Всего одна покупка может все испортить: за что можно лишиться детских пособий

Детского пособия можно лишиться не только при увеличении доходов семьи, а и при улучшении материального положения другими способами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Малоимущим семьям, в которых есть дети до 17 лет, государство выплачивает единое пособие. Но важно помнить, что пособия можно лишиться не только при увеличении доходов семьи, а и при улучшении материального положения другими способами. С помощью юриста, доцента Финансового университета при правительстве РФ Оксаны Васильевой «Комсомолка» разобралась, в каких случаях государство может прекратить детские выплаты.

Правило «нулевого дохода»

Напомним, с 2023 года единое пособие объединило существующие ранее выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, на детей от 1,5 до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности.

При назначении выплат применяется «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что взрослые члены семьи должны иметь официальный заработок либо уважительную причину для его отсутствия. Среди таких причин:

- уход за ребенком до трех лет,

- уход за инвалидом 1-й группы или пожилым человеком старше 80 лет,

- уход за детьми в многодетной семье при работающем втором родителе,

- уход за ребенком родителем-одиночкой

- очное обучение студентов до 23 лет,

- срочная служба в армии,

- лечение продолжительностью более трех месяцев,

- отбывание наказания в учреждениях ФСИН и недавно оттуда освобожденные.

- статус безработного с постановкой на учет в центре занятости.

- Если же родитель имеет возможность пойти работать и у него нет веских оснований обстоятельств из приведенного списка, но при этом дохода он не получает, то государство вправе отказать в детских выплатах. В то же время, если родитель состоит на учете в Центре занятости населения, то он под правило «нулевого дохода» уже не попадает. Считается, что он находится в активном поиске работы и вскоре трудоустроится, - поясняет Ольга Васильева.

Во владении семьи должна быть только одна квартира. Фото: ИВАНОВА Диана.

Второе жилье

Чтобы получать пособие на ребенка, семья может иметь в собственности только одну квартиру (или несколько, если общая площадь не превышает 24 кв. м на человека). Если же приобретается дополнительная недвижимость (неважно - в ипотеку или нет), то семья уже перестает считаться малообеспеченной. То же самое касается и покупки жилого дома. Общая площадь не должна превышать 40 квадратных метров на члена семьи.

- Речь идет об индивидуальном жилом строительстве (ИЖС). Если у вас есть дача и у вас там есть помещение, которое оформлено как жилое, то оно тоже будет подпадать под эти критерии, - говорит Оксана Васильева.

Эксперт отмечает, что семья также лишится пособия, если в ее распоряжении появится земельный участок площадью более 0,25 га в городе или более 1 га в сельской местности.

Еще один автомобиль

Закон разрешает, чтобы в собственности семьи, которая заявляет себя как малоимущая, было не более одного автомобиля и одного гаража. Если семья покупает второй автомобиль, то пособие ей выплачивать перестанут.

При этом надо помнить, что пособие назначается на год, и если семья его уже получает, то мгновенно выплаты не прекратятся. Если имущество было приобретено уже после подачи документов, оно не будет учитываться до тех пор, пока семья не задекларирует это приобретение для пособия на следующий год. Однако при подаче заявления о выплате пособия на следующий год все дополнительные покупки уже «всплывут». Будут учтены сведения о доходах и имуществе семьи за предыдущий год, который, согласно методике расчета пособия, завершается за 4 месяца до подачи заявления.

У семьи, получающей пособие, должен быть только один автомобиль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Подача неверных сведений и развод

- Кроме того, есть еще целый набор оснований для прекращения выплат, связанных с пособиями на детей, - пояснила Оксана Васильева. - Первое, когда ребенку исполняется 17 лет. Второе - когда истек 12-месячный срок, на который было назначено пособие, если это пособие временное. Третье - когда семья переезжает из одного региона в другой, то надо переоформлять принадлежность к региону. Также выплаты прекращаются, когда получатель предоставляет недостоверные, либо неполные сведения, то есть злоупотребляет правом на выплату пособия и вводит в заблуждение государственные органы. Также пособий лишается родитель, если его лишили родительских прав по решению суда, если он признан недееспособными, либо ограниченно дееспособными. Пособия также перестают выплачивать, если ребенка поместили на полное государственное обеспечение в детский дом, отдали под опеку, либо наоборот, отменили усыновление. Если выплата была оформлена на мать, но родители развелись и ребенок теперь проживает с отцом, то мать выплаты лишается. Выплату необходимо будет оформить на отца. В выплате пособия откажут, если его получатель объявлен в розыск, отбывает срок в местах лишения свободы, либо направлен на принудительное лечение, например, он болен наркоманией, алкоголизмом или имеет психические заболевания. Также выплата прекращается, если получатель пособия или ребенок, на которого было оформлено это пособие, умер.

Уехать тайком в другой регион не получится

Нельзя уезжать из региона, где семья получает пособие на ребенка, потому что в расчет берется именно региональный прожиточный минимум. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Малоимущими семьями считаются те, у которых доход на одного человека меньше прожиточного минимума в регионе. И вот здесь важный момент! Нужно обязательно проживать в том регионе, где семья получает пособие на ребенка, потому что в расчет берется именно региональный прожиточный минимум.

- Возьмем Сахалин, Дальний Восток - там прожиточный минимум высокий. В итоге очень многие семьи сохраняют регистрацию на Дальнем Востоке, а сами уезжают жить на юг. Но государственные инстанции сейчас жестко отслеживают перемещения. Если семья то и дело перемещается на самолете, автобусе, железной дороге, это все легко отслеживается. И таких людей лишают социальных выплат, в том числе и детских пособий, - рассказывает Ольга Васильева.

При определении статуса малоимущих учитываются все члены семьи, которые проживают вместе или ведут совместное хозяйство, а именно супруги, дети, родители, опекуны и подопечные. Учитываются все доходы (до вычета налогов и обязательных платежей), которые получает семья: заработная плата, премии на работе, доходы от предпринимательства и самозанятости, пенсии, стипендии, алименты на содержание детей или других членов семьи, пособия и социальные выплаты, доходы от сдачи недвижимости или иного имущества в аренду, проценты по банковским вкладам и депозитам, дивиденды от ценных бумаг, доходы от продажи продукции личного подсобного хозяйства.

Дальше определяется степень нуждаемости семьи. От нее будет зависеть размер детской выплаты.

1. Базовый размер пособия: 50% от прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это около 9 185 рублей (50% от 18 371 рубля — детского прожиточного минимума в 2026 году);

2. Если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи все еще ниже регионального прожиточного минимума, то размер пособия составит 75% от прожиточного минимума (около 13 778 рублей)

3. Максимальный размер пособия. Если даже пособие в размере 75% от прожиточного минимума не позволяют семье достичь прожиточного минимума, то применится максимальная ставка. Пособие будет назначено в размере 100% от прожиточного минимума (18 371 рубль).

При этом важно помнить, что с 1 января этого года изменились правила назначения единого пособия. Теперь для его получения каждый трудоспособный член семьи должен иметь доход не менее 8 МРОТ за последние 12 месяцев (это примерно18 000 рублей в месяц).

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