Последние годы жизни 88-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной были омрачены судами и семейными дрязгами. Фото: кадр из фильма «Калина красная» (1974)

Последние годы жизни 88-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной были омрачены судами и семейными дрязгами. Члены её семьи делили всё – авторские права, квартиры… Много томов судебных исков. И обязательное обсуждение этих перипетии в ток-шоу, чтобы узнала вся страна.

Неужели и после смерти Лидии Николаевны (пожилая актриса умерла вечером 6 ноября) начнется очередная часть «Марлезонского балета», на этот раз вокруг её наследства? Этот вопрос я задала адвокату Юлии Вербицкой-Линник, которая несколько лет защищала Лидию Николаевну в судах.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Фото: Михаил КОЗЛОВ

- По наследству, думаю, споров не возникнет, - считает Юлия Вербицкая-Линник. - Лидия Николаевна распорядилась имуществом при жизни. Всё раздала своим детям и внукам. Последнее, что она отдала дочери Марии Шукшиной – свою долю в 20% в авторских правах на произведения мужа Василия Шукшина. Она передала эту долю, как ей казалось, в управление. Но оказалось, что в собственность. Подарила. Теперь Мария владеет половиной авторских прав на произведения отца.

У Лидии Николаевны есть ещё квартира в Новой Москве, которая она когда-то подарила Бари Алибасову, но потом через суд вернула. Вероятно, есть банковские счета, но много денег уходило на её лечение и коммуналку. Наверняка, есть какие-то сбережения… Она ушла небогатым человеком, но просветленным.

- У Лидии Николаевны три наследницы. Кроме Марии и Ольги Шукшиных, есть ещё старшая дочь от первого брака Анастасия, которая живет в Киеве. Она может на что-то претендовать?

- Безусловно, она тоже входит в состав наследников. Если не было завещания, Анастасия имеет право на причитающуюся ей долю, а это третья часть.

Лидия Федосеева-Шукшина с дочерью Марией (слева) и Ольгой (справа). Фото: t.me/mariashukshina, Анастасия ПЛЕШАКОВА

- А было ли завещание?

- Точно не знаю. Эта тема была Лидии Николаевне неприятна. Поэтому мы не говорили. Но, думаю, завещания нет. И все будет делиться по закону (поровну - Ред.) между тремя дочерьми. Но, даже если завещание имеется, и оно написано в пользу Марии и Ольги, а Анастасия лишена наследственных прав, она всё равно имеет право на половину той доли, которая отошла бы ей по закону. Анастасия – пенсионерка, обязательная наследница и закон её права защищает. Она гарантированно может рассчитывать на одну шестую наследства. Но ведь дело не только в деньгах и имуществе…

Младшая дочь актрисы Ольга Шукшина, Лидия Федосеева-Шукшина и Юлия Вербицкая-Линник. Фото: Михаил КОЗЛОВ

Беда этой семьи – тотальная нелюбовь. Лидия Николаевна в этом винила себя и очень хотела, чтобы дочери помирились. Это её главное волеизъявление, её духовное завещание. Кроме того, она хотела, чтобы в квартире на улице Бочкова открылся музей Шукшина. Я думаю, что исполнить эту ее волю будет очень нелегко. Половина квартиры принадлежит Ольге, второй частью владеет внучка Лидии Николаевны – Анна (дочь Марии Шукшиной). Аня жалуется на отсутствие материнской любви. Думаю, и Ольга чувствует себя обиженной и обделенной. Тем более она честно за матерью ухаживала. Они жили вместе, и то, что Лидия Николаевна так долго прожила, при её-то букете болезней, это заслуга Ольги. Она была рядом, всегда.

В то же время я не исключаю, что некоторые материалы вновь станут достоянием общественности. Лидия Николаевна, насколько мне известно, оставила немало записей, где она говорит Ольге о своем духовном завещании. И не только. Объединит ли детей и внуков уход Лидии Николаевны? Не знаю. Мне бы этого очень хотелось.

Юлия Вербицкая-Линник: "Лидия Николаевна была уникальным человеком". Фото: Михаил КОЗЛОВ

Лидия Николаевна была уникальным человеком. В последний отрезок своей жизни всем старалась сделать хорошее. И в результате всегда попадала в неловкие, нелепые ситуации. Все её критиковали. Были недовольны её решениями. Лично моё мнение: во многих случаях она являла пример христианского отношения к людям. В ней не было злости, она хотела всех помирить, сделать добро. И, кстати, очень не любила осень. Как будто предчувствовала свой уход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умерла легендарная Лидия Федосеева-Шукшина: звезда «Калины красной» пережила блокаду, смерть мужа и семейные скандалы