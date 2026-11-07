Банка варенья и корзина печенья: США обещают 20 миллионов долларов за информацию об иранском ядерном проекте

Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 20 миллионов долларов за информацию о положении дел в ядерной программе Ирана. Предателю обещают полную анонимность, а также вид на жительство (зелёную карту) в Соединённых Штатах.
Американцев прежде всего интересует местоположение производственных и испытательных объектов, информация об их оборудовании, а также о связанных с ними лиц, включая ученых и персонал.
С учётом того, что конечным "заказчиком" выступает Центральное командование США (Centcom), устроенный Вашингтоном "аттракцион невиданной щедрости" может означать скорый виток эскалации в военном конфликте.
Фото: REUTERS.
Программа «Вознаграждение за правосудие» была учреждена в 1984 году и является инициативой Государственного департамента США, предлагающей финансовое вознаграждение за информацию, которая "помогает защитить интересы США и национальную безопасность".
Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Хосейн Мохеби заявил о снятии Тегераном добровольных ограничений на дальность полета своих ракет. Речь идёт о существовавшем ранее "лимите" в 2000 километров. Если у Ирана действительно есть такие средства доставки, в зоне поражения оказываются не только региональные союзники США, но и часть европейских стран.
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