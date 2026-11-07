Геннадий Зюганов рассказал о празднике 7 ноября: "Выдающаяся дата"

Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- …Геннадий Андреевич, здравствуйте! Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Зюганова.

- Помощник, который - всегда на посту!

- Есть, с кого брать пример. Я вас прежде всего поздравляю с праздником - с Днем Великой Октябрьской социалистической революции.

- Спасибо! Тебя тоже и всех наших соотечественников…

Всех друзей, всех, кто верит в идеалы добра и справедливости…

Всех, кто поклоняется нашей великой победной истории, кто понимает, что Великий Октябрь спас нашу государственность и позволил нам стать одной из ведущих стран мира.

ЕДИНСТВО И ВЕРА: ЭТО - ОБЩЕНАРОДНОЕ

- 3 ноября Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям, подводились итоги Года единства народов нашей сжираны, который предложили, кстати, продлить. И в выступлении Президента России прозвучала такая фраза: «Думаю, вы со мной согласитесь, Кодекс строителя коммунизма очень напоминал Библию, правда? Все ценности оттуда и взяты». Мы, Геннадий Андреевич, не раз с вами эту тему тоже обсуждали. Почему, на ваш взгляд, Кодекс строителя коммунизма вобрал в себя все самые мудрые постулаты, положения и человеческие ценности?

- Президент тоже не первый раз ссылается на успехи великой советской эпохи и на ее ценности. Он пять лет тому назад на «Валдае» прямо заявил, что капитализм зашел в тупик…

А как капитализм сходит с ума, мы это сейчас видим в Америке… А что происходит в цветущей еще недавно Европе, тоже ощущаем…

- Но вернемся к нашему единству.

- Я хочу напомнить, что единство народное базируется на социальной справедливости…

Оно базируется на гуманизме, который прежде всего проявляется в отношении к детям, женщинам и старикам.

Оно базируется на правдивой и великой нашей истории, на уважение и любви к ней…

ВЫСШИЕ ЦЕННОСТИ

- Давайте поговорим о 7-м ноября.

- Это, Саша, выдающийся праздник. И сама дата, если разобраться, уходит вглубь веков.

Если вспомнить подвиги тех, кто сражался и побеждал, - а это ополченцы Минина и Пожарского, красногвардейцы Ленина, «соколы», любимая могучая Советская армия Сталина и нынешние бойцы СВО…

Все они сражались и сражаются за одно и то же - против нашествия врагов, против оккупации, против насилия. Сражаются за свою честь, достоинство и независимость. Как только мы объединим это все в общее целое и будем рассматривать нашу непрерывную историю, как единый процесс… Вот тогда и поймем, что все наши большие беды и трудности начинались с того, что в верхушке появлялись те, кто не любил страну, не уважал свой народ, кто начинал обслуживать иностранные интересы.

Чтобы этого не случилось, надо взять за основу высшие ценности.

- А что вы под ними подразумеваете, что имеете ввиду, Геннадий Андреевич?

- Я изучал и Библию, и Коран, и Тору, и Бхагавад-гиту - это основы индуизма. Во всех мировых религиях есть и общий постулат - возлюби ближнего своего, как себя самого…

Человечество давно осознало, что в любви, в уважении к человеку, в уважении, прежде всего, к труду человеческому, который и делает человека человеком и создает все богатства, заключается главный смысл и содержание жизни, работы власти и так далее.

И в этом отношении наша Программа Победы как раз и является основой для такого единства и успеха в целом.

Надо все сделать для того, чтобы наша армия, наши боевые ребята имели все необходимое. Вот как раз для этого мы каждую неделю возим на передовую большой гуманитарный конвой.

И в то же время мы все должны делать для того, чтобы у нас было счастливое поколение, чтобы дети и молодежь бесплатно учились, лечились и уверенно смотрели в будущее.

Эти ценности заложены были в социализме. А Моральный кодекс строителя коммунизма (не грех это повторить) во многом, в принципе, повторяет Нагорную проповедь Иисуса Христа. Трудись честно, люби людей, уважай ближнего, не создавай себе кумира, не воруй.

Это народная мудрость, народная защита.

Мы сегодня пойдем на манифестацию для того, чтобы продемонстрировать эти высшие и лучшие народные качества солидарности, сплоченности. Великий Октябрь спас нашу государственность, открыв новую эру, когда правил труд, а не капитал, когда человек поднялся к Великой Победе и великому космосу.

… И О ГЛАВНОМ ВЛАДИМИРЕ ИЛЬИЧЕ СОВЕТСКОГО КИНО

- Геннадий Андреевич, не могу еще не спросить… 6 ноября в возрасте 99 лет умер выдающийся артист Юрий Каюров. Такое впечатление, что он из образа Ленина так и не выходил на протяжении полувека, играл вождя 18 раз, в 16 фильмах и двух спектаклях.

- Давай поклонимся его светлой памяти, поблагодарим за выдающийся талант. И будем брать пример с верности высшим идеалам, который он продемонстрировал на экране и на сцене.

Чтобы исполнять образ Ленина, надо было чувствовать это великолепно, понимать суть гения. И он его образ раскрыл блестяще, просто блестяще.

Понимаешь, нас спас гений Ленина, его выдающая воля и потрясающая политика. За пять лет - четыре варианта (экономического уклада. - А.Г.) - от военного коммунизма, продразверстки, продналога - до НЭПа плана ГОЭЛРО. Каюров передал это блестяще. Кланяемся его памяти.

А сейчас, Саша, давай еще раз поздравим всех, пожелаем успехов и пойдем с тобой на манифестацию. Поклониться героям великой советской эпохи, их на Красной площади похоронено более четырехсот человек.

ГОТОВА И ЛЕНИНСКАЯ КЕПКА, И БУДЕНОВКА

- Сегодня очень холодно, товарищ Генеральный секретарь. Вы в кепке пойдете на манифестацию или буденовку наденете?

- Все, уже и буденовку приготовил, и кепка ленинская есть, и красная куртка, так что форма будет красноармейская.

- Ну, тогда пора провозгласить призывы в честь 7 ноября.

- Начинай!

– «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Да здравствует Компартия Российской Федерации! И -да здравствует товарищ Зюганов, Генеральный секретарь ЦК Компартии России!»

- Ура!

* * *

- А по рюмочке можно будет сегодня, товарищ Генеральный секретарь?

- Я уже налил. За Великий Октябрь и так - немножко погреться перед манифестацией.

- А, вы выпили уже?

- (смеется) Уже налил, да. Но ты мне помешал, а то бы я уже выпил. Но вот интервью тебе даю…

- Ладно, извините. Спасибо. Еще раз с праздником. Обнимаю.

- Давай…