«Брюс Уиллис стал как младенец, хотя выглядит как взрослый мужчина»: новые подробности болезни легендарного актера

У Брюса не болезнь Альцгеймера. У него лобно-височная деменция, которая поражает совершенно другую область мозга. Фото: Global Look Press\ Keystone Press Agency

О том, что Брюс Уиллис завершил карьеру из-за болезни, было впервые сообщено несколько лет назад. Сначала говорили, что у него афазия - но это не болезнь, а скорее симптом, который может проявляться по-разному: одни пациенты теряют способность понимать речь, другие - связно произносить длинные предложения, и так далее. В 2023-м прозвучал окончательный диагноз, больше напоминающий приговор: лобно-височная деменция.

Сейчас издание Daily Mail приводит слова своего источника, близкого к окружению Уиллиса: «Иногда он похож на младенца, который с любопытством разглядывает какой-то предмет, словно изучая его. Но если просто взглянуть на него, он выглядит как здоровый мужчина средних лет (на самом деле Уиллису 71 год. - Ред.) Брюс понимает, что его жизнь изменилась, но он не считает, что перемены настолько уж значительны».

Близкие Брюса - это прежде всего бывшая жена Деми Мур (после развода у них сохранились очень теплые отношения) и нынешняя супруга Эмма Хеминг Уильямс, а также дочки Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин. Еще в 2023-м они опубликовали совместное заявление, где говорили: «мы помогаем Брюсу вести настолько полную жизнь, насколько это возможно».

Периодически в соцсетях публикуются фотографии, на которых Уиллис снят с близкими и действительно неплохо выглядит. Но при этом в сентябре Эмма сказала в интервью, что семья находится в «постоянном состоянии скорби». Однако добавила, что муж все-таки помнит и ее, и остальных членов семьи. Журналу Hello супруга актера заявила: «Естественно, все мы хотим, чтобы наши близкие были здоровы, полны жизни, оставались такими же, как всегда. Но лобно-височная деменция (ЛВД) - разрушительное заболевание, которое очень медленно отнимает у человека все». При этом она отметила, что об этой болезни почти никто ничего не знает. Она была поражена тем, сколько людей задают ей вопрос «А Брюс тебя еще узнает? Он тебя помнит?» «Мой ответ — однозначное «да». У Брюса не болезнь Альцгеймера. У него лобно-височная деменция, которая поражает совершенно другую область мозга».

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