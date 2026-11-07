Хотя дорога в Артемовск затянута сеткой, она все равно опасна. Но за рулем Коба, он не подведет. Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА В ВОЗДУХЕ

Стало лучше. Не то чтобы везде, но конкретно на «дороге жизни» от Первомайска до Артемовска (Бахмута) стало лучше. Дорога теперь хорошо сделана, подсыпана битым кирпичом, на ней почти нет ям. Она полностью затянута антидроновой сеткой. Чуть не через каждый километр стоит РЭБ или ПВН (пост воздушного наблюдения). Везде светофоры или флажки — белый и красный. Если вывешен белый — значит небо чистое, можно ехать. Рядом с ПВН ставят ложные цели для дронов, фигуры бойцов с пулеметами, выглядывающими из пикапов или мешков с песком. Пока вражеские БПЛА разбираются, кто из бойцов настоящий, их сбивают.

Ложные пункты наблюдения и МОГи отвлекают вражеские дроны Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

На красных табличках надписи «УКРЫТИЕ», туда можно заехать с машиной, если налёт серьезный. Это капонир, густые деревья или маскировочные сети.

Но главное — отлажена система наблюдений за небом. В каждой машине есть рации, которые сообщают, где заметили дрон и куда он летит. В случае опасности, по всему участку звучит команда «стоп колеса». Движение прекращается. Водители и пассажиры спешиваются, поднимают в небо автоматы и готовятся встретить вражину.

Именно эти соображения позволяют мне спокойно ехать на пассажирском сиденье несущегося по дороге полкового «Патриота», несмотря на красный экран и надоедливый писк дрон-детектора. Ну, пищит и пищит, подумаешь. Может, наш дрон мимо летит.

С нами в машине молодой замполит полка с позывным «Рысь». На его шлеме шеврон «Не принимай жизнь всерьез, это не навсегда». Я размышляю над этим. За рулем машины водитель с позывным «Коба».

- Неделю назад было сложно ехать, - говорит Коба. - Часто останавливались, вступали в бой. Сейчас спокойнее. А бывало, приходилось нестись так, что машина подлетала. Все четыре колеса в воздухе были.

В Артемовске практически не осталось ни одного целого дома. Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Я - ШТАНЫ. У МЕНЯ ЧИСТО

Коба из Подмосковья. На СВО с 2022 года, и всё время водителем. Машина - часть его самого, он знает, где тормознуть, а где разогнаться до скорости самолета. За время службы ни одна его машина не сгорела - редкая удача, учитывая по каким дорогам он ездит. Только лобовое стекло, разбитое после удара дрона, пришлось поменять и один крупный осколок застрял в багажнике, но это мелочи.

Обычно, если звучит «стоп колеса», Коба выходит из кабины с автоматом и дробовиком. Пока дрон - маленькая точка в воздухе, работает по ней из автомата. Но когда близко, бросает автомат, хватает с капота дробовик и бьет в упор.

Укрепленная на панели рация бубнит: «Ленинград, Ленинград, у меня чисто. Я - Штаны». Смешное название «Штаны» — это перекресток, у которого стоит наблюдательный пункт. Такие расположены у каждого крупного перекрестка, потому что там машины снижают скорость, а дроны активны.

Рация снова оживает: «Внимание! Замечен беспилотник в квадрате…».

- Сейчас послушаем, куда пойдёт, и может спрячемся, - бесстрастен Коба. Он помнит наизусть каждый квадрат дороги. Либо по его номеру может посчитать в уме, где этот самый квадрат.

Дрон пролетел мимо, нам не нужно прятаться. И мы быстро добираемся до расположения 1008-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск - одного из основных полков, работающих сейчас на Краматорском направлении и пробивающихся в Дружковку.

Хотя Артемовск давно освобожден, перемещаться по нему лучше в бронежилете и каске Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

ДРОНЫ КАК ДОХЛЫЕ МУХИ

Замполит «Рысь» выделяет мне маленькую комнату военного психолога. Сейчас психолога нет на месте. Я разглядываю настенные плакаты с описанием психических состояний бойца. Что делать, если он в тревоге, агрессивен или впал в апатию. С агрессивным не стоит спорить или переубеждать, лучше дать ему физическую нагрузку. Истеричного нужно слушать, кивать, поддакивать, но не оставлять одного.

