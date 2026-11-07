"Маму действительно спасали": дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о последних днях актрисы

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни.

7 ноября утром об этом сообщила её дочь Мария Шукшина. Она написала у себе в Телеграмме: «Умерла моя мама, раба Божия Лидия. Прошу молитв ваших, милые добрые люди».

В последние годы рядом с Лидией Николаевной постоянно находилась её младшая дочь Ольга. Ей мы и позвонили, чтобы выразить соболезнования.

Лидия Федосеева-Шукшина с младшей дочкой Ольгой Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

- Да, мама умерла вчера, 6 ноября, в 21.00, - подтвердила нам Ольга Шукшина. – Мама находилась в 24-й городской больнице с 11 октября по вчерашний день. Врачи делали всё возможное и даже больше в её ситуации. Приезжал консилиум специалистов, профессора из НИИ им.Склифосовского. Они согласились с тем лечением, которое проводилось. Дали и свои рекомендации. Так что я очень благодарна всем, маму действительно спасали. Просто есть ситуации и состояния, когда медики бессильны. У мамы было много хронических болезней.

- Писали, что она находились на аппарате ИВЛ…

- Аппараты подключали, чтобы облегчить её состояние. Я была постоянно рядом. Могу сказать, что динамика была разной – то лучше, то хуже… Но мы надеялись, что поживет ещё. Периодически она приходила в сознание, к вечеру бывала активна. Ей присвоили паллиативный статус, и шла речь о госпитализации в Коммунарку. Или дома поставить портативный домашний ИВЛ. Были варианты, как в дальнейшем организовать уход. Но вчера поздно вечером моя мама скончалась...

Ольга Шукшина рассказала, что скорее всего Лидию Федосееву-Шукшину похоронят рядом с мужем Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище. Сейчас она занимается организационными вопросами.

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