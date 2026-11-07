Настоящим символом творчества Лидии Федосеевой-Шукшиной стала роль в фильме «Калина красная» (1974) Фото: кадр из фильма.

Умерла Лидия Федосеева-Шукшина, народная артистка РСФСР и настоящая любимица отечественной публики. Ей было 88 лет. О произошедшем 7 ноября сообщила дочь Мария Шукшина.

«Умерла моя мама, раба Божия Лидия. Прошу молитв ваших, милые добрые люди», — написала она в своем Telegram-канале.

Как рассказала KP.RU младшая дочь актрисы Ольга Шукшина, ее мать скончалась еще 6 ноября. Все произошло около 21:00 мск , в московской городской больнице № 24. Там она провела почти месяц.

Прощание с артисткой планируют провести 10 ноября в Кунцеве. По словам Ольги, Лидию Николаевну, вероятнее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным. Окончательное решение о месте захоронения пока не объявлено.

Лидия Федосеева-Шукшина с дочерью Марией (слева) и Ольгой (справа). Фото: t.me/mariashukshina, Анастасия ПЛЕШАКОВА

Болезни и причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

Официальная причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной пока не названа. Известно, что последние годы актриса испытывала серьезные проблемы со здоровьем, а осенью 2026 года ее состояние резко ухудшилось.

По словам Ольги Шукшиной, мать попала в больницу 11 октября. Поводом стали проблемы с сердцем и тяжелое дыхание. У актрисы давно диагностировали сердечную недостаточность и бронхиальную астму. Внучка Анна Шукшина также сообщала о сахарном диабете.

После госпитализации артистку поместили в реанимацию. В середине октября дочь рассказывала об улучшении ее состояния. Лидия Николаевна самостоятельно ела, спала, а отеки ног, вызванные сердечной недостаточностью, уменьшились.

Однако позднее ситуация осложнилась. В начале ноября стало известно, что актриса находится в тяжелом состоянии и нуждается в искусственной вентиляции легких.

В начале ноября стало известно, что актриса находится в тяжелом состоянии и нуждается в искусственной вентиляции легких Фото: Евгения ГУСЕВА.

При этом сведения родственников о состоянии Федосеевой-Шукшиной расходились. Внучка Анна утверждала, что у бабушки развилась почечная недостаточность и ее ввели в медикаментозную кому. При этом Ольга Шукшина опровергала сообщения о коме и отказе почек. Она поясняла, что мать периодически приходит в сознание.

В последние дни артистке присвоили паллиативный статус. Семья рассматривала возможность перевода Лидии Николаевны в Коммунарку либо организации ухода дома с использованием специального оборудования. Однако осуществить эти планы не успели.

После смерти матери Ольга Шукшина рассказала KP.RU, что к лечению привлекали в том числе специалистов НИИ имени Склифосовского.

«Так что я очень благодарна всем, маму действительно спасали. Просто есть ситуации и состояния, когда медики бессильны. У мамы было много хронических болезней», — призналась дочь актрисы.

Биография актрисы

Лидия Николаевна Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Ее детство пришлось на Великую Отечественную войну и блокаду города, которая началась, когда будущей актрисе еще не исполнилось трех лет.

Семья пережила страшные годы в осажденном Ленинграде. Позднее артистка вспоминала постоянный страх, заплаканных женщин и то, как мать отдавала ей собственную порцию хлеба. Из-за маленького возраста Лидия не осознавала всего происходящего, но воспоминания остались с ней на всю жизнь.

После войны Федосеевы жили в большой коммунальной квартире неподалеку от Казанского собора. В школьные годы Лидия увлеклась театром, посещала драматический кружок при ленинградском Доме кино и начала пробовать себя перед камерой.

Первые небольшие роли она получила еще в середине 1950-х годов. Среди ранних работ были картины «Два капитана» и «Максим Перепелица». А в 1959 году актриса сыграла одну из главных героинь фильма «Сверстницы», после которого на молодую исполнительницу обратили внимание зрители и режиссеры.

Актриса в фильме «Два капитана» (1955) Фото: кадр из фильма.

В 1964 году Федосеева окончила ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. К тому времени она уже работала в кино и познакомилась с человеком, который во многом определил ее дальнейшую судьбу, — Василием Шукшиным.

За последующие десятилетия актриса снялась более чем в 90 фильмах и телепроектах. В 1976 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1984-м — народной артистки РСФСР.

Лучшие роли Лидии Федосеевой-Шукшиной в кино

Главные актерские успехи Лидии Федосеевой-Шукшиной связаны с советским кинематографом 1960–1980-х годов. Особенно хорошо ей удавались образы простых женщин с непростыми судьбами. Однако актриса могла одинаково убедительно сыграть и деревенскую жительницу, и представительницу высшего общества, и комедийную героиню.

Одной из самых узнаваемых работ стала картина Василия Шукшина «Печки-лавочки» 1972 года. Федосеева-Шукшина сыграла Нюру Расторгуеву, которая вместе с мужем отправляется из алтайской деревни на отдых к морю. Самого Ивана Расторгуева исполнил режиссер.

Федосеева-Шукшина сыграла Нюру Расторгуеву в фильме «Печки-лавочки» (1972) Фото: кадр из фильма.

