Разведчик полка 1008 выезжает на боевое задание на электросамокате Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

«КОЛОКОЛЬЧИК» В ТВОИХ ВОЛОСАХ

Продолжаю гостить у военнослужащих 1008-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск. Полк базируется в Артемовске (бывшем Бахмуте), а работает на Краматорском направлении.

На этот раз я познакомился с инженером, которого зовут Александр. У него высшее юридическое, но он не хотел сидеть в офисе и пошел в сварщики. А в 2022-м был мобилизован и направлен в саперы. И уже пятый год занимается минами и взрывчаткой. Полезная профессия, если живешь в заминированном Артемовске.

Говорят, сапер ошибается один раз. Ну, это от ангела-хранителя зависит. В 23-м году Александр умудрился задеть головой… мину-«колокольчик», одну из самых опасных, осколочно-кумулятивную. Такая даже в асфальте прожжет дыру. Когда заходили на боевую задачу в лес, Александр пробежал через кусты, услышал стук об шлем, обернулся и только тогда увидел раскачивающийся на ветке «колокольчик». Тот чудом не сдетонировал.

Тогда ВСУ обстреливали Донбасс «колокольчиками» из американских и французских орудий. Снаряд в воздухе раскрывался, и сотни мин разлетались по округе.

А теперь их цепляют к дронам и сбрасывают.

Тяжелое ранение Александр получил именно от «колокольчика», но позже - в 2025-м. Один осколок прилетел в челюсть, другой порвал сонную артерию. Уникальную по сложности операцию сделали прямо в Артемовске и спасли его.

Другой раз с напарником чистили от мин площадку для орудия и не заметили противопехотные мины, ещё одно ранение.

Несмотря на эти «ошибки сапера», чуть не стоившие жизни, Александр продолжает работать.

- Там, где шли бои, миноискатели бесполезны, - рассказывает он. - Всё засеяно осколками! Приходится смотреть глазами.

А противник изваляет мину в грязи, приклеит листья и в таком виде сбрасывает. Попробуй, заметь её! Может и под патрон мину замаскировать, в магазине для автомата подбросить. Три выстрела нормальных, а четвертый автомат разорвет, бойца покалечит. Написанное кровью правило на передовой: «Не твоё, не поднимай!»

Инженер-сапер Александр готовит мину для сброса Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

УЛЕТЕВШАЯ МАШИНА

Раньше инженеры-саперы шли перед штурмовиками, прокладывая дорогу. Теперь работают по-новому. Перед выходом штурмовиков или выездом техники, саперы запускают над дорогой дрон и внимательно смотрят. Если видят что-то подозрительное (похожее на мину или дрона-«ждуна»), сбрасывают заряд. Так и время экономишь, и здоровье.

Можно назвать это беспилотным разминированием. А бывает ещё удаленное. Как хирургическая операция по телефону. Однажды бойцы вышли на связь, нужно было срочно обезвредить дрон противника. Прислали фото. Александр объяснил им по телефону, что нужно делать, они сами перекусили нужные проводки, успешно отключили электродетонатор.

Работа сапёра разнообразна. Летом расчищали дорогу от остовов сожженных машин. Загонять тяжелую технику, чтоб растащить горы железа, было рискованно. И Александр с товарищами просто взрывал машины, подкладывая под днище заряды. Ржавые остовы улетали на обочину. И вот заложили под один остов не самый большой заряд (3,5 кг тротила), отошли в укрытие, подорвали и… машина просто исчезла, а на них посыпались тысячи осколков. Там, где стояла разбитая техника, появилась круглая яма глубиной в полтора метра. Оказалось, на этом месте противник зарыл в землю мощную фугасную бомбу, но не успел подорвать. Вот это был взрыв!

На всякий случай Александр носит с собой иконку своего покровителя Святого Александра Невского. Однажды не взял с собой и получил тяжелое ранение. Теперь всегда в броню кладет.

Ударный FPV-дрон, который используют разведчики Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

БОЕВОЙ ТАКЕЛАЖ

Дроны у всех — у саперов, у разведки, у ПВО. Я спросил у командира отделения БПЛА с позывным «Красный», что нового в мире дронов.

Пилоты «Красного» летают на обычных радио-FPV беспилотниках и бьют по блиндажам, охотятся за техникой. Вот техники, говорит, стало мало. В Дружковке, на которую наши наступают, ее уже почти не увидишь. На серьезную охоту приходится летать подальше - в Краматорск. За последнее время «Красный» поразил лишь украинский бронеавтомобиль «Казак».

