Юрий Каюров в роли Ленина, спектакль "Признание". Фото Александра Конькова /Фотохроника ТАСС/

Народный артист РСФСР Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. Окончил Ленинградский театральный институт им. Островского и по распределению попал в Саратовском драматическом театре, в котором прослужил 15 лет. За эти годы он сыграл множество ролей - Незнамова и Карандышева в пьесах Островского, Алексея в «Оптимистической трагедии», Михаила Зыкова в «Зыковых» Горького…

ЮРИЙ КАЮРОВ: БИОГРАФИЯ

Но главная роль, благодаря которой Юрия Каюрова узнала страна, – это роль вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Впервые он сыграл Ильича в 1961 году в фильме режиссёра Анатолия Рыбакова «В начале века».

Без натяжки можно сказать, что Юрий Каюров - эталонный Ленин советского кино. Хотя в жизни, без бородки и лысины, он был совсем не похож на своего киногероя.

Но именно этот образ стал решающим в карьере актера. После первой роли молодого Ленина из фильма «В начале века» и второй роли Ильича в телефильме «Сквозь ледяную мглу» его заметили и пригласили в Малый театр на роль... вождя мирового пролетариата в спектакль «Джон Рид», поставленный к 50-летию Октябрьской революции.

Юрий Каюров в роли Ленина, фильм "Шестое июля". Фотохроника ТАСС

Такое впечатление, что Каюров из образа Ленина не выходил на протяжении полувека, он играл его 18 раз – в 16 фильмах и 2 спектаклях: «Шестое июля», «Кремлёвские куранты», «Хождение по мукам», «Маршал революции», «Поэма о крыльях», «Ссыльный № 011», «Ленин в Париже» и многих других… И главное - Ильич ему совсем не надоел.

В 2010 году Юрия Ивановича пригласили сыграть в трагикомедии Александра Галина «Сон героини» старого актёра Шубина, официального исполнителя роли Ильича, которому на сей раз предложили сыграть… его памятник. Это уже трагикомедия в реальной актерской судьбе.

Юрий Каюров на отдыхе в селе Щелыкове, 2005 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

И всё-таки не только Ленина воплощал на сцене Юрий Каюров. Он играл в спектаклях по пьесам Чехова, Горького, Островского, Вишневского, Грибоедова…

Каюров на сцене Малого театра в спектакле "Лес", 1999 год. Фото: Валентин Кузьмин /ИТАР-ТАСС/.

У него была счастливая личная жизнь. Его жена Валентина Каюрова работала стоматологом в медицинской части Малого театра. Единственный сын Леонид Каюров сначала по примеру отца стал артистом. Но потому ушел из профессии, он дьякон РПЦ.

Юрий Каюров в 2019 году. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА.

ПРОЩАНИЕ С ЮРИЕМ КАЮРОВЫМ

Прощание с Юрием Каюровым запланировано на 10 ноября в ритуальном зале Троекуровского кладбища, там же должны пройти похороны народного артиста.

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