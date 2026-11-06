Читатели KP.RU выбрали «Слово года-2026»

В России опубликован шорт-лист претендентов на «Слово года — 2026». Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

В России опубликован шорт-лист претендентов на «Слово года — 2026». По традиции ежегодно эксперты-лингвисты выбирают слово, которое наиболее активно вошло в оборот за последние 12 месяцев. Сайт KP.RU представил этот топ слов своим читателям и предложил выбрать самим слово года. По итогам опроса безусловным лидером – 23% - стала «иишка». Россияне признали, что искусственный интеллект и нейросети все плотнее входят в нашу жизнь, а значит меняется и лексика, связанная с этой сферой.

Второе место занял «дата-центр», еще одно слово из цифровой среды. За него проголосовали 18% респондентов. А вот замыкает тройку лидеров новое сленговое словечко, означающее балабола и пустослова – воздухан. За него проголосовали 13% читателей KP.RU.

Следующим в рейтинге оказался «тревожник». За это слово отдали голоса 12% опрошенных. Россияне отметили, что это не просто модное слово, а скорее описание целого поколения.

Далее в рейтинге оказались немного молодежные словечки «нишевый» (10% голосов) и «дофаминовый» (7% голосов). Эксперты уже оценили, что на фоне нестабильности и тревожности, россияне как раз ищут маленькие радости, что-то необычное даже в простых вещах, поэтому такой сленг и прижился.

Далее большой блок снова заняли слова из сферы технологий. 7% выступили за слово «генерить» - создавать что-то с помощью ИИ. 6% - ии-агент, виртуальный помощник, который самостоятельно выполняет цифровые задачи. 2% «вайбкодить» - слово, означающее самостоятельную работу нейросети с кодом.

И замыкает топ-10 «прайм-эра». За это выражение проголосовали только 2% респондентов.

При этом нашлись и те, кто сказал, что не готов выбрать ни одно из этих слов. Часть россиян отметили, что не используют эти слова в быту, а многие им даже не знакомы.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 1,2 тысячи человек.

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