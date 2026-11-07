Как пишет украинская Судебно-юридическая газета, размещение объектов военного назначения на крышах многоэтажных домов и на частной земле намерены разрешить ВСУ даже без согласия хозяев Фото: REUTERS.

НЕМИЛАЯ МИЛА

В конце августа Украину потряс российский удар по селу Мила(я), находящемуся на трассе Киев — Житомир. По итоговым подсчетам в населенном пункте были повреждены 191 частный дом и 14 многоквартирных зданий, погибли 35 человек, еще один местный житель до сих пор числится пропавшим без вести. Повреждения получил и пансионат для стариков. Но все эти последствия были вызваны не непосредственно ударами российских средств поражения, а детонацией крупного склада боеприпасов, который украинские военные разместили в непосредственной близости от жилого сектора, в помещении бывшего овощехранилища рядом с обычными домами. На складе хранились мины, ракеты «земля-земля», «земля-воздух», собранные и снаряженные ударные беспилотники и много еще чего.

Игнорировать этот факт Киеву при всем желании так и не удалось, и в результате проведенного расследования украинским властям пришлось признать, что удар был нанесен по военному объекту, который был организован решением руководителя одного из подразделений обеспечения Службы безопасности Украины.

Помимо всего прочего, комиссия, проводившая расследование, отметила гигантское количество нарушений, сопровождавшее размещение боеприпасов, вплоть до того, что большая часть их была сложена «кучей», полное игнорирование норм и требований безопасности, а также то обстоятельство, что его обустройство на этом месте не было согласовано ни с правоохранительными органами, ни с командованием ПВО.

Детонация после удара по складу оказалась такой силы, что шоссе из-за разлета боеприпасов, который достигал десяти километров, пришлось перекрывать на большое расстояние в обе стороны - и в сторону Киева, и по направлению к Житомиру.

Последствия того взрыва склада боеприпасов в селе не ликвидированы до сих пор. Часть поврежденных домов местным пришлось снести, другие так и стоят со снесенными крышами, дырами в стенах и прочими «достопримечательностями».

ВСЕ НА СТОЛ МЕЧИ, ЧТО ЕСТЬ В ПЕЧИ

Все причитания Киева по поводу ударов России якобы по мирным объектам не стоят и ломаного гроша. Давно известно, что «Новая почта» используется по полной в интересах ВСУ, что разрушенные торговые центры «Эпицентр» по всей Украине служат для осуществления логистики украинской армией, как и многие другие (практически все) складские площадки. Даже школы, как та же подземная в той же Камышевахе, по которой был нанесен эффективный удар, о чем сейчас «плачет» в зарубежных вояжах «просрочка» Зеленский, где, по признанию украинских журналистов, был центр обучения операторов беспилотных систем и структура системы военного управления, являются зачастую местом расположения либо военных подразделений, либо военных штабов или теми же складами. В общем, украинцы пошли по принципу: «Все, что есть в печи, все на стол мечи».

Разрушенные торговые центры «Эпицентр» по всей Украине служат для осуществления логистики украинской армией, как и многие другие (практически все) складские площадки Фото: REUTERS.

А после того, как летом украинские ресурсы с гордостью продемонстрировали, как ВСУ запускают ударные беспилотники из самых обычных гражданских фур и фургонов, никаких вопросов по поводу разделения объектов на Украине на гражданские и военные, вообще, быть более не должно. Каждый из них несет в себе потенциальную опасность. Тем более, что решения о смешении гражданской и военной инфраструктуры имеют на Украине характер официальных решений.

ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ НА УКРАИНЕ БОЛЬШЕ НЕТ

Как пишет украинская Судебно-юридическая газета, размещение объектов военного назначения на крышах многоэтажных домов и на частной земле намерены разрешить ВСУ даже без согласия хозяев. А тем, кто будет против и попытается воспрепятствовать, будет грозить уголовная ответственность. Именно об этом идет речь в законопроекте №16210, который подан в Верховную раду.

Владельцев, у которых никто не будет даже спрашивать согласия, могут уведомить о размещении оборудования уже после его монтажа. Речь в первую очередь идет о средствах РЭБ и РЭР. Но все прекрасно понимают, что там, где РЭБ, там и до ПВО полшага сделать.

Владельцев, у которых никто не будет даже спрашивать согласия, могут уведомить о размещении оборудования уже после его монтажа Фото: REUTERS.

Более того, военные смогут подключаться к сетям владельцев, а государство потом компенсирует электроэнергию, связь и понесенные владельцами подтвержденные убытки (!). При этом сама подобная «аренда» будет для военных совершенно бесплатной, а они смогут на каждом объекте использовать для своих целей площадь до 500 квадратных метров. Вот, честное слово, после этого в воздухе как-то прямо даже повеяло пусковыми площадками для ПВО, хотя для обоснованности удара по такому объекту за глаза и РЭБ с РЭР хватит.

Лично я не удивлюсь, если станет известно, что для складирования боеприпасов и вооружений на Украине приспособили и гражданские больницы с военными госпиталями.

Это не какие-то одиночные решения, а система. Беспощадная к собственным гражданам, давно используемым в качестве расходного «живого щита» для военных, и данная система — не инициатива отдельных вояк, а санкционирована с самого верха.

И нам в этой ситуации не надо руководствоваться никакими принципами гуманности, понимая, что все это предназначено для того, чтобы убивать наших граждан. И военных, и гражданских. Нет никакой дилеммы «бить или не бить», как нет на Украине больше никаких гражданских объектов. Она сама от них отказалась.

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