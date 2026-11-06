Для американского предпринимателя Илона Маска могут наступить не самые легкие времена Фото: REUTERS.

Для американского предпринимателя Илона Маска могут наступить не самые легкие времена. Как сообщают информированные источники, Сенат США, в котором после промежуточных выборов большинство получили демократы, намерен провести расследование из-за ограничений работы системы Starshield (военный вариант Starlink) на Украине. Но у Маска есть хорошие аргументы для того, чтобы отбить обещанную атаку. Ранее сам Макс указал на пост Зеленского об использовании Starlink для ударов дронами на средние дистанции, объясняя причины замедления интернета для ВСУ. И указал, что Киев нарушил условия контракта. Что подразумевало, помимо всего прочего, еще и нанесение финансового ущерба компании Маска.

А сейчас Илон репостнул сообщение очень популярного (более 2-х миллионов подписчиков) ресурса о современных технологиях, который нелицеприятно высказался в отношении использования системы Starlink в военных целях.

- Оглядываясь назад, можно сказать, что SpaceX совершила ошибку, отправив им в начале войны тысячи бесплатных терминалов Starlink и предоставляя бесплатную связь на миллионы долларов в месяц, - говорится в этом сообщении. - То, что начиналось как доступ к интернету для мирных жителей, стало основой для работы автономных дронов-убийц. А теперь, если компания не поддерживает военное использование своей системы, ее за это разносят в прессе.

Маск назвал ошибкой передачу бесплатных терминалов Starlink Киеву Фото: REUTERS.

Ну, насчет бесплатной связи, мягко говоря, высказывание не соответствует действительности. За связь платит та же Польша, что при каждом обострении отношений с украинским «просроченным» главарем бандеровского режима Владимиром Зеленским поляки неизменно отмечают, вставляя очередную «шпильку» Украине. Другое дело, что за связь осуществляется плата по расценкам, как за обычные мирные Starlink, а для военной сети тарифы в десятки, если не в сотни раз выше.

И неожиданное «прозрение» Илона Маска вызывает действительно много вопросов. Слабо верится в то, что все эти годы американский мультимиллиардер не имел ни малейшего представления. Особенно, когда вся мировая пресса захлебывалась от восторга, описывая их применение украинской армией.

Но, как подметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя эту ситуацию с Маском, «понять и покаяться всегда лучше, чем жить до конца иудой».

Слабо верится в то, что все эти годы американский мультимиллиардер не имел ни малейшего представления об использовании Starlink в военных целях ВСУ Фото: REUTERS.

А вот насколько реально это «покаяние» станет известно уже в обозримом будущем. Контракт с правительством США о доступе Украины к спутниковой сети Starshield, как сообщило агентство Reuters, истекает в середине 2027 года, и Киев может потерять этот доступ, если он не будет пролонгирован. В связи с этим Украина уже сейчас пытается в срочном порядке начать переговоры по этому вопросу.

- Нам нужно четко понимать, сможем ли мы продолжить работу и какими будут условия сотрудничества, - заявил временный поверенный в делах посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник. Статус главы украинского представительства в США, правда, не очень способствует успеху предприятия, ведь после отставки с должности посла в Америке 3-го августа Ольги Стефанишиной этот пост остается вакантным, а сам «просрочка» недавно жаловался, что никто не хочет его занимать, даже экс-глава МИД Дмитро Кулеба, который болтается возле своей новой супруги, владелицы элитных секс-шопов в Киеве.

Но тут главное, что важнее для договаривающихся сторон - «с шашечками или ехать». И у Илона есть прекрасная возможность «исправиться» - не продлевать этот контракт. Хотя, как подметил все тот же Дмитрий Анатольевич, «даже триллионер зависим от Белого дома и «глубинного государства».

А в том, что будет требовать от Маска «глубинное государство», можно не сомневаться. Готов ли к Маск к тому что им снова попользуются, а потом опять «вываляют в грязи»?

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