Черная дыра в прошлом: соблазнившая главу компании Nvidia китаянка оказалась женщиной-призраком

Глава компании Nvidia миллиардер Дженсен Хуанг Фото: REUTERS.

Дженсен Хуанг, гендиректор одной из самых дорогих компаний планеты - американской Nvidia - оказался замешан в любовном скандале с элементами шпионского боевика.

63-летний миллиардер признался, что изменял жене. Имя любовницы не назвал, но пресса сообщила: ею была Элис Хуанг, экс-руководитель сингапурской компании Megaspeed (с Дженсеном они просто однофамильцы).

С учетом того, что Nvidia контролирует 80% мирового рынка микрочипов для ИИ, в романе узрели происки китайской разведки.

КТО ТАКОЙ ДЖЕНСЕН ХУАНГ: БИОГРАФИЯ

Дженсен Хуанг - уроженец Тайваня, откуда его родители переехали в Соединенные Штаты. Молодой инженер окончил Стэнфорд и в 1993 году с двумя друзьями-американцами в придорожном кафе придумал концепцию компании, которая должна выпускать графические процессоры для видеоигр.

С годами это трансформировалось в технологию, позволяющую использовать видеокарты для сложных вычислений. В итоге Nvidia стала монополистом на рынке технологий Искусственного интеллекта.

Микрочипы делают в основном на Тайване. В прошлом году завод наконец был открыт в США - на этом настаивали и Трамп, и Байден.

Хуанг входит в десятку самых богатых людей планеты. Его состояние равняется $162 млрд.

Магнат больше тридцати лет женат на Лори Миллс, с которой они вместе учились в университете. У пары двое взрослых детей, занимающих посты в Nvidia.

Загадочная Элис (справа) часто обедала в ресторанах в обществе Хуанга Фото: REUTERS.

ТЕМНЫЕ ПЯТНА ПРОШЛОГО

С Элис миллиардер познакомился по работе - она вела переговоры о покупке чипов для оборудования дата-центров в Азии. Есть их совместные фото в барах и ресторанах.

В 2024 году власти Сингапура и Тайваня заподозрили, что Элис работает на китайскую разведку и установили за ней наблюдение. Тогда она ускользнула и скрылась где-то в Поднебесной. Ее пост в Megaspeed занял другой человек.

По данным Financial Times, девушку завербовало Министерство госбезопасности КНР, чтобы она повлияла на Хуанга и Nvidia увеличила продажу чипов Китаю. Соединенные Штаты ее ограничивают, поэтому у компании фактически нет доступа к китайскому рынку.

Хуанга и без Элис это удручало - ведь Nvidia теряет минимум одну пятую часть выручки. Дженсен не раз публично на это сетовал…

Кстати, при ближайшем рассмотрении прошлое чаровницы оказалось сплошной загадкой. В базе данных китайского фонда прямых инвестиций указано, что до перехода на работу в крупный банк она была журналистом. Однако ни в банке, ни в СМИ никогда о ней не слышали.

ПРИДЕТСЯ ОБЪЯСНИТЬСЯ В КОНГРЕССЕ

Детали скандала слили в прессу, Дженсену пришлось выступить с покаянным открытым письмом: простите, мне жаль, сделал жене и детям больно… Обратился бизнесмен и к властям США: «Я люблю нашу страну и нашу компанию. Я полон решимости поддерживать национальную безопасность Америки».

В самой Nvidia подчеркивают: оснований считать, что пострадала нацбезопасность Соединенных Штатов или были раскрыты корпоративные тайны, пока нет.

Три комитета Палаты представителей потребовали от миллиардера выступить на закрытом брифинге 18 ноября и рассказать о контактах с Элис.

На фоне скандальных новостей акции Nvidia снизились на 6%, стоимость ценных бумаг упала до 177,79 долларов.

Почему вдруг тема любовной связи Дженсена вышла на первый план именно сейчас, хотя роман закончился еще два года назад?

На этот счет есть версия: Белый дом решил сместить слишком независимого Хуанга с директорского поста и захватить полный контроль над компанией.

С Элис миллиардер познакомился по работе Фото: REUTERS.

БОДАЛИСЬ ВАШИНГТОН С ПЕКИНОМ

- Китайские компании уступают американским по уровню технологий в производстве чипов для искусственного интеллекта, — объясняет в разговоре с KP.RU директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. — Китай отстает на несколько лет и всеми силами пытается преодолеть разрыв. Американцы же используют всевозможные ограничения, чтобы китайский прогресс замедлить.

Ключевая слабость Поднебесной в том, что она не обеспечивает себя самым передовым оборудованием для микроэлектронной промышленности.

Замечу, что уже лет 10 давление со стороны местных правоохранительных органов на китайскую диаспору в США усиливается. Выходцы из Китая находятся под серьезным наблюдением, практически ежедневно открываются новые уголовные дела, причем особое внимание уделяют риску утечки технологий. Это уже привело к серьезным ограничениям академических связей.

Часто обвинения оказываются беспочвенными. Но бывали и случаи мощного технологического шпионажа, который в последние годы сконцентрирован на ИИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Души моей услада была шпионкой из Моссада: как спецслужбы расставляют «медовые ловушки»

Как группа Coldplay случайно разоблачила измену медиамагната Байрона: служебный роман попал в объектив камеры

"Наделенная какой-то животной женственностью она была возмутительно аппетитна": Кем на самом деле была самая известная шпионка в истории