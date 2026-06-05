В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной снова разлад: дочь и внучка закатили скандал

Дочь Марии Шукшиной самовольно продала квартиру знаменитой бабушки Фото: Кадр видео.

В семье Шукшиных снова разлад. Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сцепилась с племянницей Анной Трегуб в эфире шоу. Потасовка случилась на глазах старенькой актрисы.

Скандалы в семье Шукшиных давно никого не удивляют. Сначала Лидия Федосеева-Шукшина ссорилась с дочерьми Марией и Ольгой, потом наследницы начали конфликтовать между собой. Несколько лет назад к семейным склокам подключились и внуки актрисы. Сейчас в звездной династии новый разлад.

Ольга Шукшина сцепилась с племянницей Анной Трегуб в студии "Прямого эфира" на канале "Россия". Звездная наследница рассказала о личной драме. Она не может видеться с сыном Славой, которого отдала бывшему мужу Константину Трегубу, и не чувствует поддержку семьи в трудный момент.

Лидия Федосеева-Шукшина впервые за долгое время появилась на публике Фото: Кадр видео.

Как известно, Анна давно занимается бодибилдингом. Внучка актрисы сейчас мало похожа на себя прежнюю. Она напоминает качка. Впрочем, сама Трегуб довольна изменениями в своей внешности и считает, что спорт помог ей стать сильной и независимой.

Однако преображение Анны не нравится ее родне. С тетей Олей она не может найти общий язык. Шукшина решила прилюдно покритиковать племянницу за фривольные фотографии в блоге.

"Если ты на весь экран выставляешь свою пятую точку, а потом мы видим заголовок «Внучка русского писателя Шушкина выставила свой …», то это больно, бьет по фамилии. Советую тебе вырастить в себе ответственность и хочу спросить, чью фамилию ты хочешь носить", - завелась Ольга.

Племянница не стала молчать. По ее словам, бодибилдинг не только ее хобби, но и заработок. "Моя попа - моя работа. Это мои будущие клиенты, они идут ко мне, видя, как я выгляжу", - ответила дочь Марии Шукшиной.

Ольга Шукшина сцепилась с племянницей Анной Трегуб Фото: Кадр видео.

Это еще больше взбесило Ольгу. "Ты - русская женщина! Ты не достойна памяти Василия Макаровича. Ты не понимаешь тех ценностей, которые он описывал в своем творчестве и подарил всем нам. Он был из христианской семьи", - отреагировала тетя на слова племянницы.

Ведущие попытались сгладить скандал и призвали внучку Лидии Николаевны помириться с тетей, но Анна отказалась. Она заявила, что желания общаться с ней у нее нет. "Я только что наладила связь с мамой. Ей будет не очень приятно, если я начну общаться с Ольгой Васильевной. А я не хочу терять нашу с мамой связь", - заявила Трегуб.

Свидетельницей перепалки дочери и внучки стала старенькая Федосеева-Шукшина. 87-летняя актриса поведала, что очень тоскует по квартире в Санкт-Петербурге. Лидия Николаевна до сих пор не простила внучку Анну за то, что та против ее воли продала недвижимость и забрала себе девять миллионов рублей. Шукшина хотела оставить квартиру в городе на Неве сыну Анны - своему правнуку Славе.

Но Трегуб решила по-своему. И виноватой себя не считает. По ее словам, квартира все равно перешла бы ей по наследству. А ей псрочно понадобились деньги, вот она и избавилась от недвижимости.