Новая версия падения и смерти Сергея Соседова: "Часто мучался"

Знакомые музыкального критика выдвинули свою версию падения Сергея Соседова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Смерть музыкального критика, телеведущего Сергея Соседова продолжают обсуждать, так как он до сих пор в эфире. Дело в том, что третий сезон популярного у телезрителей музыкального шоу «ВИА Суперстар!» 16+ был отснят незадолго до смерти Соседова — сейчас он в эфире по субботам, и Сергей Васильевич в этом проекте — судья. Телезрители смотрят, а потом вспоминают и обсуждают артиста. Многие до сих пор в шоке от скоропостижной смерти Соседова на 59-м году жизни в Якутии, где он был в командировке. Напомним, что Сергей Соседов отступился, потерял равновесие и упал с лестницы в гостинице где жил, когда поднимался на второй этаж в своей номер. В результате падения получил травму головы о площадку лестницы — сильно ударился о керамогранит. В справке о смерти, которую получили мама и брат обозначены причины смерти: перелом свода черепа, кровоизлияние субдуральное, падение с лестницы. Сейчас многие обсуждают здоровье Соседова.

В разговоре с KP.RU знакомые музыкального критика выдвинули свою версию падения Сергея Соседова.

Лестница в отеле, где получил смертельную травму Сергей Соседов. Фото: кадр программы телеканала «Россия».

НОВАЯ ВЕРСИЯ ПАДЕНИЯ СЕРГЕЯ СОСЕДОВА

Подруга музыкального критика Лариса рассказала KP.RU: «Никто уже не узнает Сергей Васильевич упал, потому что оступился, поскользнулся или предварительно у него, например, закружилась голова. Был ведь накануне длительный перелет более семи часов, затем от аэропорта до города Нерюнгри они проехали десять часов на машине, он улетел из теплого московского сентября с «плюс» 20 в зиму, где уже выпал первый снег и было «минус» 3. Сережа жаловался только на одну проблему постоянную — у него периодами понижалось давление, он это связывал со снижением атмосферного давлениями, с переменами погоды. У него часто было давление 100 на 60. Говорил, что из-за этого «неприятное состояние». Возможно, что так и случилось. Антонина Петровна (мама звезды экраны — прим.) рассказывала, что и у нее, и у младшего сына давление падает периодами. Антонина Петровна из-за этого даже теряла сознание. Вдруг и с Сережей после переутомления и смены климата случился скачок давления и головокружение, которое спровоцировало это страшное падение? Он выходил в осенних туфлях на перекур на улицу, где была минусовая температура — может нога «поехала» из-за этого... »

Ранее версию головокружения из-за низкого давления не отрицала и мама Соседова: «Он мог плохо почувствовать себя. Мне кажется, что это несчастный случай. У него всегда низкое давление было, могло в тот момент упасть...»

Сергей Соседов с мамой Фото: СОЦСЕТИ.

После ЧП правоохранительные органы изъяли запись видеонаблюдения из гостиницы. На месте вместе с правоохранителями запись смотрел организатор конкурса красоты и моды, на который прилетел в Якутию из столицы Соседов. Продюсер Виктор Беззубов рассказал: «Сергей Васильевич на этой записи поднимается спокойно по длинной лестнице, потом площадочка. Он поворачивается на ней, проходи, далее еще четыре ступеньки. Он становится на третью ступеньку — и то ли оступается, то ли поскальзывается, навзничь падает вниз. Мы замедляли — он упал на затылок. Никого не было рядом в момент падения...»

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