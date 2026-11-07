Короткие мудрости недели: Порой даже тщательный анализ зарплаты не позволяет обнаружить в ней деньги

Порой даже тщательный анализ зарплаты не позволяет обнаружить в ней деньги. Фото: photobyphotoboy/Shutterstock/Fotodom

Авторы Содружества «СОКРАТ» представляют Байки, шутки, каламбуры

Некоторые охотятся за птицей счастья только для того, чтобы сделать из нее чучело.

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Если в споре не родилась истина, то, по крайней мере, один из спорящих бесплоден.

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Порой даже тщательный анализ зарплаты не позволяет обнаружить в ней деньги.

Вадим Зверев

Бегать по льду на роликовых коньках – не меньшее удовольствие, чем на лыжах по паркету.

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Чтение книг – интеллигентный способ не замечать старушек в транспорте.

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Порой ценность бумаги определяется количеством драгоценностей, завернутых в нее.

Владимир Малёшин и Сергей Сидоров (МаСики и СиМаки)

– Ты на дачу?

– На дачу… Показаний!

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– Ты ещё на разборке?

– Уже на сборке. В больнице

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– А, может, разбежимся?

– Ага, разбежалась!

Станислав Овечкин

Женщины не понимают, как трудно мужчинам любить и одновременнопризнаваться в любви.

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Кокетка и через дверной глазок строит глазки.

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Фантасты переквалифицировались в альтернативных историков.

Александр Петрович-Сыров

Если человек родился с камнем за пазухой, это еще не означает, что он родился в рубашке.

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По нашей жизни до чего угодно может докатиться не только круглый дурак.

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Чтобы жить припеваючи, не обязательно заканчивать консерваторию.

Сергей Сидоров

В список «Форбс» попадают люди не со знаком качества, а со знаком количества.

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Если бы дачник знал, где собака зарыта. он копал бы в другом месте.

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Если и есть трудности, которые мы не можем преодолеть, то пусть они об этом не знают.

Афанасий Смыслов