NBS 260108, выделялся, превышая уровень фона в 23 раза. Такие сигналы – узкие и мощные - астрономы как раз и выискиваютт в надежде на то, что их посылают развитые внеземные цивилизации.

Братья по разуму наконец-то к нам обратились? Не исключено. Но китайские астрономы, опубликовавшие результаты своего исследования в Astronomical Journal, пока не спешат объявлять, что обнаружили инопланетян. Им надо избавиться от подозрений, что инопланетный радиосигнал может представлять собой какие-нибудь земные помехи. Такое в истории поиска внеземного разума бывали. И сейчас может быть.

Ну, а если все-таки инопланетяне? В таком случае они дали о себе знать, когда на Земле шел 1783 год. Признаков интенсивной индустриальной деятельности человеческая цивилизация тогда еще не являла. То есть братья по разуму, похоже сигналили вовсе не нам. Но поймали мы, став чуть-чуть более развитыми.

КСТАТИ

У астрономов есть план действий на случай обнаружения инопланетян

В Международной академии астронавтики (IAA), которая сотрудничает с NASA и ООН имеется «Декларация принципов действий после обнаружения внеземного интеллекта» (Declaration of Principles Concerning Activities Following the Detection of Extraterrestrial Intelligence). Документ представляет собой своеобразный план действий на случай контакта с инопланетным разумом.

О том, что конкретно делать, обнаружив самих инопланетян или хотя бы следы их деятельности – в прошлом или настоящем, задумались еще в 1989 году участники проекта по поиску внеземных цивилизаций - SETI. Согласно разработанному тогда плану, следовало первым делом обратиться к коллегам за консультацией и подтверждением. Затем надо было поставить в известность власти и, в первую очередь, ООН. И лишь потом оповещать общественность посредством пресс-релизов.

Если астрономы найдут инопланетян, то обязательно всем обо этом расскажут. Фото: adike/Shutterstock/Fotodom

С появлением интернета, социальных сетей, хакеров и возможности бесконтрольного распространения информации несравненно возрос риск ее утечки, похищения, преждевременного обнародования. Потребовались коррективы.

В связи с чем «первооткрывателям» в области SETI - из числа научных организаций – ныне следует, наоборот, первым делом и как можно быстрее донести информацию до общественности. Чтобы власти или спецслужбы не успели «наложить лапу», а коллегам надлежит приступить к проверке.

Обнародовать необходимо даже предположения о том, что братья по разуму вроде бы обнаружены, пояснив, какие на то имеются факты. И обязательно проинформировать, если подозрения не подтвердятся - подробно и тоже как можно быстрее, рассказав почему возникла ошибка.

В обновленной «Декларации» особо подчеркнуто: что-либо скрывать недопустимо. С одной стороны «специалисты SETI, их учреждения и организации должны иметь возможность свободно представлять отчеты о своей деятельности и результатах на общественных и профессиональных форумах». С другой – те же самые учреждения и организации обязаны точно, честно и оперативно «реагировать на обоснованные запросы новостных агентств, социальных сетей и других средств массовой информации».

Согласно «Декларации», о существовании внеземных цивилизаций могут свидетельствовать не только принятые от них сигналы, но и так называемые «техносигнатуры». То есть, замеченные явные признаки развитой технической деятельности на экзопланетах или где-то в космосе.

Решение дать в ответ о себе знать или нет, должно быть принято только после международных консультаций под эгидой ООН.

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