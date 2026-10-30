Как устроена порно-индустрия, на участников которой заводят уголовные дела: откровенное интервью Ольги Мур

Ольга Мур, которую обвинили в распространении порнографии, рассказала, как попала в эту индустрию. Фото: Александр РОГОЗА + Личная страничка в соцсети

В Москве начался судебный процесс над 40-летней телеведущей и блогершей Ольгой Мур (по паспорту – Ольга Зубкова). Женщину обвиняют в распространении порнографии. Это – до 6 лет колонии. Сама Ольга полностью признает свою вину и сотрудничает со следствием. Надеется, что итоговый приговор будет условным или хотя бы с отсрочкой – женщина одна воспитывает 10-летнююю дочь.

Общаясь с журналистами после первого заседания в Мещанском суде, Зубкова разрыдалась, когда начала рассказывать, как сильно жалеет, что однажды оказалась в порно-индустрии…

И ведь это самый интересный вопрос – как получилось, что женщина ни с того ни с сего в 38 лет вдруг решила стать звездой «фильмов» для взрослых?

Об этом и многом другом Ольга Зубкова рассказала в откровенном интервью KP.RU.

«БЫЛО СТЫДНО ПРИЗНАВАТЬСЯ, КЕМ Я РАБОТАЮ»

Ольга родом из Волгограда и на протяжении полутора десятка лет работала мастером маникюра.

- Примерно год это было в Волгограде, а потом я переехала в Москву, - рассказывает женщина. – Только я не в салоне работала, а была домашним мастером – клиентки сами ко мне приходили.

При этом Ольга всегда за собой следила, со вкусом одевалась. Лет пять назад, еще работая в индустрии красоты, начала выходить на светские мероприятия.

- Это были всякие блогерские тусовки, бизнес-клубы. У меня было стремление попасть в это медийное пространство, так сказать. И каждый раз было стыдно, когда при знакомстве меня спрашивали, чем я занимаюсь, а я отвечала, что работаю мастером маникюра. Некоторые не верили: «Подкалываешь, что ли? Ты же выглядишь, как жена олигарха. В крайнем случае - хозяйка салона красоты». А мне реально стыдно из-за моей профессии было. Иногда эти разговоры буквально до слез меня доводили. Я хотела чего-то большего.

- Ваша 10-летняя дочь рождена в браке?

- Да. Я дважды была замужем. Дочь – от второго мужа. Сейчас я в разводе.

Ольга родом из Волгограда и на протяжении полутора десятка лет работала мастером маникюра. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«УВИДЕЛ МЕНЯ В СОЦСЕТЯХ…»

- Как вы вообще попали в индустрию роликов «18+»? Кто-то вам предложил или вы целенаправленно искали этих ребят?

- У меня в тот момент был сильный стресс. Я любила одного человека, мы долго были в отношениях, назначили дату свадьбу, но за две недели я вдруг узнала, что он мне изменил. У меня мир рухнул… Вот в этот момент и началось. Знаете, я люблю фотографироваться. Постоянно выкладывала в соцсетях свои снимки – в купальнике или обтягивающем платье, где было видно фигуру. Однажды на меня вышел один парень и спросил: «А чего ты свои данные не монетизируешь?» Я даже удивилась: «А как это можно монетизировать?» Ну, мне и рассказали, объяснили.

- Но на это же надо было как-то решиться, переступить через себя?

- После предательства мне, честно говоря, все пофигу стало. Порнография? Пусть будет порнография. Я как будто шагнула в пропасть. Сейчас вспоминаю себя – как в состоянии аффекта была. Очень хотелось отомстить всему мужскому племени в лице одного отдельного взятого мужчины.

Сниматься в порно Ольга Зубкова начала в феврале 2025 года.

- Это было в Москве?

- Нет, я летала в Минск, там под это арендовали квартиры. В индустрии считается, что если съемки происходят в другой стране, это как бы работает твою на безопасность. Хотя, по сути, неважно куда ты летишь – в Венгрию, Чехию, на Бали или куда-то еще. Если контент так или иначе будешь распространять в России, то это все равно повлечет уголовное преследование…

ДЕНЬГИ НА «ОНЛИКЕ»

Итак, как устроена эта система? Мы разбирались в нюансах.

Во-первых, нужно пояснить, что речь идет не о крупных порно-студиях. Те платят своим «актерам» разовые гонорары и уже сами торгуют отснятыми материалами. Здесь же другая система: собираются «модели» (я серьезно: участники этого бизнеса именно так себя называют), снимают совместные откровенные ролики (иногда с кое-какими сюжетами, иногда без), а дальше каждый имеет право зарабатывать на этом «контенте», как хочет. Обычно для этого заводят собственные закрытые каналы или чаты на разных площадках – чтобы получить доступ к постоянно обновляющимся материалам, подписчики должны ежемесячно вносить некие суммы.

Самой популярной платформой для этого был OnlyFans. Или «онлик», как его называют причастные. Однако после февраля 2022 года российских «моделей» от монетизации OnlyFans отключили. Чтобы продолжать зарабатывать, нужно было сильно заморочиться. Приписать свой аккаунт к какой-то другой стране (переехав), пытаться обойти систему с помощью всяких хитрых VPN или поддельных иностранных документов, которые запрашиваются при заведении нового канала… Но многие стали использовать и другие альтернативные площадки.

- Насколько серьезные деньги на этом зарабатывают? Сотни тысяч в месяц? Миллионы?

