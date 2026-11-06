Зеленский заявил, что США задолжали Украине денег: «Мистер «Дай!» совсем обнаглел

Владимир Зеленский объявил, что Соединенные Штаты Америки сильно задолжали Украине. Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский объявил, что Соединенные Штаты Америки сильно задолжали Украине. И заявил это в прямом телеэфире «Всеукраинского единого телемарафона». Это вот пока Дональд Трамп возмущается тем, что его предшественник Джо Байден бесплатно передал Украине сотни миллиардов долларов, оказывается, что это не Киев должен Вашингтону, а совсем наоборот.

- Украине нужно двигаться к новой политической инфраструктуре в Соединенных Штатах Америки. Двигаться надо быстро. Понимая перераспределение сил, надо правильно построить диалог. Сейчас у нас могут вырасти шансы на получение дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки, - заявил «просрочка», аппетиты которого снова выросли после победы Демпартии США на состоявшихся промежуточных выборах в Конгресс, на которых республиканцы потерпели сокрушительное для них поражение.

- У Украины нет другого выхода, кроме как усиливать себя. Пока идет война как минимум. И поэтому надо работать над пакетом от Соединенных Штатов Америки, - продолжил «просроченный» Зеленский и напомнил США о «долге». - Надо поднимать вопрос о том, что из прошлых договоренностей и решений 16 миллиардов были остановлены и не предоставлены Украине. Мы благодарны за все, что было дано, но, как минимум, за эти деньги Украина должна бороться.

Джо Байден бесплатно передал Украине сотни миллиардов долларов, но оказывается, что это не Киев должен Вашингтону, а совсем наоборот. Фото: REUTERS.

Почему Зеленский выставил счет сразу после выборов в США

Речь идет совсем не о вооружениях, а именно о финансовой помощи. Сейчас даже непонятно, что важнее для бандеровской власти на Украине — ракеты или деньги. Без финансовой допомоги Зеленскому, как он жалуется, нечем платить не только пенсии, но и зарплаты военным. Впрочем, пенсионеры его волнуют меньше всего, у них автоматом с пулеметами и минометами нет, а вот армия — это совсем другое дело. Еще начнут стрелять в «неправильную», по его мнению, сторону, так можно и не успеть убежать.

Примечательно, что тему о «долге» США Зеленский поднял сразу после выборов. Как ему наверняка рассказали, теперь демократов в Палате представителей США столько, что они смогут вязать Трампа по рукам и ногам. Вот только забыли рассказать, что это во внутренней политике победители смогут строить козни и создавать непреодолимые препятствия для нынешней американской администрации, а во внешней все полномочия Трамп практически сохранит. И что к работе новый состав Конгресса приступит после того, как 3-го января 2027-го конгрессмены принесут присягу.

В чем Зеленский просчитался

А до того момента у Дональда Трампа времени более, чем достаточно, чтобы вернуть обнаглевшего украинского «просрочку» в реальность из его наркотических фантазий. Требование денег Зеленским у Вашингтона стало следствием предыдущих требований «просроченного», когда он выразил свое неудовольствие тем, что Госдепартамент одобрил продажу 500 противоракет к ЗРК «Пэтриот», но поставки начнутся только в конце 2030 года. Зеленский потребовал начать поставки немедленно и даже поставил условие, что он готов прекратить на один месяц удары по российским НПЗ, если Трамп выделит ему требуемые Киевом противоракеты.

У Дональда Трампа времени более, чем достаточно, чтобы вернуть обнаглевшего украинского попрошайку в реальность. Фото: REUTERS.

«Мистер «Дай!» снова проснулся в Зеленском после победы демократов. Заметьте, речь идет не только о «долге» США (вот уж, действительно» наглость — уже не второе, а полное первое счастье) в 16 млрд. долларов, но и о «получении новой дополнительной помощи» от США с расчетом именно на то, что Трамп не сможет сопротивляться.

И тут даже непонятно, какой из анекдотов более применим к этой жизненной ситуации. То ли про то, что «нашел Зеленский кошелек, а в нем не хватает», то ли более длинный, про нищего у синагоги, который привык получать ежедневно от приходящего корчмаря, а тут корчмарь вдруг пропал на два месяца и начал нищему вместо гривенника давать пятачок и объяснил, то он, дескать, женился, расходы выросли, а скоро еще и дети появятся.

- Смотрите, люди добрые, он теперь хочет еще и содержать своих детей за мой счет!, - завопил нищий.

А помните, как Зеленский еще в бытность свою комиком раскрыл схему функционирования украинской экономики? Лаконично, но до гениального просто: «Вы даете нам деньги, а мы их вам не возвращаем». Став президентом, он не просто реализовал эту формулу на практике, но усовершенствовал и дополнил ее: «Вы даете нам деньги, мы вам их не возвращаем, и вы нам еще должны».

Право слово, разбаловали Зелю на Западе так, что он совсем берега попутал. Мало того, что из Киева уже доносятся голоса, что Запад должен простить Украине все те сотни миллиардов, которые были вкачаны в Незалежную, так еще и скоро получится так, что не только Штаты, но и Европа будут должны Киеву. Добрым словом бандеровцев тут уже точно не вразумить.

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