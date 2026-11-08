Перед тем, как отправиться на Главный рынок Кракова, убийца застрелил мать, отца и сестру. Их тела позднее обнаружили в доме (на фото) стрелявшего. Фото: REUTERS.

Стрельба в Кракове

Россиянка ранена после стрельбы в Кракове Автомобиль въехал на Главную рыночную площадь в центре Кракова, водитель открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более десяти получили ранения, в том числе двое полицейских. Среди пострадавших — наша соотечественница.

В Польше – трехдневный траур. Сначала страну повергла в шок стрельба на рыночной площади Кракова, стоившие жизни шести людям. 16 человек были ранены, состояние одного из них – полицейского – оценивается медиками как критическое.

Среди убитых и раненых есть граждане пяти государств: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии.

Что известно о стрелявшем в Кракове Михале О.

А когда вечером в субботу полиция, наконец, выломала дверь в краковском доме стрелявшего – 24-летнего польского гражданина Михала О. – полицейских ждала там страшная находка. Перед тем, как отправиться на Главный рынок, где он устроил основное побоище, а потом обстрелять трамвай с пассажирами, Михал убил 52-летнюю мать, 53-летнего отца и родную сестру 21 года от роду.

По данным полиции, все три смерти наступили от огнестрельных ранений. Среди других убитых – трое граждан Польши, один британец. Среди 16 раненых – пятеро граждан других европейских государств, включая одну россиянку.

О мотивах преступника, сейчас находящегося в больнице в «стабильном» состоянии, власти говорят скупо. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский сообщил лишь, что убийца имел «радикальные взгляды» и «очень увлекался крайне правыми идеологиями». То есть, проще говоря, был фашистом.

Краков, 7 ноября. Прохожие оказывают первую помощь пострадавшей женщине в первые минуты после ЧП. Фото: REUTERS.

Первые сообщения о том, что убийца – военный, не подтвердились. Вероятно, эта версия возникла потому, что Михал О. в момент преступления был одет в куртку камуфляжной расцветки. Некоторые свидетели уверяют, что он был в военной каске и скрывал лицо под маской. Но это был лишь маскарад «под военного»: на самом деле ныне подсудимый работал токарем на заводе.

Откуда у стрелявшего столько оружия и что известно о его прошлом

Первым делом полиция кинулась выяснять, каким образом стрелявший оказался так хорошо подготовлен к убийству. Он ехал на легковом автомобиле японской фирмы Subaru и вел огонь из длинноствольной винтовки AR-15, считающейся вариантом знаменитого оружия американской армии – винтовки M-16. Оказалось, убийца просто не успел задействовать весь свой арсенал – на него было зарегистрировано два вида огнестрельного оружия, а на его отца – целых 11. Счастье, что Михал О. не взял с собой их всех. А ехал молодой преступник на отцовском автомобиле – злосчастный Subaru тоже был зарегистрирован на главу семьи.

Журналисты польского радио Eska нашли девушку, которая училась в школе в одном классе с Михалом О. «Я помню, что во время занятий он рисовал всякие страшные картинки – каких-то повешенных. Или рисовал, как какой-то мужчина с пистолетом врывается в здание, - рассказала она радио Eska по телефону на условиях анонимности. – Когда мы спрашивали его, что это он нарисовал, он отвечал – нападение на школу».

В Польше объявлен траур в память о жертвах стрельбы в Кракове. Фото: REUTERS.

Официальная реакция на стрельбу в Кракове

Премьер Польши Дональд Туск объявил, что преступника задержали два героических сотрудника полиции – Якуб Кулик и Артур Мораньский. К сожалению, при аресте Мораньский получил три пули, сейчас ему проводят одну операцию за другой.

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Шесть погибших, 16 в больнице, среди пострадавших россиянка: На центральной площади Кракова средь бела дня расстреляли прохожих