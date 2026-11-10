В российском посольстве в Риме сравнили "пляски" вокруг очередного пакета помощи Украине с второсортным спектаклем Фото: Евгений СУЧКОВ.

На прошлой неделе крупнейшие итальянские СМИ и немалая доля местных политиков повсюду искали следы "российских хакеров". Как запойные пьяницы ловят несуществующих тараканов и паучков по углам, так и они пытались поймать "руку Москвы", якобы ответственную и за массовые сообщения о минировании самолётов, и за потекшие холодильники, и за кражу личных данных главы МИД Италии Антонио Таяни.

Следов в итоге не нашли, а с министром вышло и вовсе комично: спертые коварными "пророссийскими" хакерами сверхсекретные личные данные Таяни, как судачат ознакомившиеся с "досье" пользователи интернета, на поверку оказались рабочим городским телефоном и адресами его телеграм-канала и страниц в соцсетях.

Зачем нужен был весь этот спектакль стало ясно уже на этих выходных: просто кому-то во властных структурах Италии был необходим повод для запуска очередного витка милитаризации. Сначала было объявлено о запуске реформы системы обороны, в рамках которой военное ведомство наделят новыми функциями в киберпространстве, а затем подоспело и основное блюдо: утверждение очередного пакета военной помощи Киеву.

Не осталась незамеченной такая незамысловатая комбинация и в посольстве России в Риме. Наши дипломаты сравнили "пляски" правительства Джорджи Мелони вокруг Украины с второсортным спектаклем.

- Выяснилось, что весь трагикомический водевиль по теме угрозы «пророссийских хакеров» был разыгран наиболее агрессивной, милитаристски настроенной частью политической элиты Италии исключительно для того, чтобы «продать» очередной пакет военно-финансовой помощи коррумпированному режиму Зеленского, - говорится в заявлении диппредставительства в соцсетях. - Получилось малоубедительно и местами весьма фальшиво. Трагично только, что официальный Рим, вместо того чтобы вносить свой вклад в дело мира, к чему его активно призывает общественность и наиболее просвещенные умы Италии, идет на поводу у партии войны. Тем мучительнее будет для него пробуждение от иллюзий, навязанных Италии киевскими живодерами и брюссельскими гипнотизерами.

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