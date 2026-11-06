Месть Трампа: решится ли президент США начать новую войну в Иране

Трамп признал: именно война с Ираном и как результат рост цен на топливо стали причиной поражения республиканцев на выборах в Конгресс. Фото: REUTERS.

В Белом доме прошло заседание с участием советников по нацбезопасности, где обсуждали ситуацию в Иране и дальнейшую судьбу американской военной кампании.

«Теперь мы примем решение, - пообещал после встречи президент США Дональд Трамп журналистам. - Хотим ли мы пойти дальше - нанести удары, чтобы гарантировать, что ядерная программа Ирана будет уничтожена и это никогда больше не повторится? Я бы предпочел, - если это возможно, - не уничтожать остальную часть страны, но, возможно, мне придется это сделать. Вы скоро узнаете».

Мы обсудили с политологм, подполковником запаса, доцентом МПГУ Олег Макаренко, начнет ли Трамп новый виток войны с Ираном.

Президент США признал: именно война с Ираном и как результат рост цен на топливо стали причиной поражения республиканцев на выборах в Конгресс. При этом Трамп настаивал: американцам надо было еще немного потерпеть, ведь эффект от усмирения главного противника Израиля и Америки на Ближнем Востоке должен стать крайне благотворным!

СЛЕДИТЕ ЗА АВИАНОСЦАМИ

Как сообщает Axios, на столе у Трампа три варианта развития событий. Первый предполагает возобновление ударов по Ирану. Второй - продолжение экономического давления на Тегеран. Третий - заключение сделки, в рамках которой США пойдут на значительные уступки Ирану.

При этом Центральное командование Соединенных Штатов, CENTCOM, судя по сообщениям американской прессы, завершает подготовку к возможному возобновлению боевых действий. Одним из признаков того, что Вашингтон выбрал путь эскалации, может стать прибытие на Ближний Восток третьей авианосной ударной группы ВМС США.

Сейчас на столе у Трампа три варианта развития событий. Первый предполагает возобновление ударов по Ирану. Второй - продолжение экономического давления. Третий - сделка. Фото: REUTERS.

«ДЛЯ ТРАМПА ЭТО СТАНЕТ НОВЫМ ПОРАЖЕНИЕМ»

- Из-за Ирана проиграны выборы. Трамп - человек импульсивный, всегда желающий отомстить. Поэтому возможна конфронтация с Ираном, новые удары, - заявил «Комсомолке» Олег Макаренко. - Но если начнется война, пусть даже недельная, это не закончится для Америки позитивно в регионе.

Боевые действия могут затянуться, потому что Иран способен наносить удары, в том числе, по американским базам в Европе, уничтожить кабели международной связи, создать невыносимую для противников обстановку внутри Ближнего Востока. Для Трампа это станет новым поражением.

- Какой вариант развития событий в Иране был бы для президента США наиболее выгодным?

- Попытаться договориться с Ираном, прибегнув, в том числе, к посредничеству Россию.

Трампу за следующие два года у власти необходимо подготовить почву для будущего президента-республиканца. А это значит - снизить цены на энергоносители внутри государства и объявить во всеуслышание, что этого добился именно он, а не Конгресс.

Думаю, что договоренность в конце концов будет достигнута. Тем более, в Израиле по итогам прошедших там парламентских выборов ожидается смена правительства,

поскольку внутренние силы, в том числе арабские партии, на встрече с президентом Ицхаком Герцогом, подтвердили, что готовы поддержать оппозицию и кандидатуру соперника Нетаньяху Гади Айзенкота.

- А как поведут себя демократы, получившие большинство в Конгрессе?

- Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что надо заканчивать войну с Ираном и денег на нее Конгресс не даст. А финансирование все-таки проходит через Палату представителей и Сенат, поэтому Трамп будет в очень серьезном положении.

Я бы на месте демократов, напротив, позволил бы Трампу втянуть США в войну в Иране, чтобы он окончательно завяз там, и тогда Республиканская партия наверняка провалит следующие президентские выборы. Конечно, демократы могут договориться с Трампом: отдать ему на откуп Иран в обмен на украинский трек.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что надо заканчивать войну с Ираном и денег на нее Конгресс не даст. Фото: REUTERS.

МИРНЫЙ ПЛАН В ЗАПАСЕ

Пока Дональд Трамп обдумывает дальнейшие шаги, на Ближнем Востоке идет активная дипломатическая работа. Состоялись телефонные разговоры между главой иранского МИД Аббасом Аракчи и посредниками из Катара, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Омана и Египта.

Катар продолжает обсуждать с Тегераном и Вашингтоном план, который предполагает, что обе стороны в течение двух дней для укрепления взаимного доверия должны сделать ряд шагов, - это могло бы стать основой для заключения более масштабного соглашения.

Так ожидается, что в первый день США снимут морскую блокаду и разблокируют часть замороженных иранских активов. В ответ Иран обратится к МАГАТЭ с просьбой направить инспекторов на разбомбленные ядерные объекты.

На второй день должно состояться открытие судоходства в Ормузскому проливе, после чего стороны возобновляют ядерные переговоры, сконцентрировавшись на запасах высокообогащенного урана в Иране.

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