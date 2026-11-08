Фото: REUTERS.

Ночь на 8 ноября противник насчитал 164 ударных беспилотника, из них 112 реактивных, плюс три ракеты Х-59/69. И признал попадания в 23 точках — почти сплошь по энергетике.

Житомирская область

Главная цель из сводки Минобороны России — подстанция 330 кВ у села Белошицы, питавшая предприятия украинского ВПК. Село в нескольких километрах от Коростеня, крупного железнодорожного узла Полесья. Мэр Коростеня Владимир Москаленко ещё в 22:33 написал: удары по энергетике громады продолжаются, а тревога не даёт ремонтникам работать. Город и до этого сидел на голодном пайке: воду давали по графику дважды в сутки, насосы водоканала глохли от перепадов напряжения.

Овруч — отдельная история, это в 50 километрах севернее. Подстанцию «Овруч» били несколько раз и, по словам городского головы Ивана Коруда, разрушили полностью. Жителей просят готовиться к долгой темноте и гасить подсветку фасадов. В Житомире повреждена котельная — тепло в обслуживаемые ею дома не идёт. Всего под ударом, по подсчёту начальника Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко, три района из четырёх: Коростенский, Звягельский и Житомирский.

Одесская область

Второй адрес из сводки — море. Юго-западнее Одессы поражён контейнеровоз, который вёз на Украину оружие и военное имущество.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак за ночь отписался дважды. Вечером — «пострадала инфраструктура». Ночью — загорелось «нежилое» здание.

Харьковская область

О попадании «Герани» в объект критической инфраструктуры первым сообщил мэр Златополя (бывший Первомайский) Николай Бакшеев. Без света — около 250 тысяч абонентов области и, как он выразился, «другие критически важные объекты». Когда вернут, не говорят. Олег Синегубов, возглавляющий Харьковскую областную военную администрацию, подтвердил повреждение электросетей в Златополе.

Днепропетровская область

Самая крупная цифра ночи — здесь. Беспилотники больше десяти раз заходили на четыре района, подсчитал Александр Ганжа, начальник Днепропетровской областной военной администрации. Итог: свыше 600 тысяч потребителей без света в Днепре, Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах. ДТЭК подтвердил повреждение «важных энергообъектов».

Остальная карта

В Луцке, Виннице и Черкассах ночью слышали взрывы, о последствиях власти молчат. В Черниговской области за сутки атакован энергообъект. «Укрэнерго» ещё с вечера расписало воскресенье графиками от 1,5 до 4 очередей на весь день. До 16 часов без света.

Вчера били по подстанциям, через которые ток Ровенской и Хмельницкой АЭС уходит на столицу Украины и центр. Сегодня очередь Полесья, промышленного востока и морских ворот. Латать приходится везде и сразу.

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