Минувшие выходные ознаменовались серьезной магнитной бурей, неспокойной выдалась и вся минувшая неделя. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН с 9 по 15 ноября 2026 года.
Еще в середине недели на фоне вроде бы спокойного Солнца стал регистрироваться рост солнечных вспышек. Источником стала крупная группа пятен, расположившаяся на тот момент прямо по центру видимого диска – то есть в позиции, когда Земля оказывается «под обстрелом».
- Судя по всему, здесь происходят выбросы значительной энергии из глубины Солнца в его атмосферу, которая активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы, - писала Лаборатория солнечной астрономии в своем канале.
Количество вспышек вплотную приближалось к рекордам этого цикла солнечной активности – при том, что мы уже не раз и не два готовы были заявить, будто цикл сошел на нет и начался глобальный спад.
Одновременно на Солнце наблюдалась мощная корональная дыра – «отверстие» в его атмосфере. Дыра напоминала человечка на велосипеде, что стало предметом многочисленных мемов.
Все это не могло не привести к магнитной буре на Земле, и она действительно состоялась в ночь на воскресенье. На северах наблюдались полярные сияния.
Автору этих строк не в первый раз бросается в глаза прямая и явная связь между магнитной бурей и глобальной радиосвязью. Если поставить рядом с собой коротковолновый приемник, принимающий далекие станции (и пусть болтает себе фоном), вещание прервется незадолго даже до слабой бури. Вот вам и самодельный детектор бурь, можно проверять астрономов.
Когда земная магнитосфера под воздействием солнечной плазмы приходит в движение, разрушается спокойное бытие ионосферы, важнейшего для жизни на Земле слоя атмосферы, расположенного на высоте от 80 километров и выше. Отчего и нарушается дальняя радиосвязь. В этом и есть суть магнитных бурь.
«Хвост» магнитной бури на выходных (штормило и в субботу, и в воскресенье) переползает в понедельник 9 ноября: день будет неспокойным. Особенно серьезные возмущения ожидаются до полудня по московскому времени.
Но уже с полудня все успокаивается, и остальной день пройдет в спокойной обстановке, как и вторник, 10 ноября.
Далее до конца недели в прогнозе зелено, но веры, конечно, такому прогнозу нет. Слишком часто Солнце «дарит» нам сюрпризы на совершенно спокойном фоне. Если заглянуть дальше наступающей недели, астрономы видят риски около 17-18 ноября. С учетом этого, может быть и так, что конец недели вновь окажется активным. Посмотрим, и будем вас оперативно информировать.
Если организм ослаблен, он становится относительно легкой жертвой внешних воздействий. Такими воздействиями могут быть неблагоприятная окружающая среда (например, смог), резкие перепады атмосферного давления, а также перепады магнитного поля – ведь во время магнитных бурь его напряженность меняется очень быстро.
Земное магнитное поле довольно слабое, и не сравнимо даже с полем магнита на холодильнике. Вот только поля магнита на холодильнике неуловимо уже в нескольких сантиметрах. А земное поле – глобальное. Так что его влияние серьезнее, чем у сделанного руками человека постоянного магнита.
Осень вступает в свои права. Солнечного света мало. Запас «прочности», накопленный нами летом, растрачивается. Людям с хроническими заболеваниями надо быть осторожными, но главное для всех вообще – режим. Не высыпаться, есть лишнее и не полезное – все это усугубит воздействие внешних факторов.
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