Италия готовится к «гибридной войне»: власти решили реформировать систему обороны из-за кибератак

В Италии созывают заседание Национального комитета по общественному порядку и безопасности, главной темой совещания станут киберугрозы и защита критически важной инфраструктуры страны. Фото: REUTERS.

На фоне массовых ложных сообщений о минировании самолётов и зданий телекомпаний в Европе, а также участившихся хакерских атак, итальянские власти всерьёз озаботились подготовкой к «гибридной войне». Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози созвал на 10 ноября заседание Национального комитета по общественному порядку и безопасности. Как сообщает газета "Il Tempo", главной темой совещания станут киберугрозы и защита критически важной инфраструктуры страны.

При этом в Риме решили не ограничиваться простым обсуждением мер безопасности. В ходе заседания комитета будет прорабатываться реформа всей системы обороны страны. Среди прочего, она предусматривает передачу части функций в области борьбы с киберугрозами Министерству обороны, вплоть до наделения ведомства правом предпринимать превентивные меры и проводить "контрнаступательные" операции в цифровом пространстве. Также будет увеличена численность профильных специалистов "в погонах" и усилены механизмы взаимодействия между армией, разведывательными службами и Национальным агентством кибербезопасности Италии.

В итальянском парламенте уже готов соответствующий закон, и, по словам председателя сенатской комиссии по иностранным делам и обороне Маурицио Гаспарри, его рассмотрение уже находится на завершающей стадии. Его финальное утверждение намечено на декабрь.

Примечательно, что о необходимости срочных мер в Риме заговорили на фоне скандала вокруг главы итальянского МИД Антонио Таяни. Накануне министр сообщил, что неизвестные хакеры распространяют в даркнете его личные данные и пытаются получить дополнительную информацию о членах семьи. Премьер-министр Джорджа Мелони поспешила обвинить в происходящем пророссийских хакеров, хотя публичных доказательств их причастности представлено не было. При этом на распространяемых в сети скриншотах якобы полученных хакерами "секретных" данных фигурируют рабочий городской телефон министра, адреса его телеграм-канала и страниц в соцсетях. Так что невольно закрадываются подозрения, не является ли "охота" на Таяни просто предлогом для очередного витка милитаризации на Апеннинах.

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