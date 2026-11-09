Российские ученые нашли на Марсе первый «живой» вулкан

Древний марсианский вулкан не совсем потух. Он пыхтит вулканическими газами. Источник изображения - ИКИ РАН

Марс демонстрирует признаки вулканической активности, прекратившейся, как считалось, миллиард лет назад. Как минимум один резервуар раскаленной магмы, скорее всего, находится в Северном полушарии соседней планеты под горой Альба, которая представляет собой, как выяснилось, хоть и спящий, но действующий вулкан. Это следует из свежей публикации в журнале Science Advances.

Чем это тут пахнет?

Авторы научной статьи - ученые из Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и их коллеги из Великобритании, Швейцарии, Франции, Польши и Германии - пришли к сенсационному выводу после того, как перепроверили уже имевшиеся данные. В 2021 году их собрал российский прибор АЦС (ACS), работающий на борту зонда TGO (Trace Gas Orbiter) — «Орбитального аппарата для изучения малых газовых составляющих» - российско-европейской миссии «ЭкзоМарс».

Прибор – детище отдела физики планет ИКИ РАН, представляющий собой комплекс из трех высокочувствительных инфракрасных спектрометров, обнаружил в марсианской атмосфере хлороводород (HCL).

Газ может образовываться в результате взаимодействия соли (NaCL) из марсианской пыли с атмосферной влагой и водородом. Но не только - испускать хлорводород могут и вулканы.

В ходе последующих наблюдений выяснилось: в северном полушарии Марса есть место, где концентрация HCL достигает 1,5 частиц на миллиард. А сам газ регулярно появляется в нижних слоях атмосферы независимо от процессов на поверхности планеты.

- Это показалось очень необычным, - говорит Александр Трохимовский, научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН. - Как если бы на Марсе продолжал действовать какой-то постоянный источник хлороводорода.

Поскольку HCL появлялся конкретно над горой Альба (Alba Mons), то ученые решили, что из неё он и сочится.

Активный марсианский вулкан расположен в северном полушарии планеты.

Дух горы Альбы

Гора Альба – древний марсианский вулкан, так называемый щитовой. Выглядит эдакой гигантской лепешкой на поверхности. Высота относительно небольшая для Марса – менее 7 тысяч метров, а площадь огромна – более миллиона квадратных километров.

Похоже, что Альба не потух окончательно, а лишь заснул. В его недрах расположен очаг горячей магмы, из которой и выделяется хлороводород. В атмосферу газ попадает сквозь имеющиеся на склонах горы небольшие трещины-разломы. Они, кстати, видны на снимках, сделанных камерами CaSSIS с борта TGO.

Некоторые трещины достигают в длину нескольких сотен метров, их ширина – несколько десятков сантиметров. На склонах кратеров земных вулканов есть похожие – по форме и цвету, через которые выходят вулканические газы, взаимодействуя с веществом грунта и меняя его цвет.

Исследователи пробовали, но так и не смогли обойтись без «вулканизма», объясняя свои наблюдения. Скорее всего, вулканический газ испускает резервуар магмы, расположенный в недрах Альбы. Не исключено, что несколько миллионов лет назад вулкан пускал не только газы, но и изливался лавой.

Источник вулканического газа – резервуар горячей магмы в недрах горы Альба. Источник изображения - ИКИ РАН

- Пока лучше всего объяснить данные ACS можно только с помощью локального магматического источника под поверхностью, - считает Александр Трохимовский. - Кажется, нам удалось впервые найти очень серьёзное доказательство активной магматической активности на Марсе не в прошлом, а прямо сейчас.

Очаги тепла, сохранившиеся под поверхностью Марса, дают надежду на то, что там расположены оазисы, защищенные от суровых внешних условий. В самих оазисах – в активных гидротермальных системах – может теплиться и марсианская жизнь – хотя бы какие-нибудь микробы.

О загадочном облаке, которое каждое марсианское утро возникает над вершиной потухшего марсианского вулкана Арсиа Монс - крупнейшего в Солнечной системе – читайте на KP.RU.

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