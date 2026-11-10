«Родственники» Тунгусского метеорита готовят Земле яркое зрелище: В ночь на 12 ноября достигнет максимума звездный дождь Северные Тауриды

Некоторые Тауриды вспыхивают яркими болидами, сгорают медленно, давая шанс успеть загадать желание. Фото: JaysonPhotography/Shutterstock/Fotodom

В Московском планетарии сообщили: наступило время Таурид – метеорных потоков, которые будут «орошать» Землю необычайно яркими болидами вплоть до 10 декабря.

Осенний дуплет

Только что – 4-5 ноября – достигали максимума Южные Тауриды. Пик активности Северных Таурид ожидается в ночь с 11 на 12 ноября.

Условия для наблюдений метеоров потока весьма благоприятные: тонкий серп растущей Луны не будет сильно «засвечивать» небо. Главное, чтобы небо не затянули облака.

Радианты Северных и Южных Таурид – точки, из которых метеоры словно бы вылетают, расположены в созвездии Тельца (Taurus). Оно и дало название потокам. В его сторону и надо смотреть.

С 8 до 10 часов вечера, когда созвездие только покажется над горизонтом, взоры надо направлять на восток и юго-восток.

С 12 до 2 часов ночи - лучшее время для наблюдений. Телец поднимется высоко над горизонтом. Смотреть надо строго на юг.

Лучшее время для наблюдений за Тауридами – после полуночи. Схема Starwalk.

В предрассветные часы созвездие переместится на юго-запад и запад. Потом скроется за горизонтом.

Хорошим ориентиром для поисков Тельца служит Пояс Ориона – три ярких звезды в ряд. Телец – чуть правее и выше.

Скорее всего, Тауридами «намусорила» комета Энке в результате случившегося на ней взрыва. У остатков кометы и метеорного потока - очень схожие орбиты. Они, в свою очередь, почти в точности повторяют ту траекторию, по которой двигался «Тунгусский метеорит». А это означает, что и он откололся от кометы Энке.

Таким образом, Тауриды – и Северные, и Южные – находятся в ближайшем «родстве» с Тунгусским метеоритом.

Опасность повторения катастрофы 1908 года ничтожна. Пока ученые не заметили среди Таурид камней, размер которых позволял бы им долететь до поверхности нашей планеты, не сгорев.

Готовьте желания

Интенсивность Таурид не велика – в среднем по 5-10 метеоров в час. Но они влетают в атмосферу довольно медленно – со скоростью менее 30 километров в секунду. Метеоры потока догоняют Землю. Среди пылинок попадаются небольшие камушки размером более сантиметра, которые вспыхивают яркими болидами. Их светимость иной раз превосходит яркость Венеры.

Сияющие треки – световые следы, оставленные Тауридами, видны несколько секунд. Можно попробовать загадать какое-нибудь заветное, но не очень длинное, желание. Подойдут «Любви!», «Мира!». Или меркантильное - «Денег!». Или эгоистичное «Здоровья!»

Придумайте заранее. Сергей Есенин, к примеру, затруднялся:

«Предрассветное. Синее. Раннее.

И летающих звёзд благодать.

Загадать бы какое желание.

Да не знаю, чего пожелать».

Кстати, для тех, кто по какой-то причине пропустит шоу Таурид, небо готовит другое: в ночь с 17 на 18 ноября достигнет пика метеорный поток Леониды, который начал действовать с 6 ноября и закончит 30 ноября. Радиант потока, порожденного кометой Темпеля-Туттля (55P/Tempel-Tuttle), будет находиться в созвездии Льва (Leo).

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