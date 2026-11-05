«Дофаминовый», «прайм-эра» и «нишевый»: названы претенденты на слово года в России Фото: Евгения ГУСЕВА.

Портал «Грамота.ру» обнародовал шорт-лист претендентов на звание «Слово года — 2026», сообщили ТАСС в пресс-службе ресурса. В десятку финалистов попали «дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра» — их всё чаще встречаешь в постах, мемах и заголовках.

Любопытно, как «дофаминовый» сбежал из научных статей: теперь так называют всё, что дарит яркие эмоции, — от маникюра до букета. А «прайм-эра» переросла геологическое значение и означает период в жизни человека.

Финалисты разделились на три лагеря: технологии, эмоции и типажи. Половину списка заняла ИИ-лексика — «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка». Второй тренд — тяга к маленьким радостям в трудные времена. Третий — разговорные прозвища людей: «воздухан» и «тревожник» пополнили компанию «скуфа» и «нормиса».

Стартовали с 500 слов, отбирали по поисковым запросам и частоте в блогах и СМИ через систему СКАН. В начале декабря более 400 лингвистов назовут победителя — он войдёт в цифровой метасловарь Грамоты.

Ранее стало известно, что словом года по версии Collins English Dictionary назвали «моггинг». Речь идёт о глаголе mogging, который означает «затмить, превзойти, перещеголять».