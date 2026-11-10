Глава американской компании Nvidia Дженсен Хуанг попался на романе с китайской шпионкой. Фото: REUTERS.

Уж сколько раз твердили миру, что «медовые ловушки» - ангажированные разведками дамы - подстерегают обладателей секретов государственной важности чуть ли не на каждом углу. Но урок не впрок.

Мир обсуждает скандал вокруг миллиардера из первой десятки Forbes. Глава американской компании Nvidia Дженсен Хуанг попался на романе с китайской шпионкой. Теперь ему грозят уголовное дело и потеря половины состояния (а это, на минуточку, $160 млрд) при разводе с женой после сорока лет брака.

Рикошет пришелся на президента США Дональда Трампа, которого связывают с магнатом тесные отношения.

КТО ТАКОЙ ДЖЕНСЕН ХУАНГ

Переехавший в Америку еще в детстве уроженец Тайваня, Хуанг стал блестящим инженером. Основанная им компания занялась разработкой графических процессоров для видеоигр. Потом бизнесмен вложился в то, чтобы приспособить чипы под математические вычисления.

Новый бум для Nvidia случился, когда видеокарты стали массово скупать для майнинга криптовалют. А сверхновый - когда стало ясно, что продукция незаменима для обучения ИИ-систем.

Так компания Хуанга стала одной из самых дорогих на планете.

63-летний миллиардер считался прекрасным семьянином. Женился на однокурснице по университету Лори Миллс, пара вырастила сына и дочку, которым нашлись теплые места в Nvidia.

В тяге к эскападам Дженсен раньше замечен не был. Да, на люди он выходит в футболке и кожаной куртке вместо костюма. Но этот имидж ему придумали жена и дочь, чтобы глава семейства не выглядел сухарем-трудоголиком.

Да, он сделал на плече татуировку с логотипом своей компании - на спор с коллегами о том, что акции Nvidia будут стоить по $100. Но в тату-салоне при собственных детях ныл и плакал от боли, поклявшись больше никогда себя не расписывать.

Горяч миллиардер был только в работе. До тех пор, пока не появилась она - очаровательная, любящая одеваться в розовое китаянка Элис Хуанг. Так и представляешь их знакомство: «Ой, вы тоже Хуанг? Какое милое совпадение!»

Пару лет назад после компьютерной выставки китаянка появилась в тайваньском баре под руку с Хуангом. Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ СПЕЦСЛУЖБЫ США ЗАИНТЕРЕСОВАЛ РОМАН ХУАНГА

Конечно, это не была встреча на улице - Элис числилась директором сингапурской компании Megaspeed и намеревалась купить у Дженсена микрочипов на … $4,8 млрд, чтобы оборудовать дата-центры в Азии.

Пару лет назад после компьютерной выставки китаянка появилась в тайваньском баре под руку с Хуангом. И вскоре в обход огромной очереди Megaspeed заключила с ним выдающийся контракт.

Год спустя голубки совсем потеряли стыд: на ужине для партнеров Nvidia в Тайбэе нежно пощупывали друг друга. Миллиардер увез красотку на своей машине.

Американские спецслужбы заинтересовались этой историей потому, что при Байдене США запретили продавать Китаю передовые микрочипы. И, конечно, возникло подозрение: через Элис они утекают именно туда.

Подозрение подтвердилось - Megaspeed отпочковалась от китайской фирмы, в сингапурском офисе отсутствовали сотрудники, на счетах компании лежали жалкие 6 миллионов долларов. А в дата-центры Малайзии и Сингапура дошло далеко не все оборудование, которое закупила бизнес-леди.

Ее биография оказалась «черной дырой»: Элис представлялась экс-журналисткой китайских телеканалов и бывшей сотрудницей крупного банка. Но там о ней ничего не знали.

ДЕТАЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗНАЛ РУБИО

Когда за Элис стала следить американская разведка, она уволилась из Megaspeed и с концами уехала в Китай. Утечки же в прессу пошли лишь после разгромных для Трампа выборов в Конгресс.

Отсюда версия: враги Дональда из стана республиканцев и пресловутого глубинного государства воспользовались моментом, чтобы подставить президента. Ведь Трамп привечал Хуанга, брал его с собой в международные поездки, наградил Национальной медалью науки.

