Банка варенья и корзина печенья: США обещают 20 миллионов долларов за информацию об иранском ядерном проекте

Часть демонстрантов во время митинга в Тегеране призвали правительство выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и превратить Иран в ядерную державу. Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 20 миллионов долларов за информацию о положении дел в ядерной программе Ирана. Предателю обещают полную анонимность, а также вид на жительство (зелёную карту) в Соединённых Штатах.

Американцев прежде всего интересует местоположение производственных и испытательных объектов, информация об их оборудовании, а также о связанных с ними лиц, включая ученых и персонал.

С учётом того, что конечным "заказчиком" выступает Центральное командование США (Centcom), устроенный Вашингтоном "аттракцион невиданной щедрости" может означать скорый виток эскалации в военном конфликте.

В Тегеране горит баннер с изображением спецпосланника США Уиткоффа, президента США Трампа, премьер-министра Израиля Нетаньяху и вице-президента США Вэнса Фото: REUTERS.

Программа «Вознаграждение за правосудие» была учреждена в 1984 году и является инициативой Государственного департамента США, предлагающей финансовое вознаграждение за информацию, которая "помогает защитить интересы США и национальную безопасность".

Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Хосейн Мохеби заявил о снятии Тегераном добровольных ограничений на дальность полета своих ракет. Речь идёт о существовавшем ранее "лимите" в 2000 километров. Если у Ирана действительно есть такие средства доставки, в зоне поражения оказываются не только региональные союзники США, но и часть европейских стран.

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