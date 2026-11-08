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Минувшие выходные ознаменовались серьезной магнитной бурей, неспокойной выдалась и вся минувшая неделя. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН с 9 по 15 ноября 2026 года.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Еще в середине недели на фоне вроде бы спокойного Солнца стал регистрироваться рост солнечных вспышек. Источником стала крупная группа пятен, расположившаяся на тот момент прямо по центру видимого диска – то есть в позиции, когда Земля оказывается «под обстрелом».

- Судя по всему, здесь происходят выбросы значительной энергии из глубины Солнца в его атмосферу, которая активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы, - писала Лаборатория солнечной астрономии в своем канале.

Количество вспышек вплотную приближалось к рекордам этого цикла солнечной активности – при том, что мы уже не раз и не два готовы были заявить, будто цикл сошел на нет и начался глобальный спад.

Одновременно на Солнце наблюдалась мощная корональная дыра – «отверстие» в его атмосфере. Дыра напоминала человечка на велосипеде, что стало предметом многочисленных мемов.

Все это не могло не привести к магнитной буре на Земле, и она действительно состоялась в ночь на воскресенье. На северах наблюдались полярные сияния.

Автору этих строк не в первый раз бросается в глаза прямая и явная связь между магнитной бурей и глобальной радиосвязью. Если поставить рядом с собой коротковолновый приемник, принимающий далекие станции (и пусть болтает себе фоном), вещание прервется незадолго даже до слабой бури. Вот вам и самодельный детектор бурь, можно проверять астрономов.

Когда земная магнитосфера под воздействием солнечной плазмы приходит в движение, разрушается спокойное бытие ионосферы, важнейшего для жизни на Земле слоя атмосферы, расположенного на высоте от 80 километров и выше. Отчего и нарушается дальняя радиосвязь. В этом и есть суть магнитных бурь.

МАГНИТНЫЕ БУРИ МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ: ПРОГНОЗ

«Хвост» магнитной бури на выходных (штормило и в субботу, и в воскресенье) переползает в понедельник 9 ноября: день будет неспокойным. Особенно серьезные возмущения ожидаются до полудня по московскому времени.

Но уже с полудня все успокаивается, и остальной день пройдет в спокойной обстановке, как и вторник, 10 ноября.

Далее до конца недели в прогнозе зелено, но веры, конечно, такому прогнозу нет. Слишком часто Солнце «дарит» нам сюрпризы на совершенно спокойном фоне. Если заглянуть дальше наступающей недели, астрономы видят риски около 17-18 ноября. С учетом этого, может быть и так, что конец недели вновь окажется активным. Посмотрим, и будем вас оперативно информировать.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Если организм ослаблен, он становится относительно легкой жертвой внешних воздействий. Такими воздействиями могут быть неблагоприятная окружающая среда (например, смог), резкие перепады атмосферного давления, а также перепады магнитного поля – ведь во время магнитных бурь его напряженность меняется очень быстро.

Земное магнитное поле довольно слабое, и не сравнимо даже с полем магнита на холодильнике. Вот только поля магнита на холодильнике неуловимо уже в нескольких сантиметрах. А земное поле – глобальное. Так что его влияние серьезнее, чем у сделанного руками человека постоянного магнита.

Осень вступает в свои права. Солнечного света мало. Запас «прочности», накопленный нами летом, растрачивается. Людям с хроническими заболеваниями надо быть осторожными, но главное для всех вообще – режим. Не высыпаться, есть лишнее и не полезное – все это усугубит воздействие внешних факторов.

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