- Сложно сказать. У всех по-разному. Да, заработки могут быть в разы выше, чем в «обычных» профессиях. Но в миллионные заработки лично я не верю. Та же Соня Мармеладова (см. ниже. – Авт.) везде утверждала, что она пять квартир успела купить, хотя ей всего 21 год. Нет, у меня такого и близко не было. Большую часть своих денег я заработала на маникюре. А то, что получала в индустрии, начала вкладывать в производство собственных шоу. Но в этих проектах ничего «такого» уже не было.

Сниматься в порно Ольга начала в феврале 2025 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

АРЕСТЫ НАЧАЛИСЬ ВЕСНОЙ

В 2025-м же у Ольги Зубковой начался новый этап жизни. Она запустила несколько проектов в интернете – одна и с подругами, стала ведущей спортивных новостей на канале Russian Music Box, начала записывать песни…

- И как раз в этот момент я начала понимать, что сделала ошибку с этими интимными съемками… В ноябре того же 2025 года я эту историю завершила. Поудаляла ролики со своих аккаунтов на иностранных сервисах. Но наши умельцы быстро перекопировали все на российские площадки. Некоторые СМИ пишут, якобы я до сих пор продолжаю зарабатывать на порнографии. Это клевета. Для меня эта история закончилась около года назад.

Тем не менее, те ролики Ольге потом и аукнулись. Тучи стали сгущаться еще весной – полиция начала возбуждать уголовные дела по статье «Незаконное распространение порнографии».

В мае стало известно, что в Москве задержана Диана Шурыгина, некогда прославившаяся как звезда ток-шоу, а также ее подруга Настя Холод (по паспорту Анастасия Овсянникова) и гражданин Германии Людвиг Кричкер. По версии следствия, Шурыгина и Овсянникова снимали откровенные ролики и зарабатывали на них, а немец продюсировал этот бизнес.

Далее в СИЗО оказалась бывшая девушка рэпера Паши Техника Кристина Лекси (Тина Романова). В тусовке обсуждают, что заявление на нее написал актер Виталий Гогунский (он же Кузя из сериала «Универ») – за то, что Лекси выложила с Сеть откровенное видео с ним. Это был короткий ролик с вечеринки, где полуголая девица радостно повисла на артисте, обхватив его ногами… По информации KP.RU, при осмотре телефона Лекси силовики обнаружили платный закрытый канал, для подписчиков которого девушка выкладывала различную «клубничку» со своим участием.

В июле вынесли приговор обладательнице похожего закрытого канала Соне Мармеладовой (Софья Вершинина). Ей дали 3 года условно, а 4,8 млн рублей, заработанных на продаже порнографии, изъяли в доход государства.

Спустя несколько дней после этого задержали и Ольгу Зубкову.

«ТУДА ИДУТ ДЕВОЧКИ С ТРАВМАМИ»

- Как мне сказали, на меня, уже сидя в изоляторе, «показала пальчиком» Кристина Лекси, - говорит Ольга. – До этого мы ведь с ней были подругами, вели совместные проекты, даже сериал снимали для соцсетей. Но примерно за месяц до задержания Кристины мы очень сильно поругались. Я вышла из всех общих проектов. Ее это, видимо, сильно задело. Ну вот она и отомстила.

- А как повели себя другие участники индустрии, когда это все началось?

- Многие сразу уехали за границу. И до сих пор там находятся. Видимо, всерьез считают, что тоже могут стать фигурантами уголовных дел.

Стоит отметить, что из всех вышеперечисленных в СИЗО на время следствия не попали только Мармеладова (она сразу признала вину и изъявила готовность компенсировать нанесенный ущерб) и Зубкова. Обоих отпустили под подписку о невыезде. Ольга уверена, что ее спасла от ареста дочь-четвероклассница.

- Я думаю, только благодаря ей мне избрали такую меру пресечения. И я безумно благодарна за это следователям.

- И все-таки возвращаясь к началу нашего разговора… Вы попали в эту историю уже в зрелом возрасте. Как вы говорите, это была «месть» мужчине. Допустим. А молодые зачем туда идут?

- Знаете, что я потом уже поняла? Почти все девчонки, которые попадают в индустрию, - с психологическими травмами. Как правило, это жертвы изнасилований. Я, если честно, тоже пошла через насилие. В понимании изнасилованной девушки идти в порнографию – вроде как бы норма. Они видят красивую картинку - «актрис», которые много зарабатывают. Но эти деньги как приходят, так и уходят. А главное, когда занимаешься интимом с нелюбимым и чужим тебе человеком, ты переживаешь это изнасилование снова и снова, раз за разом повторяешь этот паттерн (в психологии – устойчивая схема. – Авт.). Хотя с этим нужно серьезно разбираться, не делать шагов, которые испортят тебе всю жизнь. Тут к психологам надо бежать или самому себе как-то объяснить, что это не норма. А еще потом не получится по щелчку пальцев закрыть эту историю. Цифровой след останется навсегда. Наверное, прозвучит, странно, но я даже в чем-то рада, что сейчас начались все эти уголовные дела. Может, это кого-то остановит.

- Ольга, по вашим оценкам - сколько россиян работает сейчас в индустрии порнографии?

- Много. Я думаю, если учитывать вебкам («модели» ведут трансляции в прямом эфире, выполняя платные пожелания подписчиков. – Авт.), речь идет о десятках тысяч человек.