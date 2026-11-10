По следам беглеца: Разгадай рисунок-детектив

По следам беглеца Фото: Алексей СОКОЛОВ.

Из тюрьмы сбежал опасный преступник. Бдительному грибнику удалось его сфотографировать и отправить фото в полицию. Помогите Правдолюбову определить направление побега. Куда двинулся беглец? На север? На юг? На восток? На запад

Ответ

Преступник бежал в южном направлении, на это указывают густые ветки деревьев. С южной стороны они обычно получают больше тепла и света, поэтому бывают более густыми, пышными и длинными, чем с северной (эту особенность используют, чтобы ориентироваться в лесу).