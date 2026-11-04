Задержанным в турецких ночных клубах россиянкам вменяют нарушения норм морали и общественной безопасности. Фото: Jens Kalaene \ dpa-Zentralbild \ Global Look Press

В столице Турции силовики провели масштабные полицейские рейды в развлекательных заведениях «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». В ходе операции были задержаны 34 гражданки России. В качестве официальной причины ареста турецкие власти называют нарушения норм морали и общественной безопасности.

Задержание 34 россиянок в Турции

Посольство России в Турции подтвердило факт задержания российских гражданок и сообщило, что дипломатическое ведомство уже предприняло необходимые меры для обеспечения консульского доступа к соотечественницам, а также для прояснения точных причин инцидента и проверки условий их содержания. По мере развития ситуации дипломаты планируют оказывать задержанным дальнейшую поддержку.

В настоящее время российские гражданки находятся в столичном депортационном центре «Акъюрт». Защитой их прав занимается турецкий адвокат. Сообщается, что на время административных процедур у девушек изъяли мобильные телефоны, однако им предоставлена возможность поддерживать связь с родственниками по стационарной телефонной линии. В ближайшее время ожидается заседание суда, по итогам которого ожидается решение о депортации задержанных россиянок.

Причины задержания 34 россиянок в Турции

Официально девушки устраиваются в такие заведения как танцовщицы или артистки шоу-балета. Их обязанность внутри клуба - консумация, они садятся за столики к клиентам, поддерживают беседу и пьют с ними напитки. Клуб зарабатывает колоссальные деньги на процентах от проданного клиенту дорогого алкоголя. Сама по себе консумация по турецким законам в обычных барах незаконна (для этого нужна специальная дорогая лицензия, которой у большинства клубов нет).

В ближайшее время ожидается заседание суда, по итогам которого ожидается решение о депортации задержанных россиянок. Фото: Savvapanf Photo/Shutterstock/Fotodom

На практике грань между консумацией и секс-услугами в этих клубах крайне размыта. Администрация клубов часто неофициально принуждает девушек «продолжать общение» с клиентами вне заведения для удержания богатых гостей. Клиент может заплатить клубу крупную сумму (так называемый «выход»), чтобы девушку отпустили с ним посреди рабочей смены. Что происходит дальше - клубом формально не регулируется, но фактически это является скрытой формой организации проституции.

Нередко у иностранных сотрудниц отбирают паспорта под предлогом оформления документов или вешают на них вымышленные долги за перелет и жилье, принуждая к оказанию интимных услуг для покрытия «дефицита».

Для турецкой полиции такие заведения - это цель №1 для рейдов по борьбе с торговлей людьми и проституцией. Подобные облавы в Анкаре носят системный характер. Под кураторством Главной прокуратуры Анкары полиция реализует постоянную кампанию «Моя семья в безопасности» (Ailem Güvende), а проверки ночных клубов проводит специализированное подразделение - бюро по борьбе с преступлениями против нравственности ("отдел нравов") Управления общественной безопасности.

Следственные органы регулярно вскрывают каналы, по которым иностранных гражданок массово завозят в Турцию для нелегальной работы в развлекательном секторе. Например, в ходе аналогичной весенней спецоперации были задержаны 29 организаторов криминального бизнеса и выявлены десятки иностранок без разрешений на работу.

Только в октябре 2026 года в историческом районе столицы Турции Улус силовики одновременно опечатали 20 развлекательных павильонов (по-турецки "pavyon"). В отношении их владельцев сейчас ведутся судебные разбирательства и административные проверки по подозрению в организации нелегальной трудовой миграции, создании условий для проституции, незаконном обороте наркотиков, нарушении общественной морали.

Каналы нелегальной миграции охватывают множество регионов. Отдел нравов регулярно передаёт в Миграционное управление для последующей депортации гражданок не только России, но и Украины, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, а также стран Африки и Южной Америки.

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