Некроз кончика хвоста, лишний вес и поехавшая «крыша»: Собак каких пород не стоит заводить в квартире

Фото: Caters News Agency Ltd \ Global Look Press

В последние годы большую популярность набирают собаки миниатюрных пород вроде чихуахуа, той-терьеров и йоркширских терьеров, потому что они не занимают много места и особенные нагрузки им не нужны. Недолгой прогулки и маленькой квартиры такой собачке хватит с головой. Однако, пройдясь по парку у дома сложно не заметить и разнообразие больших пород, которые, конечно же, тоже живут в квартирах. И тут возникает логичный вопрос: а таким собакам в квартирах - нормально?

У ДОГОВ ОТМИРАЕТ КОНЧИК ХВОСТА

— Больших собак не стоит заводить, если у вас стесненная площадь жилья, — рассказывает KP.RU ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. — Например, служебные, охотничьи и гончие породы собак требуют больших физических нагрузок, иначе они будут деградировать в четырех стенах. Заводя такую собаку нужно рассчитывать свое время для нескольких часов прогулки и занятий с кинологом. Вот доги, большие собаки, которые может и не требуют столько выгула, сколько, например, гончие, но в условиях тесной квартиры у них возникает такая частая проблема, как некроз кончика хвоста. Виляя своим большим хвостом, они постоянно обо что-то им бьются и кончик хвоста отмирает. Поэтому доги часто с укороченным хвостом ходят.

Всем собакам нужно обеспечивать тот ресурс, на который они рассчитаны. Например, алабаю, для которого охрана – это базовая настройка, к которой даже приучать не надо. Но, если мы оставляем такую собаку дома, не занимаемся ею, у нее потихоньку «едет крыша» и собака в итоге охраняет дом, но в то же время не пускает туда хозяина, а не постороннего.

Для собак породы алабай охрана дома - это базовая настройка. Фото: Maryna Zhukova/Shutterstock/Fotodom

— Сложнее всего в маленькой квартире чувствуют себя те породы, которым по природе нужно много двигаться, — объясняет Михаил. — Это доберманы, малинуа, гончие. У них костяк такой, что они сами по себе суховатые и высокие. И если им давать недостаточное количество нагрузки, то мышцы теряют тонус, а еще и лишний вес сюда добавить, то начинаются проблемы с суставами.

ТАКСЫ И ДРУГИЕ НОРНЫЕ

Так, ну с большими породами все понятно. А есть ли небольшие собаки, которым все равно тесно в квартире?

— Те же самые таксы, — отмечает ветеринар. — Они вроде небольшие, но это норные собаки, которым нужно охотиться. Иначе, они у вас в диванах начнут норы рыть. Это относится ко всем охотничьим и терьерам. Например, фокстерьерам. «Охотникам» нужно постоянно что-то искать, вынюхивать, иначе они затоскуют.

Охотничьим породам вроде такс нужно постоянно что-то искать и вынюхивать, иначе они затоскуют. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ХАСКИ

Многие наверняка видели ролики в интернете, где собаки породы хаски разносят в пух и прах квартиры, пока хозяев нет дома. Оказывается, это от недостатка внимания.

— Хаски очень эмоциональные, — рассказывает Михаил Шеляков. — Могут дверь погрызть, обои испортить, повыть на весь дом так, что соседи жаловаться начинают. Это все от скуки и нереализованности природных инстинктов. Порода - северная. Сейчас многие хаски адаптировались под наш климат, но до сих пор встречаются те, кому у нас очень жарко. То же и с маламутами. Хозяева всю зиму живут с открытыми окнами, мерзнут и ходят в свитерах, зато собака от жары не задыхается.

Хаски могут начать хулиганить от недостатка внимания Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА

Что делать, если вы не можете позволить себе роскошный дом с участком, где животное может бегать вдоволь, но завести собаку хочется? Есть несколько важных правил.

— Во-первых, независимо от породы, даже декоративной собаке нужна прогулка на улице, а не пеленка в доме, — объясняет ветеринар. — Собака - это социальное животное и заставлять его ходить в туалет в конуре, а для них наш дом – конура, это противоестественно. Мы ломаем некие эволюционные принципы. Во-вторых, нужно обязательно учитывать размер и породу собаки. Не заводить в маленьких квартирах тех, кому там очевидно будет тесно. Рассчитывать свое время на собак, которым нужно тратить много энергии. В-третьих, рассчитывать свои физические силы. Если вы девушка, которая весит 50 кг, подумайте: сможете ли вы удержать в критический момент собаку весом в 80 кг? Это большая ответственность.

По словам эксперта, сказать однозначно, кого можно держать в квартире, а кого строго запрещено – нельзя. Однако, нужно учитывать свои возможности и силы.

— Многие недооценивают собачью депрессию и стресс, — говорит ветеринарный врач. — А это основной спусковой механизм для многих заболеваний. Заперли собаку в тесной квартире, запрещают общаться с другими собаками, не дают изучать мир? Все это приводит к скуке и проблемам отсюда вытекающим. Любая собака требует большого внимания и времени.

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