Мария Шукшина с мамой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фoто: t.me/mariashukshina

«Умерла моя мама, раба Божия Лидия. Прошу молитв ваших, милые добрые люди», - написала Мария Шукшина в своем Телеграмме.

Нельзя сказать, что эта новость была неожиданной. К сожалению. Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали 14 октября в тяжелом состоянии. По словам её внучки Анны, у Лидии Николаевны - букет хронических болезней: сердечная недостаточность, сахарный диабет. В последнее время состояние усугубилось: появились сильная одышка и отёки, актриса с трудом передвигалась по квартире, где жила со своей младшей дочерью Ольгой Шукшиной.

Мария Шукшина попросила молитв для своей мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной Фото: скриншот.

Как писали СМИ, из-за несвоевременного лечения началась почечная недостаточность. В результате врачи были вынуждены ввести актрису в медикаментозную кому.

Две недели назад адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что улучшений нет, но и ухудшения не наблюдается. Потом стали писать о паллиативном статусе пожилой женщины, это когда вылечить невозможно, но можно облегчить физические страдания.

Эту информацию опровергла младшая дочь Ольга Шукшина, мол, ситуация под контролем, не мешайте маме выздоравливать.

Всё это время врачи продолжали бороться за жизнь знаменитой пациентки. Лидия Николаевна периодически приходила в сознание, но от аппаратов её не отключали.

И вот сегодня, 7 ноября, её средняя дочь актриса Мария Шукшина первая сообщила о смерти своей матери.

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