- На машине от дрона не уйдешь, - объясняет он. - Скорость FPV-беспилотника 90-120 км/час. На разбитой дороге не разгонишься, всё равно где-то притормозишь — у ямы, на повороте.

Зато у ВСУ стало много наземных роботов. Наши дронщики шинкуют их как капусту. Если подумать, такая война даже гуманнее, роботы воюют с роботами. Но главная цель - антенны и расчеты БПЛА противника. Они доставляют больше всего хлопот.

Своё мастерство пилоты оценивают по числу результативных вылетов. Бывает 5 вылетов подряд и 5 целей уничтожено — работа летчика-аса.

Одна из крупных целей — тяжелые дроны «Баба Яга». «Красный» считает, что по сравнению с прошлым годом у противника их стало меньше, а мелких дронов - больше. И «килл зона» (зона смерти) расширилась. Теперь она в ширину - до 40 километров. И вражеские, и наши дроны легко пролетают эту дистанцию. Преимущество у того, чьи бойцы на постах ПВО метко стреляют.

Летящие навстречу друг-другу дроны иногда сталкиваются.

- Бывает, летишь с грузом воды и еды для ребят на передовой. Видишь - вражеский дрон, берешь его на таран. Своим грузом лопасти ему ломаешь и дальше летишь, — рассказывает «Красный».

От Артемовска до Дружковки земля засыпана минами Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Недавно наш пилот перебил винтами оптоволокно у дрона врага, уронил его, а потом, не возвращаясь, догнал и протаранил вражеский дрон-камикадзе. Два уничтоженных беспилотника за вылет — отличный результат.

РАЗВЕДЧИКИ НА САМОКАТАХ

Разведрота 1008-го полка расположена в просторной квартире одной из артемовских многоэтажек-руин. Внутри неплохо, широкий стол, картины на стенах, огромный телевизор. У входа припаркован электросамокат. Есть в современной разведке что-то хипстерское: радиоигрушки, самокаты, заварной кофе...

Но парни не похожи на субтильных айтишников, они широкоплечие, крепкие. Что поделать, если с дрона обстановку видно лучше, чем в бинокль. Недавно нашли целую гаубицу противника, спрятанную в подъезде пятиэтажки. И перемещаться на бесшумном самокате на современной войне быстрее и безопаснее, чем пешком.

Разведчики не только наблюдают, у них бывают и спецзадачи, а это уже серьезно. Ходили на зачистку в Константиновку, привели двоих пленных. Те рассказывали, что они водители-повара, их мобилизовали с улицы, привезли в ТЦК, а через неделю на фронт. Но выяснилось, что врут. Проходили спецподготовку в Германии и воюют давно. У них даже татуировки в форме нацистских рун. А сдались потому, что есть и пить стало нечего.

Однажды группа разведчиков сама едва не попалась. Выполняли боевую задачу рядом с позициями противника. Их обнаружил дрон-наблюдатель, и вскоре прилетела «Баба Яга». Можно было уходить полем или лесом. Но уже стемнело, а лес был засыпан минами и растяжками. По ним начали бить артиллерией, кассетами. Группа рассыпалась, парни забились в старые траншеи и «лисьи норы». Для командира разведчиков с позывным «Шева» укрытия не нашлось. И тогда он пошёл не от противника, а к нему, чтобы вражеская артиллерия боялась попасть по своим. За 4 часа на него с дронов сбросили 7 (!) мин. Шева был ранен в голову, а в ноги попало больше 20 осколков. Но он нашел овраг, в котором спрятался, закидав себя валежником. Так и отсиделся.

На утро все собрались в условном месте, живые и здоровые. Командир тоже пришел, не здоровый, но живой. Потом в Артемовске съездил в госпиталь, нашли пару осколков во лбу. Ничего страшного, командирской должности не мешают.

Константиновку освободили летом. Но дорога все еще небезопасна. Сейчас её затягивают сетью от дронов, расчищают от сожженной техники.

— Ну, а Дружковка, что там? — спрашиваю разведчиков.

— Много мирных, они ими прикрываются. Не дают выходить, — отвечает Шева.

— Почему?

— Чтобы нам нельзя было наносить по городу массированные удары, бить в полную силу. Местных жителей ВСУ-шники не кормят, продукты не привозят. Но те, кто выбирался, рассказывают, что собирали упавшие дроны и выменивали их на еду.

Некоторые мирные всё же просачиваются. Наши разведчики их сопровождают с помощью дронов, показывая путь в обход заминированных участков. А там уже — на мотоцикл, квадроцикл и дальше… Россия, безопасность, жизнь.

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