Спецслужбы через госсекретаря Марко Рубио сообщили Дональду о подозрительных контактах миллиардера прошлой осенью, но хозяин Белого дома предпочел все спустить на тормозах, утверждая: Дженсен - отличный парень. Примерно то же самое Трамп говорит и сейчас: «Ну, общался он с кем-то — но, знаете, все так делают… Он великий, блестящий человек, проделал потрясающую работу для нашей страны».

Разборка, естественно, выгодна и конкурентам Хуанга в Штатах, и противникам сотрудничества с Китаем (а ведь на следующей неделе Трамп собирается в Поднебесную на саммит АСЕАН с участием Си Цзиньпина и Владимира Путина).

Дональд Трамп и Дженсен Хуанг Фото: REUTERS.

НОУ-ХАУ ДЛЯ КИТАЯ

Главе Nvidia после шума в СМИ пришлось выступить с покаянным письмом: «Я был неверен жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Этому нет оправдания».

Он пообещал во всем сотрудничать с проводящим разбирательство советом директоров и готовится к допросам в Конгрессе. Тем временем акции компании рухнули (капитализация упала на $247 млрд), состояние самого Дженсена сократилось на $10 млрд.

Неужто он не подозревал, с кем завел роман? На самом деле Хуанг открыто ратовал за продажу Китаю высоких технологий: во-первых, это огромный рынок, из-за санкций теряются деньги. Во-вторых, китайское импортозамещение не надо стимулировать, пусть лучше Поднебесная будет подсажена на американские ноу-хау. Магнат убеждал в этом Трампа. В результате президент разрешил продавать китайцам (с наценкой) предпоследнее поколение чипов.

«ЧЕЛОВЕКУ МОЖЕТ СНЕСТИ ГОЛОВУ»

Олег Хлобустов, историк спецслужб:

- Когда речь идет о «медовой ловушке», даже опытному человеку может, что называется, снести голову, он сам не ожидает от себя такого поведения, но все-таки попадается в сети…

Я согласен с тем, что в случае с Хуангом может идти еще и нечестная игра в отношении президента Трампа - вспомним, что в его первый срок спецслужбы, прежде всего ФБР, так уже делали.

- На какие подозрительные признаки в поведении женщины стоит обращать внимание носителям гостайн?

- Если это действительно внезапно вспыхнувшая страсть, то партнеру будет нужен только объект восхищения и любви. Но если постоянно прибавляются вопросы о мельчайших деталях происходящего на работе, о том, как к этому относится правительство или руководство компании, как далеко человек продвинулся в своих исследованиях, становится понятно, что интерес может быть другим.

Конечно, в случаях, когда встречаются двое из одной профессиональной области, распознать, что к чему, становится сложнее.

Главе Nvidia после шума в СМИ пришлось выступить с покаянным письмом: «Я был неверен жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Этому нет оправдания». Фото: REUTERS.

КТО ЕЩЕ ТАК ПОПАДАЛСЯ?

- В 2022 году 59-летнему Прадипу Курулкару, директору подразделения индийской оборонной госкорпорации DRDO, написала некая Зара Дасгупта, юная айтишница из Лондона, желающая познакомиться с видным ученым. Переписка переросла во флирт, Зара отправляла Прадипу откровенные фото. А тот рассчитывал на реальную встречу и, пытаясь произвести большее впечатление, рассказывал собеседнице про ракеты BrahMos и Agni-6, даже показывал чертежи.

Индийские спецслужбы установили, что за профилем Зары скрывалась пакистанская разведка. Прадипа арестовали за нарушение гостайны.

- 60-летний отставной полковник армии США Бенджамин Бишоп в 2011 году на международной конференции на Гавайях завел интрижку с 27-летней китайской аспиранткой. Как гражданский подрядчик при Тихоокеанском командовании он имел доступ к закрытым сведениям и делился с подругой планами военных учений, размещения баллистических ракет. Бишопу дали 7 лет тюрьмы, аспирантка успела упорхнуть на родину.

- Если верить материалам проекта Джулиана Ассанжа WikiLeaks, в 2007-м министру финансов Китая Цзинь Жэньцину пришлось уйти в отставку из-за романа с дамой-агентом тайваньской разведки. Состояла она и в отношениях с другими видными местными чиновниками, причем те были убеждены, что имеют дело с китайской разведчицей.

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