«Мне очень жаль, мой друг, что мы больше не друзья»: У группы «25/17» вышел новый альбом «Подарок» — там нет одного из вокалистов

У группы «25/17» вышел новый альбом «Подарок». Фото: предоставлено артистом

Сибирская группа «25/17», давно выросшая из тесных штанишек рэпа (см. «Русский подорожник»), выпустила новый альбом 7 ноября 2026 года. Аккурат в день 50-летия Андрея Бледного (Позднухова) — фронтмена, сонграйтера, композитора, продюсера, мотора и сердца группы. Название соответствует: «Подарок». В августе музыкант обкатал некоторые тексты с новой пластинки на любителях поэзии вместе с Анной Долгаревой. И вот — выпустил полноценный релиз.

Лучший «Подарок» — сделанный своими руками. И это, возможно, самый (едино)личный и авторский, руколепный альбом Бледного за все время существования группы — с 2002 года. Уж точно один из самых проникновенных. Невероятно лиричный и даже, извините, трогательный. К дате Андрей готовился заранее — и поэтому улетел в родную Сибирь в юбилейный день (рэп-ноябрь выдался злачным: 11 ноября целых 35 лет исполняется РИЧУ, новомосковскому старцу из Петербурга, товарищу Бледного) — а обложки старых альбомов на всех стриминговых площадках освежил, заменив на собственные детские фото. Так все увидели те самые кудри, что мать хранит в конверте, еще не остриженными. Так вокалист пригласил всех в дом. В сокровенное. В путешествие по детству и старым фото. В ретроспективу по полувеку жизни. Туда, где не ждали. Туда, где забыли. Туда, где любили.

Музыкант использовал детские фото в качестве обложек. Фото: предоставлено артистом

Без натуги, слезодавильной машинки и пошлости — и, что важнее, без самопожалейки — автор, заводя публику в закрытую комнату, на пороге раздевается: так мы узнаем, что нарочитый брутал Бледный («на серьезке под любой биток») вообще-то умеет быть и лиричным, и радостопечальным, и, пожалуй, даже нежным. Умеет быть в той роли, что раньше удачно делегировал, маскируя личное. Да, раньше эти опции были доступны только семье, только сугубо своим. Теперь — видимо, что-то щелкнуло (взросление, переоценка, прозрение, предательство?!) — Андрей готов распахнуть душу навстречу публике. Принять в семью всех, кто неравнодушен. Без критериев и лишних ожиданий.

А это, прямо говоря, непросто. Особенно если говорить честно. Место пафоса занимает разочарование, проповедничества — горькая исповедь, самолюбования — саморазоблачение. Автор без стеснения признается, что боготворил музыку, верил в чепуху, обратился самовлюбленной кометой и только тогда, когда душа превратилась в иссушенную курагу, осознал: миру можно улыбаться и даже плакать, когда грустно или больно. Кровоточащие раны молодости и боль детства Бледный выговаривает речитативом, но получается, есть подозрение, не до конца. «Бьет по яйцам время», что поделать?

10 треков = 10 голосовых слушателю — как другу, брату, сестре, родному человеку. И про хождения по мукам с зазнобой, и про дочь с сыном, и про вечную войну («и не то, чтобы мы звери, мы гораздо хуже: зверю просто нужен ежедневный ужин»), и про магнитики памяти, реку и плот, горячительное и криминал, искреннюю дружбу и дешевую меркантильность. Словом, как обычно — о любви и смерти. И все же по-новому.

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Продираясь без проводника по 10 ступенькам через могилы и сажу прожитых дней — то под фирменный аффинажный хрип, то под распевы Варвары Котовой — Бледный выводит публику к двум самым важным точкам. Предпоследняя, «Папина песня», — буквально «Сансара» здорового или даже ЗДРАВОГО человека — как напутствие (но не завещание!) и утверждение главного капитала, накопленного к пятидесяти. Там, где отцовское письмо подбивают строки «это для тебя, сына, это для тебя, доча», — вокалист спускается вроде как на хрип «песни папы волчьей», но на самом деле наоборот: падает на тот уровень нижнего регистра, где еще четвертитон — и голос обрывается комом в горле.

Сразу после этого лирический герой, разобравшись с наследием, и выходит на босса. Финальный трек «Благодарность» — благодарственная музыкальная молитва, благословленная очередным мэтром (до этого были Кинчев, Ревякин, Скляр, Сукачев, Бутусов, Самойлов и даже Елка) — Сергеем Мазаевым:

«Я благодарен за то, что есть.

Я благодарен за то, чего нет.

Я благодарен за все, что мне дали

Горечь печали, радость побед»

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Музыкальность, ритм, вайб финальной композиции очевидно отсылает к пиковым, золотым для группы временам легкости, витальности и беззаботности — возвращение к старому-доброму «25/17» (туда, где «Кеды», «На городской карте» и «Только для своих»). И это тоже дань. Тоже благодарность. Тоже в прошлом.

«Если бы Господь меня не вычел, как число из суммы, я так и думал бы — что самый умный» — бесценное понимание вместо бессмысленной декламации: лучшего подарка, пожалуй, и не бывает.

P.S. Ах, да, еще момент: слушатели наверняка обнаружили, что в новом альбоме как будто не хватает одной важной детали. Или неотъемлемого элемента механизма «25/17». И оказались правы — об этом тоже есть, но скупо: «Мне очень жаль, мой друг, что мы больше не друзья». Итоги 50-летия? Максимальная, хоть и не без боли, трезвость.

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