«Гурии перетаптывались на месте»: тайный мир разврата в Турции насмешил

Женщины вяло перетаптываются на месте, словно ждут на остановке автобус, со скучающим видом перебирают пальчиками. Выглядит это комично, но для местной публики - вершина соблазна. Фото: Anna_Huchak/Shutterstock/Fotodom

Турецкие силовики провели масштабную спецоперацию, разом накрыв три крупнейших развлекательных заведения в историческом центре Анкары - «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Итог ночных облав - задержаны 34 гражданки России, которым грозит как минимум депортация. Официальный вердикт турецких властей звучит жестко: «Нарушение норм морали и общественной безопасности», короче говоря — проституция. Женщины занимались так называемой консумацией с продолжением.

Что на самом деле происходит за закрытыми дверями турецких газино и павьонов (так местная публика называет подобные клубы)? Корреспондент KP.RU в Турции изучила этот закрытый мир изнутри.

Газино и павьон, как нетрудно догадаться - от французских «казино» и «павильон». В начале прошлого века первый президент Турецкой республики Кемаль Ататюрк повел страну по светскому пути и разрешил открывать заведения с музыкой для «облагораживания» досуга. Никаких карточных игр там не было, речь шла о формате ресторанов в парках.

Со временем газино превратились в элитные ночные клубы, а павьоны - в символ порочного досуга. Турецкий приятель Эмир согласился отвести меня в одно из таких мест.

Со временем газино превратились в элитные ночные клубы, а павьоны - в символ порочного досуга. Фото: ashyad92/Shutterstock/Fotodom

ЗАУНЫВНАЯ ПЕСНЯ

Квартал красных фонарей находится в историческом районе Анкары, Улусе, прямо за монументальным конным памятником Ататюрку. Днем это обычная городская улица. Рядом шумит огромный рынок, в двух шагах раскопки древнеримских бань. Вечерами же на каждом доме начинают призывно сиять вывески, суля неземные наслаждения.

Вход бесплатный. У рамки металлодетектора встречает дюжий охранник.

Зал, разрисованный причудливыми узорами, утопает в адских сине-багряных оттенках. Посереди неонового марева восседают музыканты с народными инструментами. Один заунывно тянет турецкую песню.

Повсюду отделенные друг от друга перегородками столики, за ними полно немолодых мужчин. На нас глядят с удивлением: с женщинами сюда, судя по всему, не приходят.

СЕКС-СИМВОЛЫ ПАВЬОНА

На сцене немолодые дамы внушительных габаритов. Одна в спортивных штанах. А где же роковые гурии? Я немало удивилась, узнав, это они и есть.

Женщины вяло перетаптываются на месте, словно ждут на остановке автобус, со скучающим видом перебирают пальчиками. Выглядит это комично, но для местной публики - вершина соблазна.

На головы дам и музыкантов сыплются конфетти: спецэффектом служит хлопушка.

На головы дам и музыкантов сыплются конфетти. Фото: jakapan Chumchuen/Shutterstock/Fotodom

Нам несут нехитрую снедь: орешки, кусочки банана и дольки яблок. Меню здесь суровое: из алкоголя только водка и пиво.

- Эмир, это действо - всё, что здесь происходит?

- Да! Ах, если бы ты понимала, какие глубокие песни тут исполняют! Ты вслушайся!

Эмир - инженер с двумя высшими образованиями, работал в разных странах. Но здесь, под ядовитым освещением, уже слегка подвыпивший, он на полном серьёзе переводит мне бессмертные строфы: «О, приди ко мне, приди! Я жду тебя, жду! Весна приходит, и ты придёшь! Зима придёт, и ты уйдёшь!».

Спутник покупает розу у разносчика (успеваю заметить, что он заплатил 150 лир - 244 рубля). Утыкаюсь носом в цветок. Фуу! Он обрызган ядерным одеколоном!

«МАДАМ, КУПИТЕ САПОГИ!»

К нам подсаживается турчанка лет 50 с короткой стрижкой.

- Это называется консумация, - объясняет Эмир. - Танцовщицы спускаются в зал, разговаривают с клиентами, раскручивают их на напитки.

Начинаем болтать ни о чём: как вас зовут, давно ли в Анкаре… Вдруг она вытаскивает телефон и с гордостью показывает фотографии связанной крючком обуви:

- Ночью я работаю здесь, а днём вот вяжу. Какой у вас размер? Сплести вам сапожки?

Под воздействия странности момента заказываю у неё сапоги. Недорого.

На руке у дамы - от кисти до плеча - огромное количество простеньких бисерных браслетиков. Их выдают за каждый заказанный клиентами для танцовщиц напиток, а в конце смены пересчитывают и платят процент за принесенную прибыль.

Танцовщицы спускаются в зал, разговаривают с клиентами, раскручивают их на напитки. Фото: Hananeko_Studio/Shutterstock/Fotodom

Турчанку сменяет единственная в зале симпатичная девушка. Узнав, что я из России, переходит на русский.

- У меня папа азербайджанец из Баку, а мама с юга России. Приехала в Анкару лет пять назад к подруге, она предложила поработать тут. В день выходит долларов по двести (16 тыс. руб.)!

Но работа адская, мы пашем с 9 вечера до 6 утра, потом до полудня спим.

Собеседница вздыхает и поправляет платье:

- Я бы еще больше зарабатывала, если бы встречалась с клиентами после смены. Но я этого принципиально не делаю. Некоторые девушки этим занимаются, у них вообще сумасшедшие заработки.

Подсядешь к клиентам, они тебя и тут, и там трогают, а тебе надо с ними мило беседовать. А о чём говорить с незнакомым мужиком? Но выпьешь - и начинаешь свободно болтать.

- Это самое смешное заведение в моей журналистской практике! – признаюсь Эмиру.

- Ну, здесь павьон на самый скромный вкус и кошелек. Кто хочет девушек получше - едут в Кызылай, Малтепе (кварталы Анакары - Авт.). Только там совсем другие расценки.

Счёт Эмиру принесли всего на 3000 лир (5 тыс. руб.).

Дома с розой пришлось расстаться, иначе одеколоном пропах бы весь дом.

Зато вязаные сапожки были готовы уже через неделю. Очень классные, между прочим!

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

В Турции проституция частично легализована и регулируется государством. Это официальных публичных домов, где работают только гражданки Турции, проходящие регулярный медицинский контроль.

Все остальное - нелегально и жестко карается законодательством (вплоть до длительных тюремных сроков), а для иностранных секс-работниц, коли будут пойманы, дело оборачивается немедленной депортацией и запретом на въезд в страну.

Девушки оформляются в ночные клубы как хостес, танцовщицы или артистки шоу-балета. Но понятно, что грань между этими занятиями и пикантными услугами крайне размыта.

Правозащитные организации оценивают неофициальное число секс-работников в стране примерно в 100 000 человек, около половины из них - иностранки.

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