Это подвальное помещение с низкими бетонными плитами и ворохом проводов повсюду. Здесь тепло, горит свет и есть вода. Что делает армейскую располагу, устроенную в Бог знает каких руинах, в некотором смысле комфортнее моей временной квартиры в Донецке. В коридоре небольшая библиотека и коллекция находок, среди которых фашистская каска и красноармейский штык.

Здесь, в располаге, у меня есть возможность поговорить с бойцами, пробивающими путь на Дружковку.

Гиви - начальник службы полка по радиоэлектронной борьбе. Он грузин, родился во Владикавказе. Служил в разведке, потом в артиллерии, а теперь - в РЭБ. В феврале прошлого года получил ранение в Клещеевке после сброса мины с «Бабы Яги», а затем удара дрона-камикадзе. Теперь хромает, опираясь на палку. Что не мешает ему подниматься по ступеням заброшенных высоток, иногда на самую крышу, ведь антенны РЭБ должны стоять высоко.

Гиви - начальник службы РЭБ полка Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

РЭБ - штука вероятностная. Может сработать, а может и нет. Противник меняет частоты на дронах, что бы уйти от РЭБ. Либо бьет неуязвимыми для радиопомех дронами на оптоволокне. А еще ставит на тяжелые коптеры и «крылья» Старлинк от Маска. Но всё же тысячи замаскированных устройств на маршрутах наших штурмовиков, идущих к Доброполью или Дружковке, делают свою работу.

Часто бойцы приносят Гиви дроны-камикадзе, благодаря нашему РЭБ потерявшие управление и валяющиеся вдоль этих маршрутов как дохлые мухи. Гиви разбирает их и смотрит, на каких частотах летало вредное насекомое и еще точнее настраивает свои антенны. Или заказывает новые устройства, более сложные.

МУЛЬТИКИ ВМЕСТО СИГНАЛА

Мы поднимаемся на верхний этаж полуразрушенного здания. Под ногами лежат красивые фаянсовые тарелки и пыльные фотоальбомы, следы когда-то благополучной жизни. Гиви показывает, как выглядит замаскированная антенна. Как крупная ветка с сучками и листьями, затянутая паутиной масксети. Эта ветка создает радиошум, мешая сигналу дрона.

На участке от Артемовска до Дружковки работает тысяча устройств РЭБ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Были случаи, когда враг перехватывал наши дроны, ради смеха забивая канал трансляцией мультиков с Микки-Маусом. А наши показывали ему «Ну, погоди!». Такой армейский юмор, расцвечивающий суровые будни.

- У противника есть «хорнеты-марсиане», дроны-самолеты с искусственным интеллектом. Их заглушить пока не выходит, но можно перехватить видеосигнал, и понять, куда они летят, сообщить всем, - продолжает Гиви.

На этом построена сеть оповещения. Дрон замечают, ведут, а потом встречают стрелками МОГов (мобильных огневых групп). Даже скоростной «хорнет» можно сбить, если работать по нему из нескольких стволов.

Что касается неуязвимых для РЭБ, но неуклюжих оптоволоконных дронов, то здесь работают иначе. Есть отряды ПВО с дронами-перехватчиками, к которым прицеплена нитка с «грузилом». Можно зацепить этой ниткой пропеллеры вражеского дрона и обрушить его. Или лететь следом, пытаясь перерезать оптоволокно своими пропеллерами, после чего враг теряет управление и падает.

Техники РЭБ ходят по маршрутам штурмовиков, выставляя тяжелые (30 кг) антенны всё ближе к противнику. Пеший коридор от Артемовска до Константиновки, а потом до Алексеево-Дружковки тянется на 40 км. Он весь закрыт установками, которые нужно обслуживать, ремонтировать и заправлять топливом, ведь РЭБы работают от генераторов! К счастью, им не обязательно работать всё время. Их включают дистанционно, когда по маршруту идут штурмовики. А те с собой тащат переносные РЭБы. Так удается перекрыть почти все частоты.

На случай, если что-то не сработает, Гиви ходит с ружьем, привычно подпуская дроны поближе и сбивая их с 30 метров. С 2023-го года сбил десятки штук. Иногда они подлетают и беспомощно зависают в воздухе.

- Сейчас до Константиновки наши люди в основном идут без потерь, - говорит Гиви. - Был «трехсотый», но погибших нет. Все живы. Строим коридор дальше.

Были случаи, когда штурмовики возвращались с задания и благодарили его. Когда в чистом поле, где не было укрытия, нацелившийся на них FPV-дрон вдруг неожиданно валился на землю. Это работал коридор жизни, выстроенный Гиви и его парнями.

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