Настоящим символом ее творчества стала «Калина красная». В знаменитой драме актриса сыграла Любу Байкалову — женщину, которая принимает у себя бывшего заключенного Егора Прокудина и пытается помочь ему начать новую жизнь. Главную мужскую роль вновь исполнил Василий Шукшин.

Фото: кадр из фильма «Калина красная» (1974)

Как отмечал кинообозреватель KP.RU Денис Корсаков, Федосеева-Шукшина умела создавать совершенно разные женские характеры, не теряя естественности. Это особенно заметно при сравнении ее драматических и комедийных работ.

Так, в телевизионной экранизации «12 стульев» Марка Захарова она предстала в образе вдовы Грицацуевой, на которой женился Остап Бендер ради поисков драгоценностей. А в фильме «Вам и не снилось…» актриса сыграла Веру, мать Ромы, одного из двух влюбленных подростков.

Лидия Федосеева-Шукшина блестяще исполнила роль мадам Грицацуевой в 4-серийном фильме «12 стульев» (1976) Фото: кадр из фильма.

В 1990-е годы артистка появилась в популярном сериале «Петербургские тайны», а позднее продолжала сниматься в кино и на телевидении. Среди ее поздних работ — «Женить миллионера!», «Линия Марты» и международный сериал «МакМафия», вышедший в 2018 году.

В 1990-е годы артистка появилась в популярном сериале «Петербургские тайны» (1994–1998) Фото: кадр из фильма.

В последние годы Лидия Николаевна практически не снималась и редко появлялась перед публикой. В июне 2026 года она впервые за долгое время вышла на связь со зрителями, записав видеообращение для телевизионной программы.

Личная жизнь и мужья

Личная жизнь Лидии Федосеевой-Шукшиной складывалась непросто. Первым супругом артистки стал актер Вячеслав Воронин. Они поженились еще в молодости, а в 1960 году у пары родилась дочь Анастасия. Вскоре брак распался.

В середине 1960-х годов на съемках фильма «Какое оно, море?» Лидия познакомилась с Василием Шукшиным. Между ними начались отношения, которые переросли в семейный и творческий союз. В 1964 году они поженились. И именно Шукшина актриса затем называла главным мужчиной в своей жизни.

Именно Василия Шукшина Лидия затем называла главным мужчиной в своей жизни. В браке с ним у актрисы появились две дочери - Мария (на фото) и Ольга. Фото: t.me/mariashukshina

Однако совместная жизнь с ним оказалась недолгой. 2 октября 1974 года Василий Шукшин скоропостижно умер в возрасте 45 лет во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Для актрисы его смерть стала тяжелым ударом. В дальнейшем она продолжала сниматься, но фамилию Шукшина сохранила.

После смерти Василия Макаровича артистка вышла замуж за кинооператора Михаила Аграновича. Позднее ее супругом стал польский художник Марек Межеевский. Оба брака закончились разводами.

Пятым мужем Федосеевой-Шукшиной стал музыкальный продюсер Бари Алибасов. Они были знакомы много лет и еще в 1990-х состояли в отношениях, однако официально поженились только в ноябре 2018 года. На тот момент актрисе исполнилось 80 лет.

Этот союз сопровождался громкими скандалами. Родственники публично спорили о характере отношений супругов, а позднее между ними возник конфликт из-за квартиры в Новой Москве, которую актриса подарила Алибасову. История привела к судебным разбирательствам.

В сентябре 2021 года брак расторгли. Так завершилась последняя официальная семейная история Лидии Николаевны.

Дети Лидии Федосеевой-Шукшиной

У актрисы остались три дочери: Анастасия Воронина-Франсишку, Мария и Ольга Шукшины. Их судьбы сложились по-разному, а отношения внутри семьи не раз становились предметом публичных конфликтов.

Старшая дочь Анастасия родилась в первом браке артистки с Вячеславом Ворониным. После развода родителей девочка жила преимущественно с отцом и бабушкой в Киеве. Позднее Анастасия вышла замуж за ангольского военного Нелсона Франсишку и некоторое время жила в Анголе. Отношения с матерью на протяжении многих лет оставались сложными.

Мария Шукшина родилась в 1967 году. Она пошла по стопам родителей, стала актрисой и телеведущей. Зрители хорошо знают ее по фильмам, сериалам и многолетней работе в программе «Жди меня».

Младшая дочь Ольга появилась на свет в 1968 году. Она также пробовала себя в кино, но не стала строить большую актерскую карьеру. В последние годы именно Ольга постоянно находилась рядом с матерью, помогала ей в быту и занималась вопросами лечения.

При этом отношения между Марией и Ольгой были далеки от спокойных. Одним из главных поводов для конфликта стали авторские права на произведения Василия Шукшина.

Как писала KP.RU, в 2024–2025 годах семья судилась из-за принадлежавшей Лидии Николаевне доли в творческом наследии писателя. Ольга добивалась возвращения матери 20% авторских прав, оказавшихся у Марии. Сама актриса заявляла, что не собиралась передавать эту долю дочери. Представители Марии, напротив, утверждали, что передача была добровольной.

Семейные разногласия затронули и отношения Лидии Николаевны с детьми. В декабре 2024 года актриса признавалась в интервью KP.RU, что давно не виделась с Марией и общается с ней преимущественно по телефону. При этом она высоко оценивала помощь Ольги, с которой тогда жила.

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