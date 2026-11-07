Короткие мудрости недели: Порой даже тщательный анализ зарплаты не позволяет обнаружить в ней деньги

Авторы Содружества «СОКРАТ» представляют Байки, шутки, каламбуры
Некоторые охотятся за птицей счастья только для того, чтобы сделать из нее чучело.
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Если в споре не родилась истина, то, по крайней мере, один из спорящих бесплоден.
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Порой даже тщательный анализ зарплаты не позволяет обнаружить в ней деньги.
Вадим Зверев
Бегать по льду на роликовых коньках – не меньшее удовольствие, чем на лыжах по паркету.
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Чтение книг – интеллигентный способ не замечать старушек в транспорте.
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Порой ценность бумаги определяется количеством драгоценностей, завернутых в нее.
Владимир Малёшин и Сергей Сидоров (МаСики и СиМаки)
– Ты на дачу?
– На дачу… Показаний!
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– Ты ещё на разборке?
– Уже на сборке. В больнице
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– А, может, разбежимся?
– Ага, разбежалась!
Станислав Овечкин
Женщины не понимают, как трудно мужчинам любить и одновременнопризнаваться в любви.
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Кокетка и через дверной глазок строит глазки.
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Фантасты переквалифицировались в альтернативных историков.
Александр Петрович-Сыров
Если человек родился с камнем за пазухой, это еще не означает, что он родился в рубашке.
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По нашей жизни до чего угодно может докатиться не только круглый дурак.
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Чтобы жить припеваючи, не обязательно заканчивать консерваторию.
Сергей Сидоров
В список «Форбс» попадают люди не со знаком качества, а со знаком количества.
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Если бы дачник знал, где собака зарыта. он копал бы в другом месте.
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Если и есть трудности, которые мы не можем преодолеть, то пусть они об этом не знают.
Афанасий Смыслов