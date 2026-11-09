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Наука9 ноября 2026 14:20

Российские ученые нашли на Марсе первый «живой» вулкан

Российский прибор АЦС впервые обнаружил на Марсе действующий вулкан
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Древний марсианский вулкан не совсем потух. Он пыхтит вулканическими газами. Источник изображения - ИКИ РАН

Древний марсианский вулкан не совсем потух. Он пыхтит вулканическими газами. Источник изображения - ИКИ РАН

Марс демонстрирует признаки вулканической активности, прекратившейся, как считалось, миллиард лет назад. Как минимум один резервуар раскаленной магмы, скорее всего, находится в Северном полушарии соседней планеты под горой Альба, которая представляет собой, как выяснилось, хоть и спящий, но действующий вулкан. Это следует из свежей публикации в журнале Science Advances.

Чем это тут пахнет?

Авторы научной статьи - ученые из Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и их коллеги из Великобритании, Швейцарии, Франции, Польши и Германии - пришли к сенсационному выводу после того, как перепроверили уже имевшиеся данные. В 2021 году их собрал российский прибор АЦС (ACS), работающий на борту зонда TGO (Trace Gas Orbiter) — «Орбитального аппарата для изучения малых газовых составляющих» - российско-европейской миссии «ЭкзоМарс».

Прибор – детище отдела физики планет ИКИ РАН, представляющий собой комплекс из трех высокочувствительных инфракрасных спектрометров, обнаружил в марсианской атмосфере хлороводород (HCL).

Газ может образовываться в результате взаимодействия соли (NaCL) из марсианской пыли с атмосферной влагой и водородом. Но не только - испускать хлорводород могут и вулканы.

В ходе последующих наблюдений выяснилось: в северном полушарии Марса есть место, где концентрация HCL достигает 1,5 частиц на миллиард. А сам газ регулярно появляется в нижних слоях атмосферы независимо от процессов на поверхности планеты.

- Это показалось очень необычным, - говорит Александр Трохимовский, научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН. - Как если бы на Марсе продолжал действовать какой-то постоянный источник хлороводорода.

Поскольку HCL появлялся конкретно над горой Альба (Alba Mons), то ученые решили, что из неё он и сочится.

Активный марсианский вулкан расположен в северном полушарии планеты.

Активный марсианский вулкан расположен в северном полушарии планеты.

Дух горы Альбы

Гора Альба – древний марсианский вулкан, так называемый щитовой. Выглядит эдакой гигантской лепешкой на поверхности. Высота относительно небольшая для Марса – менее 7 тысяч метров, а площадь огромна – более миллиона квадратных километров.

Похоже, что Альба не потух окончательно, а лишь заснул. В его недрах расположен очаг горячей магмы, из которой и выделяется хлороводород. В атмосферу газ попадает сквозь имеющиеся на склонах горы небольшие трещины-разломы. Они, кстати, видны на снимках, сделанных камерами CaSSIS с борта TGO.

Некоторые трещины достигают в длину нескольких сотен метров, их ширина – несколько десятков сантиметров. На склонах кратеров земных вулканов есть похожие – по форме и цвету, через которые выходят вулканические газы, взаимодействуя с веществом грунта и меняя его цвет.

Исследователи пробовали, но так и не смогли обойтись без «вулканизма», объясняя свои наблюдения. Скорее всего, вулканический газ испускает резервуар магмы, расположенный в недрах Альбы. Не исключено, что несколько миллионов лет назад вулкан пускал не только газы, но и изливался лавой.

Источник вулканического газа – резервуар горячей магмы в недрах горы Альба. Источник изображения - ИКИ РАН

Источник вулканического газа – резервуар горячей магмы в недрах горы Альба. Источник изображения - ИКИ РАН

- Пока лучше всего объяснить данные ACS можно только с помощью локального магматического источника под поверхностью, - считает Александр Трохимовский. - Кажется, нам удалось впервые найти очень серьёзное доказательство активной магматической активности на Марсе не в прошлом, а прямо сейчас.

Очаги тепла, сохранившиеся под поверхностью Марса, дают надежду на то, что там расположены оазисы, защищенные от суровых внешних условий. В самих оазисах – в активных гидротермальных системах – может теплиться и марсианская жизнь – хотя бы какие-нибудь микробы.

О загадочном облаке, которое каждое марсианское утро возникает над вершиной потухшего марсианского вулкана Арсиа Монс - крупнейшего в Солнечной системе – читайте на KP.RU.

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