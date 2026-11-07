«Это началось в 2021 году»: Еще одна порноактриса стала фигуранткой уголовного дела после показаний бывшей девушки Паши Техника

34-летней Полине Сиговой грозит реальный срок до 6 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Список российских «моделей» и «актрис», которым предъявлены обвинения в распространении порнографии, пополнился еще одной фамилией. 34-летней Полине Сиговой грозит реальный срок до 6 лет.

Интересно, что Сигову задержали еще летом, но об этом стало известно только сейчас. В августе суд отправил ее под домашний арест. На днях эта мера пресечения была продлена. Полине запрещено общаться с посторонними, а также пользоваться не только интернетом, но и вообще любыми видами связи, включая почту.

Сигову задержали еще летом, но об этом стало известно только сейчас Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

- Девушка в течение нескольких лет снималась в порнографических роликах под псевдонимом Milana, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. – Кроме того, она еще с 2021 года вела приватный канал в Телеграме с платной подпиской, куда регулярно выкладывала все свои новые ролики, интимные фото, вела общение с поклонниками.

Девушка еще с 2021 года вела приватный канал в Телеграме с платной подпиской, куда регулярно выкладывала все свои новые ролики, интимные фото, вела общение с поклонниками Фото: скриншот.

Как стало известно KP.RU, показания против Сиговой дала бывшая девушка покойного рэпера Паши Техника Кристина Лекси. Девушку задержали весной и в ее телефоне обнаружили приватный канал, который она вела, выкладывая «клубничку» со своим участием. Лекси признала свою вину и заключила сделку со следствием, назвав имена девушек из своего окружения, которые занимаются тем же. В том числе и Полину Сигову.

Показания против Сиговой дала бывшая девушка покойного рэпера Паши Техника Кристина Лекси Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ранее фигурантка дела о распространении порно Ольга Зубова, снимавшаяся в роликах «18+» под псевдонимом Ольга Мур, рассказала KP.RU:

«Как мне сказали, на меня, уже сидя в изоляторе, «показала пальчиком» Кристина Лекси, - говорит Ольга. – До этого мы ведь с ней были подругами, вели совместные проекты, даже сериал снимали для соцсетей. Но примерно за месяц до задержания Кристины мы очень сильно поругались. Я вышла из всех общих проектов. Ее это, видимо, сильно задело. Ну вот она и отомстила».

Еще одна порноактриса стала фигуранткой уголовного дела после показаний бывшей девушки Паши Техника Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Таким образом, насколько известно, следствие продолжается по уголовным делам еще шести фигурантов. Ранее в этот список также попала Диана Шурыгина со своей «коллегой» и продюсером – гражданином Германии. Первым дошло до суда дело эскортницы Сони Мармеладовой. Летом ее приговорили к 3 годам условно и изъяли в доход государства 4,8 млн рублей, заработанных ею на продаже своих порно-видео.

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